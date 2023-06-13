Президент CBF хочет убедить Анчелотти возглавить Бразилию этим летом
Карло Анчелотти остается основным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии.
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на UOL Esporte, президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес надеется провести встречу с итальянским специалистом.
Встреча должна состояться после матча между сборными Бразилии и Гвинеи, который пройдет в Барселоне. Родригес хочет убедить Анчелотти возглавить бразильскую команду уже этим летом, несмотря на действующий контракт с «Реалом».
Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет отработать последний год по контракту с «Реалом», после чего может рассмотреть предложение от Бразилии.
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