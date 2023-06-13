В «Барсе» уверены, что сыграют в ЛЧ, и не ожидают санкций от УЕФА из-за дела Негрейры

В «Барселоне» не ожидают санкций от УЕФА из-за дела Негрейры.

В каталонском клубе уверены, что сыграют в Лиге чемпионов-2023/24, сообщает Marca. В ближайшие несколько дней УЕФА объявит команды, которые допущены и сыграют в Лиге чемпионов. «Барселона» уверена, что она будет в этом списке.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Сообщалось, что два инспектора УЕФА в своих отчетах пришли к выводу о необходимости отстранения «Барселоны» от участия в на один сезон из-за этого дела.

В начале июня сообщалось, расследование УЕФА все еще открыто, санкций не будет еще как минимум неделю. Причина в том, что каталонцы еще не ответили на вопросы инспекторов . Инспекторы направили клубу более 70 вопросов по делу Негрейры.

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