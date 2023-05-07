Александр Мостовой: «Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ. Станет ли «Урал» чемпионом с ним? Никогда»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Футбол

Александр Мостовой не хочет говорить, что Сергей Семак является лучшим тренером в РПЛ.

«Зенит» выиграл пятый чемпионский титул подряд после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

– Если все футболисты «Зенита» останутся в команде на следующий сезон, то петербуржцы снова будут чемпионами.

В футбол же играют живые люди и видно мастерство Малкома, Сантоса, Ренана и остальных. Поэтому они и чемпионы.

– Можно ли Семака назвать лучшим тренером РПЛ?

– Я на тему не люблю говорить. Я за свою жизнь видел очень много тренеров. Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ.

Если Сергей Богданович завтра уйдет из «Зенита» в «Урал», думаете, уральцы станут чемпионами? Нет, никогда.

Вот если в «Урал» придут легионеры «Зенита», которых я назвал, тогда петербуржцы точно в тройке будут.

Это простая истина, и все должны это понимать, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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84 комментария

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ZarvuR2020
С тобой бы Урал конечно стал чемпионом.
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Красная стрела
Вот эти разговоры не люблю. А сможет ли художник сотворить шедевр , если у него изломанный карандаш и фантик из инструментов? А сможет ли великий гонщик выиграть чемпионат на раздолбанной копейке? Есть люди у которых есть талант. И им нужен материал что б творить. Сейчас я имею ввиду не столько Семака , сколько Гвардиолу, Месси и т.д🤷‍♂️ Но и про Семака, и любого другого- такие разговоры глупы🤷‍♂️
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Игорь Новиков
Ответ ZarvuR2020
С тобой бы Урал конечно стал чемпионом.
При нем даже Зенит не станет чемпионом)
+61
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Анатолий Забелин
Ответ Alex Frisce
правильные слова
Больной человек, зависть душит
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Nogoi89
Станет ли Урал вообще чемпионом? А, главное, зачем? Уфа же в еврокубки вышла, Царь, это та Уфа, которой сейчас нету в РПЛ. Ведёт себя, как обиженная баба(именно баба).
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SMART789
Сможет ли Гвардиола выиграть АПЛ с Уралом?
+19
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Андрей Хенто
Гениально, так можно сказать про любого тренера. Перейдет условный Гвардиола или Тухель в Борнмут и тоже не станут чемпионами.
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San9
Перейдет Винисиус и Анчелотти в спартак - выиграют Лигу Чемпионов (по Мостовому).
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Антибаскет Поповича
А если Гвардиола уйдёт в Кристал Пэлэс, то эта команда станет чемпионом?

А если Спаллетти уйдёт в Эмполи, то эта команда станет чемпионом?
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Abriel
Ответ Игорь Новиков
При нем даже Зенит не станет чемпионом)
У него докуметнов нету...
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Ямальский СБГ
Какие же идиотские рассуждения. Гвардиола тоже с условным Лидсом не выиграет АПЛ и что?
Семак в своё время сходу вывел Уфу в еврокубки, вот это показатель
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Злодей Спб
Зачем Семаку устраивать какие-то челленджи, беря под руководство команды из нижней восьмёрки? Для чего и для кого? Чтобы умыть Мостового? А кто такой сейчас Мостовой, чтобы Семаку надо было ему что-то доказывать?

У Богдановича нормально получается с Зенитом и если заработает еще звезду - докажет "всем, всё и навсегда".
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Nogoi89
Ответ Spartakus1984
А по факут унижается зенит выигрывая матч при помощи судьи и это видит вся страна
Ну, унижаетесь тут только вы, когда ошибки судьи в пользу Зенита вы выпячиваете, а в пользу своей команды, вы не замечаете. Или говорите знаменитые "счёт на табло". Судьи у нас тупят постоянно, Ростов рекордсмен по пенальти, ошибки против Краснодара, в пользу Пари-НН, но заговор против Спартака....Ну, ок.
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Камбоджа Иванов
А выиграл бы Ферстаппен Формулу-1 на болидах ВАЗ или Лада?
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justburn
Это подстава, конечно. Нашли российского тренера, который был успешным футболистом. Что Мостовой должен говорить?!
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Amroyan
Стал бы Мостовой Царем в "Андорра-ла-Корунье"? Никогда.
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qwaza
Т.е. с тем же Пепом Урал непременно станет чемпионом?
Пеп, твой выход!
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Красная стрела
Ответ jonnysilverhand01
Давай я тебе дам Феррари, а сам сяду на Москвич … спорим я сделаю круг по МКАДУ быстрее, чем ты ? У меня просто два экипажа ДПС хорошие друзья … история с Зенитом такая же. А приплетать Месси и Гвардиолу … живописца и гонщика - это конечно сильно
Я старался😁 но знаешь, если б у нас там отрыв был 3 очка, я б согласился искать судейские нюансы. А тут🤷‍♂️ и даже третий гол, когда команде надо было просто дотерпеть - просто расставил все точки над и. Ну и как вишенка-это покупка игроков Аля Дуарте 🤷‍♂️
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ielisen@mail.ru
Может ли очень хороший в прошлом футболист еще что-нибудь,кроме как постоянно желчь изливать?
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Юрий Кечко
И ещё хочу напомнить что был период когда в Спартаке одновременно играли 5 бразильцев и 2 аргентинца , но чемпионами они почему то не были (((
Наверно их ещё и с умом выбирать надо (хоты в сегодняшней рпл те бразильцы были бы топы )
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Best game on Earth
А с Гвардиолой станет Урал чемпионом?
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Eagle8898
То ди дело Мостовой.Он конечно с Уралом выиграл бы ЛЧ))
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Катя СПб
Да что ж у нас такое творится. Что Царь, что царь - все ненастоящие.
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Рррррррроман
А станет ли Урал с Гвардиолой чемпионом? Сомневаюсь
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idemidov
Кто о чём, а Мостовой всё об одном и том же. Семак так-то Уфу в Лигу Европы выходил.
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