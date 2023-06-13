Альба может перейти в «Интер Майами», идут активные переговоры. У экс-защитника «Барсы» есть 2 предложения из Саудовской Аравии
Жорди Альба может перейти в «Интер Майами».
По данным Фабрицио Романо, экс-защитник «Барселоны» ведет активные переговоры с клубом из США, куда недавно перешел его бывший партнер по каталонскому клубу Лионель Месси.
Кроме того, У Альбы есть два предложения из Саудовской Аравии.
Жорди еще не принял окончательного решения. Игрок сделает это в ближайшие недели.
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