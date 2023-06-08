Сборная Бразилии в знак протеста против расизма сыграет в черной форме в 1-м тайме матча с Гвинеей. Акция вызвана инцидентом с Винисиусом
Сборная Бразилии сыграет в черной форме в знак протеста против расизма.
17 июня южноамериканская команда проведет товарищеский матч против сборной Гвинеи. Бразильская конфедерация футбола (CBF) заявила, что в первом тайме футболисты национальной команды сыграют в полностью черной форме. Во второй половине матча бразильцы будут играть в традиционном желто-зеленом комплекте.
Эта акция связана с расистскими оскорблениями, которым подвергся бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор во время матча против «Валенсии». Фанаты называли игрока «обезьяной» и «дурнем».
Ради борьбы с расизмом Бразилия и Испания проведут товарищеский матч в марте 2024 года
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Или забыли, как из-за одного наркомана США и Европа совсем свихнулись на этой теме и на коленях стояли
И мяч чёрный пусть будет!
И свет на стадионе выключат!
- о боже, что тебе сказали?
- они сказали, что я дурень