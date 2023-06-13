В «Барсе» уверены, что сыграют в ЛЧ, и не ожидают санкций от УЕФА из-за дела Негрейры

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

В «Барселоне» не ожидают санкций от УЕФА из-за дела Негрейры.

В каталонском клубе уверены, что сыграют в Лиге чемпионов-2023/24, сообщает Marca. В ближайшие несколько дней УЕФА объявит команды, которые допущены и сыграют в Лиге чемпионов. «Барселона» уверена, что она будет в этом списке.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Сообщалось, что два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу о необходимости отстранения «Барселоны» от участия в Лиге чемпионов на один сезон из-за этого дела.

В начале июня сообщалось, расследование УЕФА все еще открыто, санкций не будет еще как минимум неделю. Причина в том, что каталонцы еще не ответили на вопросы инспекторов УЕФА. Инспекторы направили клубу более 70 вопросов по делу Негрейры.

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32 комментария

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Михо
От создателей уверены что Месси вернется
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HI MARS
Что за дело Негрейры?Это то дело,где какой-то клуб 20 лет платил судьям?
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Surviving
Ригоберка, Гегемон😂
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Surviving
Ответ GuruFutbola
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Хватит последние деньги платить всяким Негрейрам, Эвребе прошло все хватит)
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Surviving
Ответ GuruFutbola
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Ты чё во сне увидел?)
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Andrey Ashhabadskiy
Естественно сыграет Барселона
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Syndycate
До чего же докатилась наша Барса...
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GuruFutbola
Ответ Surviving
Играет😂 Повезло что Великая Бавария чемпион, а то опять поиграли бы))))
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GuruFutbola
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Завязывай юморить, у тебя плохо выходит)
😝
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Причёска Бэйла
Ответ Михо
От создателей уверены что Месси вернется
От создателей могут позволить себе подписать Холанда.
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Flow market Victor Mercedes
Ответ QWertY
Но Уефа помогает ПСЖ, а судейскую бчк топит. Не перепутайте))
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QWertY
Ответ Flow market Victor Mercedes
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От правды загорелся?
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United_LP
Ответ HI MARS
Что за дело Негрейры?Это то дело,где какой-то клуб 20 лет платил судьям?
Дело о "Представительских расходах".
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Причёска Бэйла
Естественно не выйдет из группы*
Все болит?)
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Иван Баланар
после 2:8 что ли?
Не пережива пройдёт!)))
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Arrahmano Matcyev
Ответ DolJun
поржу конечно если после всех рычагов и бахвальства автобусника чави фк мем будет в следующем сезоне в одной корзине лч с челси))
С Челси.В Лч. В следующем сезоне 😂)
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