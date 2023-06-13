Александр Мостовой: «Меня с днем рождения 5 человек поздравляет – раньше 150. Завтра стану тренером, выиграю что-нибудь – 250 будут поздравлять»

Александр Мостовой считает, что конфликт с Николаем Писаревым был придуман прессой.

– Вспомним историю с Писаревым, вы называли его аферистом.

– Мы друг друга давно знаем, поверьте, мы в жизни как только друг друга не обзывали. Конфликт придумали журналисты.

– То есть, ничего такого не было?

– Конечно, поверьте мне, ничего страшного нет. А если я сейчас начну вспоминать то, что говорил про меня? Мы друзьями были, сейчас не общаемся. Жизнь такая, я же вроде сейчас никто, ни при какой должности, у меня лицензии нет, как вы говорите. Меня вот последнее время с днем рождения поздравляет пять человек, раньше 150 поздравляло. А завтра стану тренером и выиграю что-нибудь, будут поздравлять 250. А они – тренерский штаб сборной.

– К ним клинья не подбить?

– У нас же многое построено так: если ты на какой-то должности, значит, к тебе уже все бегут, ты интересен, вроде стал лучше разбираться в футболе. Вот это меня убивает больше всего, – сказал .