Мостовой о том, почему раньше не учился: «Я уехал в 1991-м, когда СССР развалился, и в 2005-м закончил. Была семья, маленькие дети, никто руку помощи не подал»
Александр Мостовой рассчитывает на предложение от топ-клуба после обучения на тренера.
– Готовы ли в тренерской деятельности подниматься с нуля?
– Я не готов. Мне не 35 и не 40 лет. Я не для того играл 25 лет в футбол и 15 из них в Европе.
– То есть, вы рассчитываете сразу на топ-клуб?
– Если подвернется – да. Если кто-то захочет увидеть Александра Мостового тренером какой-то команды, с удовольствием соглашусь.
– РПЛ?
– Хотя бы.
– Жалели, что раньше не занялись получением тренерской лицензии?
– Был момент, когда немного жалел, но многие же не знают всех жизненных обстоятельств. Я, как и многие ребята, уехал в 1991 году, когда Советский Союз развалился, и в 2005-м только закончил, представляете? У меня была семья, маленькие дети. Никто мне руку помощи не подал в тот момент.
– Почему так получилось?
– Судьба такая. Я к этому всегда спокойно относился. Ясно, что внутри это все переживаю, держу, это свойство мое – не люблю выносить наружу, кричать, орать, – сказал бывший игрок сборной России.
Мостовой об учебе на тренера: «Я в VIP-группе, 25 лет играл в футбол, сами понимаете. Ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли»
Как это должно было быть? Чтобы его за ручку взяли, сказали "Сашенька, пойдём учиться на тренера", и отвели в школу? И еще сказали бы учителям "Вы с ним не особенно строго, он не для того 25 лет в футбол играл"
Это уж точно
Никогда ничего наружу не выносил
В чём он-то нуждался, в середине 90-х?
Юрий Голышак, обозреватель "Спорт-Экспресс", 2004 год:
"Я вспоминаю, как жилось Мостовому во Франции.
Квартира в центре Страсбурга. Дом с зеленоватой речкой под окнами. Прогулки в Германию. Красный Фольксваген. Жизнь — праздник..."
Ахах, то есть для него РПЛ это одолжение. Видимо ждёт, что Сити уволит Пепа ради него. А еще там у Анчи довольно шаткое кресло в Реале и ПСЖ ищет тренера. Самое то.