Альба может перейти в «Интер Майами», идут активные переговоры. У экс-защитника «Барсы» есть 2 предложения из Саудовской Аравии

Жорди Альба может перейти в «Интер Майами».

По данным Фабрицио Романо, экс-защитник «Барселоны» ведет активные переговоры с клубом из США, куда недавно перешел его бывший партнер по каталонскому клубу Лионель Месси.

Кроме того, У Альбы есть два предложения из Саудовской Аравии.

еще не принял окончательного решения. Игрок сделает это в ближайшие недели.