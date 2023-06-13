Президент CBF хочет убедить Анчелотти возглавить Бразилию этим летом

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Эднальдо Родригес Футбол

Карло Анчелотти остается основным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на UOL Esporte, президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес надеется провести встречу с итальянским специалистом.

Встреча должна состояться после матча между сборными Бразилии и Гвинеи, который пройдет в Барселоне. Родригес хочет убедить Анчелотти возглавить бразильскую команду уже этим летом, несмотря на действующий контракт с «Реалом». 

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет отработать последний год по контракту с «Реалом», после чего может рассмотреть предложение от Бразилии. 

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9 комментариев

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alexis2020
Если ещё и чемпионом мира станет...
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шампион
Тут на сайте есть хороший блог про бразильский футбол, в нем узнал, что бразильцы оказывается вообще никаких переговоров не проводили с Анчелотти. Они уже несколько месяцев про него говорят, но это пооучается просто хотелки.
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Kirkoroff
Ответ alexis2020
Если ещё и чемпионом мира станет...
И ведь станет.
+3
-1
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бразилянин
Как же я скучаю по сборной Бразилии: "нам забьют сколько смогут а мы сколько захотим".
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-1
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Nasr Al
Ответ GuruFutbola
Надеюсь не перейдет, наш мчк заслуживает очередной бестрофейный сезон)
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Ювентиниус
Ответ Nasr Al
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Больше чем клуб. Головная боль?
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