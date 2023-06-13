Мостовой о том, почему раньше не учился: «Я уехал в 1991-м, когда СССР развалился, и в 2005-м закончил. Была семья, маленькие дети, никто руку помощи не подал»

Александр Мостовой рассчитывает на предложение от топ-клуба после обучения на тренера.

– Готовы ли в тренерской деятельности подниматься с нуля?

– Я не готов. Мне не 35 и не 40 лет. Я не для того играл 25 лет в футбол и 15 из них в Европе.

– То есть, вы рассчитываете сразу на топ-клуб?

– Если подвернется – да. Если кто-то захочет увидеть Александра Мостового тренером какой-то команды, с удовольствием соглашусь.

– РПЛ?

– Хотя бы.

– Жалели, что раньше не занялись получением тренерской лицензии?

– Был момент, когда немного жалел, но многие же не знают всех жизненных обстоятельств. Я, как и многие ребята, уехал в 1991 году, когда Советский Союз развалился, и в 2005-м только закончил, представляете? У меня была семья, маленькие дети. Никто мне руку помощи не подал в тот момент.

– Почему так получилось?

– Судьба такая. Я к этому всегда спокойно относился. Ясно, что внутри это все переживаю, держу, это свойство мое – не люблю выносить наружу, кричать, орать, – сказал бывший игрок сборной России.

Мостовой об учебе на тренера: «Я в VIP-группе, 25 лет играл в футбол, сами понимаете. Ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли»