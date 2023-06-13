Виллиан Роша: «ЦСКА в состоянии стать чемпионом России уже в следующем сезоне. «Зенит» мы уже один раз обыграли»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Виллиан да Силва Роша Футбол

Виллиан Роша считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство.

«Будем работать, чтобы выиграть РПЛ в следующем сезоне. Не могу утверждать, что мы станем чемпионами, но сделаем все для этого.

У «Зенита» отличная команда, но мы уже их один раз обыграли со счетом 1:0. ЦСКА в состоянии стать чемпионом России, нам это по силам сделать уже в следующем сезоне», – сказал защитник. 

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4 комментария

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Артём Павлов
Необязательно обыгрывать Зенит, чтобы стать чемпионами. Важно не терять очки с проходными соперниками
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Severfan
не понимаю, зачем выкладывать эти интервью малолеток с сайта РБ Спорт? они же не несут абсолютно никакой смысловой нагрузки, есть вообще большие сомнения, настоящие ли это слова или просто выдумка этих молодых человеков.

редакторы, проверяйте источники, пожалуйста и фильтруйте сомнительные:

Виталий Бородин
Корреспондент «Рейтинга Букмекеров»
Компетенции: эксклюзивные новости
Возраст: 19 лет
Пол: мужской
Образование: - МГУ им. Ломоносова, факультет медиакоммуникаций
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Brennet
Нужно играть все 90+ минут. Ведь всё при них. Требуется только воля к победе.
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Filipp Gorski
Ну надейся надейся
Будете за 1 место лучшей команды Москвы бороться но никак не РПЛ
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