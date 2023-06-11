Эррера о Месси в МЛС: «США – более романтичная страна, чем Саудовская Аравия. Лео войдет в историю «Интер Майами»
Андер Эррера считает правильным решение Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».
Ранее Месси подтвердил, что продолжит карьеру в клубе МЛС. Также сообщалось, что у аргентинского форварда было предложение от «Аль-Хилаля».
«Я очень рад за него. Майами – очень привлекательное место для него и его семьи, поближе к Аргентине. Это лига, которая быстро развивается, и страна, которая является мировой державой.
Мне это нравится больше, чем Саудовская Аравия. Я считаю США более романтичной страной. Думаю, он войдет в историю «Интер Майами», и я желаю ему всего наилучшего.
Я не думаю, что кто-то в «Барселоне» считает его «отработанным материалом». Об этом невозможно думать. Он важен там, где он есть», – сказал полузащитник «Атлетика», выступавший в составе «ПСЖ».
Победа в Эль Класико:
Месси 14
рональду 8.
Голы Эль Класико:
Месси 20
рональду 18.
Ассисты Эль Класико:
Месси 11
рональду 1.
И кто кого натянул????