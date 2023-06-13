Виллиан Роша: «ЦСКА в состоянии стать чемпионом России уже в следующем сезоне. «Зенит» мы уже один раз обыграли»

Виллиан Роша считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство.

«Будем работать, чтобы выиграть в следующем сезоне. Не могу утверждать, что мы станем чемпионами, но сделаем все для этого.

У « » отличная команда, но мы уже их один раз обыграли со счетом 1:0. в состоянии стать чемпионом России, нам это по силам сделать уже в следующем сезоне», – сказал защитник.