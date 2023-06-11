Эррера о Месси в МЛС: «США – более романтичная страна, чем Саудовская Аравия. Лео войдет в историю «Интер Майами»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Атлетик Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Андер Эррера Интер Майами Футбол

Андер Эррера считает правильным решение Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

Ранее Месси подтвердил, что продолжит карьеру в клубе МЛС. Также сообщалось, что у аргентинского форварда было предложение от «Аль-Хилаля».

«Я очень рад за него. Майами – очень привлекательное место для него и его семьи, поближе к Аргентине. Это лига, которая быстро развивается, и страна, которая является мировой державой.

Мне это нравится больше, чем Саудовская Аравия. Я считаю США более романтичной страной. Думаю, он войдет в историю «Интер Майами», и я желаю ему всего наилучшего.

Я не думаю, что кто-то в «Барселоне» считает его «отработанным материалом». Об этом невозможно думать. Он важен там, где он есть», – сказал полузащитник «Атлетика», выступавший в составе «ПСЖ».

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18 комментариев

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Сурхай Лукманов
Ответ Великий Алонсо
Месси просто очканул перейти в Аль Хиляль, Криштиану в очной борьбе и там его натянул бы, как в эль-классико по привычке
По этому Месси лучший бомбардир эль Классико?
+18
-9
+9
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Сурхай Лукманов
Ответ Великий Алонсо
Месси просто очканул перейти в Аль Хиляль, Криштиану в очной борьбе и там его натянул бы, как в эль-классико по привычке
Вижу здесь уже в привычку подобным вам нести ахинею
+8
-4
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Тимофей Кушнир
Про Интер Майами запомнят, что клуб основал Бекхэм, и что в клубе играл Месси. Только это и останется в истории.
+8
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Поцелуй Оздоева
Ответ Амин Чич
США романтическая страна!? Я думал это как минимум ярлык Франции, ну или Италии
Он же сказал «более, чем СА»
+4
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Greatest Of All Time
Ответ Великий Алонсо
Месси просто очканул перейти в Аль Хиляль, Криштиану в очной борьбе и там его натянул бы, как в эль-классико по привычке
Очные встречи Месси и Рюналду в Эль Класико.

Победа в Эль Класико:
Месси 14
рональду 8.

Голы Эль Класико:
Месси 20
рональду 18.

Ассисты Эль Класико:
Месси 11
рональду 1.

И кто кого натянул????
+5
-4
+1
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Роман
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Мукунку хороший
Грубый век, грубые нравы, романтизма нету...(с)
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Сурхай Лукманов
Ответ Роман
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takehiko
Ответ Сурхай Лукманов
По этому Месси лучший бомбардир эль Классико?
Так-то и матчей он больше провёл
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Red_Marlboro_
Ответ Великий Алонсо
Месси просто очканул перейти в Аль Хиляль, Криштиану в очной борьбе и там его натянул бы, как в эль-классико по привычке
Если кто кого и натянул так это Месси твоего Роналду в полуфинале и финале ЛЧ)
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Сурхай Лукманов
Ответ takehiko
Так-то и матчей он больше провёл
И на сколько на матчей 5-10 ?
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Alexlagodny
Ответ Surviving
Кинул катарских хозяев, все таки кубок мира пообещали и подарили.
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