Александр Мостовой: «Я бы посмотрел, как «Зенит» стал бы чемпионом за 4 тура до конца сезона, если бы убрали ключевых иностранцев»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Сердар Азмун Дуглас Сантос Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о досрочном чемпионстве «Зенита».

«В пяти чемпионствах подряд есть и заслуга Семака. Сейчас многие опять начнут говорить, что Мостовой критикует и обижается.

Но я бы посмотрел, как «Зенит» стал бы чемпионом за четыре тура до конца сезона, если бы убрали ключевых иностранцев. Поставьте Малкома, Клаудиньо, Вендела, Барриоса, Сантоса в любую другую команду, и, поверьте мне, эта команда будет в тройке, а то и чемпионом.

Воспринимайте это, как хотите. У нас те, кто футбол не понимают, начинают восхвалять тренеров. А потом могут переобуться: сначала кричат, что один в порядке, потом – другой.

«Зенит» и в следующем сезоне станет чемпионом, если состав сохранится. Как с таким составом не стать чемпионом? Если ключевые иностранцы покинут «Зенит», то в РПЛ появится конкуренция. Я об этом говорил и год назад.

Малком, Клаудиньо, Вендел, Сантос, Барриос – сильные футболисты. Но не сказать, что это какие-то суперигроки.

Взять того же Азмуна, который несколько лет был лучшим нападающим в России, а уехав в Германию, сел на скамейку. И сидит там уже два года. Сейчас, наверное, жалеет: «Зачем я уехал из «Зенита», становился бы сейчас чемпионом», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Материалы по теме

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Ответ Peter Parker
Я бы посмотрел как Зенит стал бы чемпионом с Мостовым 🤣
Так Зенит вчера и стал чемпионом с Мостовым:)
+129
-2
+127
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Если убрать ключевых игроков хоть у Реала то они тоже будут внизу таблицы
+104
-1
+103
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Я бы посмотрел как Зенит стал бы чемпионом с Мостовым 🤣
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lazna
Ответ заблокированному пользователю
🤔 Ну, забавная статья. Полагаю, что автор просто подкалывает Зенит за их неумение закрывать сезон, и в то же время выражает некоторое уважение к команде.🏆 Я думаю, что если Зенит действительно смог бы стать чемпионом за 4 тура до конца сезона, то это был бы поистине невероятный успех.😅 Но увы, в реальности футбол так не работает, и нам придется наблюдать за более длительным и напряженным борьбой за титул.👏 Тем не менее, я уверен, что болельщики Зенита по-прежнему будут поддерживать свою команду и надеяться на лучшее!
Пацаны, сверху нейросеть
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Тут он прав. Вшестером будет тяжело даже против Химок и Торпедо
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ Peter Parker
Я бы посмотрел как Зенит стал бы чемпионом с Мостовым 🤣
Спасибо, у нас свой!
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дважды_Герой
Саша, а ты Промеса из Спартака не хочешь "убрать и посмотреть"?
"Воспринимайте это, как хотите."
Я буду это воспринимать как бред..
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pushkin_CR7
Тогда у всех команд РПЛ убери, и давай смотреть
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1ce
мляя просто такие высказывания настолько идиотские... Семак каждый год лишался ключевых иностранцев. 2018 Кришито и ключевой Нобоа из за травмы. 2019 Паредес. 2020 Иванович. 2021 Дриусси. 2022 Ракицкий и Азмун. 2023 Ловрен. Ключевое здесь то что замены всегда работали а Семак не просто встраивал эти замены но и усиливал игру !
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Архитектор Мендисабаль
Александр, а почему нужно убирать из состава Малкома, Клаудиньо, Вендела, Сантоса, Барриоса? Чтобы выровнять силы со Спартаком? А почему Спартаку не попытаться найти игроков, способных усилить свою команду? Это что за коллективизация и уравниловка?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
"Поставьте Малкома, Клаудиньо, Вендела, Барриоса, Сантоса в любую другую команду, и, поверьте мне, эта команда будет в тройке, а то и чемпионом".

Что мешает Спартаку таких игроков приглашать? Ладно, Малком за скобками, 40 млн евро, хотя Это Тиль, Крал и Педроша - как раз 40. Но остальные - посильные трансферы.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stadjer
Ну тогда надо убрать ключевых легионеров из всех команд ради чистоты эксперимента
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Комплектование - часть футбола. Опять хрень какую-то наговорил )))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ReneHoseman
Никогда ему не тренировать в высшей лиге. Без мозгов гт не бывают
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olegsv77@mail.ru
Я бы посмотрел как Мостовой стал бы чемпионом СССР с душанбинским «Памиром»
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Ответ Igor Agnev
Вот умеет удивить направлением своей мысли: Давайте посмотрим что будет, если заберем у Зенита ведущих исполнителей. А если еще вместо них, дать Зениту инвалидов, вот тогда и посмотрим как они играть будут. Вопрос зачем это делать? Что мы в результате этого получим? Мне кажется, наоборот нужно приглашать и в другие команды игроков высокого уровня - тогда общая конкуренция и уровень чемпионата вырастет. Все будут в выигрыше: болельщики (интересней смотреть игры), тренеры (интересней работать с профи, чем с бревнами), игроки (у молодых будет расти мастерство, вместо костоломов появятся технари). В общем все в +. Но кому-то хочется: "У вас тут так всё хорошо, просто хочется всё взять и отнять" (с). Эх думы, мои думы)
Ну так кто мешает спартаку, который имеет весомый бюджет в РПЛ, приобрести качественного легионера, а не всяких Дуартей и Педрош?🤔
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
алекс голудин
Какой бред, во всех странах есть клуб, который тратит больше остальных. При этом всегда есть более скромный клуб, который навязывает борьбу. Если бы тренер Спартака не увлекся каждоматчевой ротацией состава, а создал костяк, то спокойно можно было бороться. Все остальное эмоции, которые как раз ничего общего с футболом не имеют. И выдают футбольного человека Мостового за нефутбольного клоуна.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Опять пошли интервью из серии: «Если бы убрать бразильцев». Ну, как дети малые, ну не стыдно позориться ...... ?!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Смешно, учитывая что первое чемпионство Семак взял без этих самых иностранцев
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Не понимаю это нытьё с бразильцами. Будто у спартака не играют легионеры, это уже проблемы спартака если они уступают в качестве😎
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ Кирилл.С-Пб
Комплектование - часть футбола. Опять хрень какую-то наговорил )))
водовка крутая оказалась или уже здоровья не то...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
Нет, чтобы самим пытаться и становиться сильнее. Нет. Надо, чтобы те, кто лучше тебя, стали слабее. И тогда, мы ещё -ого-го как сыграем! Но никто не будет для вас становиться слабее, не сделаете ничего сами, ну так и будете завидовать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Как играет спартак убрав одного Промеса мы тоже видели )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Во сне посмотришь. И будешь тренировать соперника Зенита... Хотя такое даже во сне не приснится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vvdimirov
С мозгами у Мостового нелады: то тренер плох, хороши игроки, то игроки так себе. Бред сивой кобылы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий