Мостовой о том, почему раньше не учился: «Я уехал в 1991-м, когда СССР развалился, и в 2005-м закончил. Была семья, маленькие дети, никто руку помощи не подал»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой рассчитывает на предложение от топ-клуба после обучения на тренера.

– Готовы ли в тренерской деятельности подниматься с нуля?

– Я не готов. Мне не 35 и не 40 лет. Я не для того играл 25 лет в футбол и 15 из них в Европе.

– То есть, вы рассчитываете сразу на топ-клуб?

– Если подвернется – да. Если кто-то захочет увидеть Александра Мостового тренером какой-то команды, с удовольствием соглашусь.

– РПЛ?

– Хотя бы.

– Жалели, что раньше не занялись получением тренерской лицензии?

– Был момент, когда немного жалел, но многие же не знают всех жизненных обстоятельств. Я, как и многие ребята, уехал в 1991 году, когда Советский Союз развалился, и в 2005-м только закончил, представляете? У меня была семья, маленькие дети. Никто мне руку помощи не подал в тот момент.

– Почему так получилось?

– Судьба такая. Я к этому всегда спокойно относился. Ясно, что внутри это все переживаю, держу, это свойство мое – не люблю выносить наружу, кричать, орать, – сказал бывший игрок сборной России.

Мостовой об учебе на тренера: «Я в VIP-группе, 25 лет играл в футбол, сами понимаете. Ненормально, если бы я учился в группе, где люди вообще не играли»

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44 комментария

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Ебздрогыч
Я не для того учился 10 лет в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре на экономиста, чтобы подниматься с нуля. Никто мне руку помощи не подавал все эти годы. Готов возглавить Центральный Банк, если подвернется
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Амин Чич
езжай в Виго, начни с клубной работы ( администратором к примеру ), получи практику, думаю тебя там еще помнят.
+43
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Aleksey Yashin
"Никто мне руку помощи не подал в тот момент"

Как это должно было быть? Чтобы его за ручку взяли, сказали "Сашенька, пойдём учиться на тренера", и отвели в школу? И еще сказали бы учителям "Вы с ним не особенно строго, он не для того 25 лет в футбол играл"
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Мистер Уайт
Там уже целая очередь из топ-клубов на поклон к царю выстроилась. 18 лет ждали пока их величество соизволит отучиться на тренера.
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Рома Политов
Ответ Амин Чич
езжай в Виго, начни с клубной работы ( администратором к примеру ), получи практику, думаю тебя там еще помнят.
Какой администратор? Он прямо неиронично говорит, что первое место работы это минимум главным тренером клуба рпл
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FNT
Мне вот интересно, если ему напомнить про Анри, Зеедорфа, Ван Бастена и других великих футболистов, оказавшихся никакущими тренерами, что он скажет? Понятно, что будет много фирменного дурацкого смеха и эканья с беканьем, но еще чего-нибудь стоит ждать?
+11
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ten Hag
«Ясно, что внутри это все переживаю, держу, это свойство мое – не люблю выносить наружу, кричать, орать»

Это уж точно
Никогда ничего наружу не выносил
+10
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fussballer
Ответ Ебздрогыч
Я не для того учился 10 лет в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре на экономиста, чтобы подниматься с нуля. Никто мне руку помощи не подавал все эти годы. Готов возглавить Центральный Банк, если подвернется
Работал 25 лет кассиром в пятёрочке. Считать деньги умею. Закончил экономиста бакалавра заочно. Готов возглавить Центральный банк)
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banchik1
Ответ Ебздрогыч
Я не для того учился 10 лет в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре на экономиста, чтобы подниматься с нуля. Никто мне руку помощи не подавал все эти годы. Готов возглавить Центральный Банк, если подвернется
Хотя бы РФ.
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Константин Кв
Да уж, миллионеры у нас никак без руки помощи не могут...
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Руслан Узденов
А какая рука помощи тогда нужна была, не совсем понимаю? Мост был тогда миллионером.
+5
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Иван Баланар
Ответ Ебздрогыч
Я не для того учился 10 лет в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре на экономиста, чтобы подниматься с нуля. Никто мне руку помощи не подавал все эти годы. Готов возглавить Центральный Банк, если подвернется
Приняты!
+5
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gangstarr
Ответ Рома Политов
Какой администратор? Он прямо неиронично говорит, что первое место работы это минимум главным тренером клуба рпл
Хотя бы РПЛ, неиронично он говорит, что в из того же Виго его должны сразу главным звать, он же 25 лет в футболе
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Yujanin
да вроде вынес уже...
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maks44
Ответ Yujanin
да вроде вынес уже...
Только это и делает который год.
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Антон Петров
ну это не по царски как то.... ты не самый бедный был на тот момент человек, кто виноват в том что ты сам не знал кем видешь себя в дальнейшем, а руку помощи ни кто не предложил по ходу потому что царь и правда царь на уме, с такими дружить тяжело...
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Артём Амирджанян
В Челси бездаря!
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ГШ68
Какой помощи и от кого он ждал, интересно?
В чём он-то нуждался, в середине 90-х?

Юрий Голышак, обозреватель "Спорт-Экспресс", 2004 год:
"Я вспоминаю, как жилось Мостовому во Франции.
Квартира в центре Страсбурга. Дом с зеленоватой речкой под окнами. Прогулки в Германию. Красный Фольксваген. Жизнь — праздник..."
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KVENTIN
Ответ Red Line
спорц, ну не надоело самим этого клоуна на главную пихать? ну пластинка уже испортилась, уже не смешно, просто блевать уже тянет от Мостового. займитесь делом, в конце концов.
Кликбэйт же. Пока под ним комментируют, будет тут постоянной рубрикой - "Бредятина жизни Моста".
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Kit244098
Петеушник во дворянстве))
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korysh
обожаю таких людей, которые думают, что все вокруг им что-то должны
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G_Batigol
Ответ Serg Irk
Когда бедные футболисты жалуются на тяжкую жизнь, а ещё про тяжкую жизнь, после развала ссср, то я думаю, а как остальные то дожили
Мост не успел сильно заработать, вот сейчас игрок с таким талантом в рпл спокойно 3-4млн получал бы
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deimon7.7
Да скажите кто-нибудь Мостовому, что его просто тролят с вопросами про тренерство и лицензию!)) Хотя бы в РФПЛ 😁 Ну реально же ведется человек, сколько можно издеваться над дурачком)
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Николай Иванов
Зарабатывал миллионы долларов и ревет, что никто не помог.
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arspurs9
«РПЛ? Хотя бы»

Ахах, то есть для него РПЛ это одолжение. Видимо ждёт, что Сити уволит Пепа ради него. А еще там у Анчи довольно шаткое кресло в Реале и ПСЖ ищет тренера. Самое то.
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