Саудовцы улучшили предложение Модричу, упустив Месси. Лука может его принять, все решится в ближайшие дни (COPE)

Теги МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Интер Майами Футбол

Будущее Луки Модрича находится под вопросом после нового предложения из Саудовской Аравии.

Как сообщает COPE, руководство ближневосточной лиги хотело собрать в ней всех обладателей «Золотого мяча» последних лет.

После решения Лионеля Месси присоединиться к «Интеру» из Майами саудовцы были вынуждены улучшить условия, на которых хотят сотрудничать с Модричем, чтобы не упустить и его.

Предложение настолько щедрое, что хавбеку «Реала» будет непросто его отклонить, и у знакомых с ситуацией людей есть ощущение, что теперь трансфер стал действительно возможным – совсем не факт, что Модрич останется в Мадриде.

Хорватский игрок примет решение в ближайшие дни.

В этом сезоне Ла Лиги 37-летний футболист провел 33 игры и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Модричу дают 80+20 млн евро за 2 года в Саудовской Аравии. Хавбек «Реала» думает

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41 комментарий

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Сижу на факсах Барселоны
Модричу хороший бонус за великую карьеру
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Streetbor
Это в европейском футболе останется ноль обладателей ЗМ 🤣
+48
-3
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Екн Лор
Искали медь, нашли золото
+55
-24
+31
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qwerty1357
Ответ Barca_mania
Получается только Месси не повелся на арабские деньги?
он в ПСЖ был, там тоже арабы...
+29
-6
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Митя Коваленко
Ответ Streetbor
Это в европейском футболе останется ноль обладателей ЗМ 🤣
По итогу больше всего зм будет в МЛС
+20
-9
+11
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SaH4r.
Ответ Syndycate
Повелся на американские деньги и под каблуком жены поехал в Америку
уехал бы в СА: "прогнулся под шейхов, продажный"
уехал в США: "продался Бексу"
кринжебоям не угодишь конечно😂
+7
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juventus97@vk.com
Скорее всего уедет, мне кажется
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Ruslan3132
Год игры(с частыми заменами и периодически оставаясь на замене) из-за перестройки в клубе его жизни или 2года вахты на Восток для заработка на жизнь правнукам...Модричу будет тяжело выбирать, но оба его выбора будут иметь смысл.
Уход Бензема ускорил начало перестройки для Реала, это также определит будущее Модрича...
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Joe Black
Ответ UnforgivenX2
8 в млс
я же написал, до октября 7
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Pucheslav
Ответ TravenS
Ха, походу только Месси устоял перед арабами) Но именно он самый жадный, ага...
И поехал собирать деньги Эпл и Адидас
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qwerty1357
Ответ TravenS
Ха, походу только Месси устоял перед арабами) Но именно он самый жадный, ага...
арабы были в ПСЖ... Месси уже прошел этот этап. Сейчас у него начинается новый этап заработков)
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Alex_msk
Учитывая покупку Реалом Беллингема, неплохое решение для Модрича
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Oraz Orazov
Астанавитес ©
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stason79
ещё на М есть будущий обладатель... мудрик )
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obid
Провел великую карьеру, пора бы уже и заработать побольше на безбедную старость
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
модрич дно уже, какой ему футбол
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Ruslan3132
Ответ TravenS
Ха, походу только Месси устоял перед арабами) Но именно он самый жадный, ага...
в псж походу хозяева индусы были...
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Joni Arm
Так сколько ?
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Joe Black
Ответ Митя Коваленко
По итогу больше всего зм будет в МЛС
до октября, возможно, 7 в млс и 7 в Саудовской Аравии будет
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ rigobersong
Крошки хлеба после Месси всегда подбирает, как и в тот раз когда Месси деклассировал его на ЧМ:))
Да, в 2018 знатно Лука поставил Лео на колени
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Спартак Уокер
Будет большая потеря для Мадрида
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-1
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Андрей Хенто
Ответ Asker Nourusov
Модрич настоящий мадридист, никуда он не уйдет, , он не предаст свой клуб, и своих товарищей!!!, В следующем году , - Модрич заслуженно уйдет на пенсию, - легенда Мадрида!!!!
А в чем собственно говоря будет предательство, если Лука уйдет? Если он и решит уйти, то сделает это не в последний день ТО, полузащита укомплектована у Мадрида. Конечно хотелось бы, чтобы Лука завершил свою карьеру в Мадриде, но предателем он точно не будет. Он уже легенда клуба и отдал все клубу. Если он решит уйти, то никто не скажет плохого слова в его адрес, он заслужил таких денег на пенсии.
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