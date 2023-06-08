Сборная Бразилии в знак протеста против расизма сыграет в черной форме в 1-м тайме матча с Гвинеей. Акция вызвана инцидентом с Винисиусом

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига сборная Гвинеи товарищеские матчи (сборные) игровая форма Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Сборная Бразилии сыграет в черной форме в знак протеста против расизма.

17 июня южноамериканская команда проведет товарищеский матч против сборной Гвинеи. Бразильская конфедерация футбола (CBF) заявила, что в первом тайме футболисты национальной команды сыграют в полностью черной форме. Во второй половине матча бразильцы будут играть в традиционном желто-зеленом комплекте.

Эта акция связана с расистскими оскорблениями, которым подвергся бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор во время матча против «Валенсии». Фанаты называли игрока «обезьяной» и «дурнем».

Ради борьбы с расизмом Бразилия и Испания проведут товарищеский матч в марте 2024 года

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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57 комментариев

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Ебздрогыч
И Гвинея тоже в знак протеста против расизма сыграет в черной форме. Будут играть все черные в черной форме. И мяч будет черным, потому что белый мяч - это расизм, признак колониального угнетения чернокожего населения.
+117
-12
+105
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Катя Авейру.
Клоунада. Из-за какого-то провокатора
+46
-15
+31
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Анвар Масимов
Ответ Ебздрогыч
И Гвинея тоже в знак протеста против расизма сыграет в черной форме. Будут играть все черные в черной форме. И мяч будет черным, потому что белый мяч - это расизм, признак колониального угнетения чернокожего населения.
а разметки на поле ??? тоже надо черные сделать . и флажки у боковых
+30
-2
+28
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Болельщик Биатлона
Ответ Катя Авейру.
Клоунада. Из-за какого-то провокатора
А этим многого не надо
Или забыли, как из-за одного наркомана США и Европа совсем свихнулись на этой теме и на коленях стояли
+28
-4
+24
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Vatikan
Ответ Ебздрогыч
И Гвинея тоже в знак протеста против расизма сыграет в черной форме. Будут играть все черные в черной форме. И мяч будет черным, потому что белый мяч - это расизм, признак колониального угнетения чернокожего населения.
А карточки черного цвета показывать
+20
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+20
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Фут.Боль
Могли выйти без формы вообще.
+15
0
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Леван Мкртчян
Ответ kulik13
Пусть гвинейцы так же в чёрной выйдут! И мяч чёрный пусть будет! И свет на стадионе выключат!
Зачем свет выключать, пусть черный включат!
+13
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+13
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kulik13
Пусть гвинейцы так же в чёрной выйдут!
И мяч чёрный пусть будет!
И свет на стадионе выключат!
+12
-1
+11
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Гамарджоба Генацвале
В одном чёрном-чёрном городе был большой чёрный-черный стадион.На этом большом чёрном-черном стадионе играли чёрные в чёрном и нечёрные в чёрном с чёрными в нечёрном.
+11
0
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Добрый_Ээх
Ответ Vatikan
А карточки черного цвета показывать
получится каритна "Негры ночью воруют уголь"
+6
0
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Flavius
- я подвергся расистским оскорблениям!
- о боже, что тебе сказали?
- они сказали, что я дурень
+6
0
+6
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Конь Пальто
Ответ Ебздрогыч
И Гвинея тоже в знак протеста против расизма сыграет в черной форме. Будут играть все черные в черной форме. И мяч будет черным, потому что белый мяч - это расизм, признак колониального угнетения чернокожего населения.
Судить этих чернофутболочников будет белый, в назидание
+5
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юрий дмитриев
Ответ Анвар Масимов
а разметки на поле ??? тоже надо черные сделать . и флажки у боковых
Ага. И чтобы судьи были чернокожими и лучше геями, заодно и ЛГБТ подскажут.
+3
0
+3
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Section5
Ответ Ебздрогыч
И Гвинея тоже в знак протеста против расизма сыграет в черной форме. Будут играть все черные в черной форме. И мяч будет черным, потому что белый мяч - это расизм, признак колониального угнетения чернокожего населения.
Мяч можно оставить белым, но нему бьют ногами
+3
0
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за ЦСКА и УРАЛ
Ответ Ебздрогыч
И Гвинея тоже в знак протеста против расизма сыграет в черной форме. Будут играть все черные в черной форме. И мяч будет черным, потому что белый мяч - это расизм, признак колониального угнетения чернокожего населения.
А что мелочиться? Давайте все люди на планете станут чёрными в знак протеста против расизма
+2
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+2
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Ариф Мейланов
Ответ Ебздрогыч
И Гвинея тоже в знак протеста против расизма сыграет в черной форме. Будут играть все черные в черной форме. И мяч будет черным, потому что белый мяч - это расизм, признак колониального угнетения чернокожего населения.
Наоборот, пусть мяч будет белым. Тогда 22 черных в черном будут пинать одного белого
+2
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Дмитрий Королёв
Ответ Ебздрогыч
И Гвинея тоже в знак протеста против расизма сыграет в черной форме. Будут играть все черные в черной форме. И мяч будет черным, потому что белый мяч - это расизм, признак колониального угнетения чернокожего населения.
и газон в чёрный покрасить, чего уж там)
+2
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DeutschesFußballFan
Больные на голову I группы, заерохали уже своим расизмом. Никто уже нигде черных не притесняет; по крайней мере в развитых странах. Наоборот у них куча привилегий. Из мухи слона делают. Как будто других проблем нет в мире
+2
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Кашшай Чакырович
Как же общество деградировало и эту деградацию ,они прославляют и культивируют ,под видом борьбы с чем то ! Главный расизм ,это когда западные страны до сих пор грабят население Африки ,покупая чиновников за пару серебренников забирая землю и ресурсы африканцев ,а потом продают этим же африканцам воду с их земли за деньги , а если не получается купить чиновников ,то там будет обязатеьно переворот или какая нибудь революция ,главный расизм это когда президент страны печется за истеричку миллионера винисиуса ,а пол страны в нищите !
+2
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DVS1
А судью во что оденут? Можно, например, в костюм Дарта Вейдера, он черный же
+2
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LEGION-2000
я сегодня тоже в знак протеста против расизма утром не подтёрся бумагой. пусть останется чёрный след в истории моего гардероба
+3
-1
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HoratioH
Опять будут спекулировать по надуманному поводу, чтобы выбить для себя новые преференции. Ох уж эти блмщики
+2
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юрий дмитриев
А вот вопрос: а почему только чернокожее население протесты и разные акции в поддержку выдвигают? а как же арабы? индусы? китайцы? этих англы тоже угнетали не меньше, а может и больше.
+1
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Новый Орлеан
Регбисты "Оллблэкс":"Подержите наше пиво!"
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Glebus
И расизм тут же прекратится
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