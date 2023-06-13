Виллиан Роша: «ЦСКА в состоянии стать чемпионом России уже в следующем сезоне. «Зенит» мы уже один раз обыграли»
Виллиан Роша считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство.
«Будем работать, чтобы выиграть РПЛ в следующем сезоне. Не могу утверждать, что мы станем чемпионами, но сделаем все для этого.
У «Зенита» отличная команда, но мы уже их один раз обыграли со счетом 1:0. ЦСКА в состоянии стать чемпионом России, нам это по силам сделать уже в следующем сезоне», – сказал защитник.
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Виталий Бородин
Корреспондент «Рейтинга Букмекеров»
Компетенции: эксклюзивные новости
Возраст: 19 лет
Пол: мужской
Образование: - МГУ им. Ломоносова, факультет медиакоммуникаций
Будете за 1 место лучшей команды Москвы бороться но никак не РПЛ