Личка о лучших тренерах РПЛ: «Семак – самый очевидный ответ, но «Зенит» на другом уровне. Есть Карпин, Гончаренко, Федотов. Абаскаль нравится, он принес в «Спартак» свежий ветер»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов Ростов Сергей Игнашевич Сергей Семак премьер-лига Россия Урал Лидс Валерий Карпин Марсело Бьелса Виктор Гончаренко Оренбург Игорь Осинькин Владимир Федотов Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Марцел Личка включил Сергея Семака и Валерия Карпина в число сильнейших тренеров в Мир РПЛ.

– Кто для вас эталон в тренерском плане?

– На первом месте для меня всегда будет мой отец. Помимо него… если из бывших, то Йохан Кройфф. А из нынешних, если не брать самые очевидные ответы (Гвардиолу, Моуринью), выделю Марсело Бьелсу. Посмотрите, что он сделал в «Лидсе» за три года без денег!

– Самый сильный тренер РПЛ прямо сейчас?

– Опять же, самый очевидный ответ – Сергей Семак, который выиграл четыре последних чемпионата. Но есть же еще Валерий Карпин, Виктор Гончаренко, Владимир Федотов. У каждого свой стиль, все они дают результат.

– Чей стиль самый запоминающийся?

– Выберу Федотова. Да, он играет 3-4-3, но его команда не садится в оборону, а идет в атаку, прессингует.

Абаскаль в «Спартаке» тоже нравится. В прошлом сезоне у них дела шли не очень. Но он принес в команду свежий ветер. Сейчас команда идет хорошо.

Семака можно назвать, но надо понимать, что «Зенит» сейчас – это команда другого уровня. Им надо играть в Лиге чемпионов.

А вообще я всех уважаю. Мы все едим один хлеб. Так что после игр всегда приглашаю тренеров соперников на чашку чая.

– Много кто соглашался?

– С Игнашевичем как-то хорошо посидели после того, как мы обыграли «Торпедо» 3:0. Говорили обо всем. Понятно, что игру тоже обсуждали. Минут 15-20 продолжалось общение.

– Есть в РПЛ тренер, который смог вас перехитрить?

– Однозначно Игорь Осинькин. Речь о нашем последнем матче с «Крыльями Советов». Я ожидал, что они будут играть 4-4-2 с Сычевым впереди. Но в моменте играли в 3-4-3. Рахманович постоянно прессинговал Веру. Бейл играл против Мансильи. У Горшкова была задача постоянно выходить на Эктова. Я реально не ожидал, что они так сыграют против нас. Вообще, главное – уметь реагировать на подобные моменты, – сказал главный тренер «Оренбурга».

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Как по мне Абаскаль , Личка , гончаренко , Осинькин , огромный прогресс у этих тренеров , ещё пригляделся бы к Клотету , авось и вытащит Торпедо .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ LifeSpartak
Кабинетный,ручной и подковёрный тренер лучший! Это топ!
Абаскаль хорош, но не лучший. А в остальном неплохое его описание
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LifeSpartak
Кабинетный,ручной и подковёрный тренер лучший! Это топ!
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бобби Боливия
Этим "Свежим ветром Абаскаля" болельщики Спартака уже надышались после зимней паузы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Семак)))))))))))))))))))))))))))))))
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Васильев
Личка тоже однозначно в топе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Новиков
Видели мы этого лучшего тренера в Европе. Деревянными сувенирами там торгует.
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Приятное впечатление оставляет как личность
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий