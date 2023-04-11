Личка о лучших тренерах РПЛ: «Семак – самый очевидный ответ, но «Зенит» на другом уровне. Есть Карпин, Гончаренко, Федотов. Абаскаль нравится, он принес в «Спартак» свежий ветер»

Марцел Личка включил Сергея Семака и Валерия Карпина в число сильнейших тренеров в Мир РПЛ.

– Кто для вас эталон в тренерском плане?

– На первом месте для меня всегда будет мой отец. Помимо него… если из бывших, то Йохан Кройфф. А из нынешних, если не брать самые очевидные ответы (Гвардиолу, Моуринью), выделю Марсело Бьелсу. Посмотрите, что он сделал в «Лидсе» за три года без денег!

– Самый сильный тренер РПЛ прямо сейчас?

– Опять же, самый очевидный ответ – , который выиграл четыре последних чемпионата. Но есть же еще , , . У каждого свой стиль, все они дают результат.

– Чей стиль самый запоминающийся?

– Выберу Федотова. Да, он играет 3-4-3, но его команда не садится в оборону, а идет в атаку, прессингует.

Абаскаль в «Спартаке» тоже нравится. В прошлом сезоне у них дела шли не очень. Но он принес в команду свежий ветер. Сейчас команда идет хорошо.

Семака можно назвать, но надо понимать, что « » сейчас – это команда другого уровня. Им надо играть в Лиге чемпионов.

А вообще я всех уважаю. Мы все едим один хлеб. Так что после игр всегда приглашаю тренеров соперников на чашку чая.

– Много кто соглашался?

– С Игнашевичем как-то хорошо посидели после того, как мы обыграли «Торпедо» 3:0. Говорили обо всем. Понятно, что игру тоже обсуждали. Минут 15-20 продолжалось общение.

– Есть в РПЛ тренер, который смог вас перехитрить?

– Однозначно Игорь Осинькин. Речь о нашем последнем матче с «Крыльями Советов». Я ожидал, что они будут играть 4-4-2 с Сычевым впереди. Но в моменте играли в 3-4-3. Рахманович постоянно прессинговал Веру. Бейл играл против Мансильи. У Горшкова была задача постоянно выходить на Эктова. Я реально не ожидал, что они так сыграют против нас. Вообще, главное – уметь реагировать на подобные моменты, – сказал главный тренер «Оренбурга».