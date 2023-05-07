Александр Мостовой: «Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ. Станет ли «Урал» чемпионом с ним? Никогда»
Александр Мостовой не хочет говорить, что Сергей Семак является лучшим тренером в РПЛ.
«Зенит» выиграл пятый чемпионский титул подряд после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
– Если все футболисты «Зенита» останутся в команде на следующий сезон, то петербуржцы снова будут чемпионами.
В футбол же играют живые люди и видно мастерство Малкома, Сантоса, Ренана и остальных. Поэтому они и чемпионы.
– Можно ли Семака назвать лучшим тренером РПЛ?
– Я на тему не люблю говорить. Я за свою жизнь видел очень много тренеров. Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ.
Если Сергей Богданович завтра уйдет из «Зенита» в «Урал», думаете, уральцы станут чемпионами? Нет, никогда.
Вот если в «Урал» придут легионеры «Зенита», которых я назвал, тогда петербуржцы точно в тройке будут.
Это простая истина, и все должны это понимать, – сказал бывший полузащитник сборной России.
А если Спаллетти уйдёт в Эмполи, то эта команда станет чемпионом?
Семак в своё время сходу вывел Уфу в еврокубки, вот это показатель
У Богдановича нормально получается с Зенитом и если заработает еще звезду - докажет "всем, всё и навсегда".
Пеп, твой выход!
Наверно их ещё и с умом выбирать надо (хоты в сегодняшней рпл те бразильцы были бы топы )