Президент CBF хочет убедить Анчелотти возглавить Бразилию этим летом

Карло Анчелотти остается основным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на UOL Esporte, президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес надеется провести встречу с итальянским специалистом.

Встреча должна состояться после матча между сборными и Гвинеи, который пройдет в Барселоне. Родригес хочет убедить Анчелотти возглавить бразильскую команду уже этим летом, несмотря на действующий контракт с «Реалом».

Ранее сообщалось, что хочет отработать последний год по контракту с « », после чего может рассмотреть предложение от Бразилии.