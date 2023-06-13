Альба может перейти в «Интер Майами», идут активные переговоры. У экс-защитника «Барсы» есть 2 предложения из Саудовской Аравии

Теги МЛС возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Жорди Альба Интер Майами Фабрицио Романо Футбол

Жорди Альба может перейти в «Интер Майами».

По данным Фабрицио Романо, экс-защитник «Барселоны» ведет активные переговоры с клубом из США, куда недавно перешел его бывший партнер по каталонскому клубу Лионель Месси.

Кроме того, У Альбы есть два предложения из Саудовской Аравии.

Жорди еще не принял окончательного решения. Игрок сделает это в ближайшие недели.

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7 комментариев

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Savardus
Такими темпами и Бускетс туда подтянется, и, чего гляди, даже Иньеста приедет из Японии
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Белочка Радимова
А я не могу перейти в Интер Майами
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Чувак Г
Альба ещё мог бы поиграть в Европе. Но как говориться зарабатывать тоже нужно.
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6tspey7tb5
Ещё и Буся перейдёт, выиграют чемпионат и арабская ночь станет белыми ночами))))
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Бухгалтер2021
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лучше к Роналду пасы будет раздоватьи голевые
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Владимир Самсонов
Ответ Чувак Г
Альба ещё мог бы поиграть в Европе. Но как говориться зарабатывать тоже нужно.
Не мог. Явно силы уже не те. Не просто так его друг Хави так мало времени ему давал
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