Александр Мостовой высказался о досрочном чемпионстве «Зенита».

«В пяти чемпионствах подряд есть и заслуга . Сейчас многие опять начнут говорить, что критикует и обижается.

Но я бы посмотрел, как «Зенит» стал бы чемпионом за четыре тура до конца сезона, если бы убрали ключевых иностранцев. Поставьте Малкома, Клаудиньо, , , Сантоса в любую другую команду, и, поверьте мне, эта команда будет в тройке, а то и чемпионом.

Воспринимайте это, как хотите. У нас те, кто футбол не понимают, начинают восхвалять тренеров. А потом могут переобуться: сначала кричат, что один в порядке, потом – другой.

«Зенит» и в следующем сезоне станет чемпионом, если состав сохранится. Как с таким составом не стать чемпионом? Если ключевые иностранцы покинут «Зенит», то в появится конкуренция. Я об этом говорил и год назад.

Малком, Клаудиньо, Вендел, Сантос, Барриос – сильные футболисты. Но не сказать, что это какие-то суперигроки.

Взять того же Азмуна, который несколько лет был лучшим нападающим в России, а уехав в Германию, сел на скамейку. И сидит там уже два года. Сейчас, наверное, жалеет: «Зачем я уехал из «Зенита», становился бы сейчас чемпионом», – сказал бывший полузащитник сборной России.