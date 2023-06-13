Александр Мостовой: «Меня с днем рождения 5 человек поздравляет – раньше 150. Завтра стану тренером, выиграю что-нибудь – 250 будут поздравлять»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Николай Писарев Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой считает, что конфликт с Николаем Писаревым был придуман прессой.

 – Вспомним историю с Писаревым, вы называли его аферистом.

– Мы друг друга давно знаем, поверьте, мы в жизни как только друг друга не обзывали. Конфликт придумали журналисты.

– То есть, ничего такого не было?

– Конечно, поверьте мне, ничего страшного нет. А если я сейчас начну вспоминать то, что Писарев говорил про меня? Мы друзьями были, сейчас не общаемся. Жизнь такая, я же вроде сейчас никто, ни при какой должности, у меня лицензии нет, как вы говорите. Меня вот последнее время с днем рождения поздравляет пять человек, раньше 150 поздравляло. А завтра стану тренером и выиграю что-нибудь, будут поздравлять 250. А они – тренерский штаб сборной.

– К ним клинья не подбить?

– У нас же многое построено так: если ты на какой-то должности, значит, к тебе уже все бегут, ты интересен, вроде стал лучше разбираться в футболе. Вот это меня убивает больше всего, – сказал Мостовой.

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19 комментариев

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Владимири Йолкиннен
С днем рождения!) на будущее
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Фарид Харисов
Думаю, что количество поздравляющих сократилось от 150 до 5 потому что 145
остальных Мостовой еженедельно поливает в своих комментариях журналистам :)
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Santi19
одним словом легенда
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maximilian_15
У него и ДР, наверное, еще 30 февраля
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RAMIK
Заслужил значит. Дело в Вас, Александр, только в Вас.
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Владимир Молявин
Если серьёзно, то сам виноват. Всех от себя отвернул своими комментариями.
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Spartakus1984
Не понимаю,на что он сетует,что у него не осталось друзей.Кто виноват в этом?
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blaugrano
Мостовой заслужил отдельного раздела на Спортсе.
Вечный генератор новостей.
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Gr Ga
Александр, поделитесь номерком, обязательно поздравлю
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Бюрофакс Барселоны
Вот ради чего всё
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Carlos
По идее жалко его конечно.....
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да не. Не станешь ты тренером. Так и будут 5 человек поздравлять, а возможно даже 4
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PilOt
Ну, вот он рецепт успеха!
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Игорь Пичугин
Ну не отвлекайте вы Сашу от учёбы своими вопросами, ведь не сдаст экзамен, васже обвинит.
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Павел Колесников
Не мы такие, жизнь такая
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Кан и Баллак сидят в баре
"Как лицензию получу- сто тыщ мильонов поздравит!!!"
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Bashibuzuck
Нууу, это не скоро будет😁
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