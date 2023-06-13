Хавбек ЦСКА Здьелар о борьбе с «Зенитом» за 1-е место: «Все возможно. Мы достойно играли с ними и еще способны прибавить»

Саша Здьелар допустил, что ЦСКА поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

— В следующем сезоне может навязать борьбу «Зениту» за первое место в чемпионате России?

— Я верю, что ЦСКА может добиться очень многого. У нас отличная команда. Прошедший сезон выдался непростым, но мы впервые выступали в таком составе.

Это был мой первый сезон в команде, пришло еще много новичков прошлым летом. У нашего главного тренера первый год во главе ЦСКА. Нам нужно было время, чтобы найти взаимопонимание, понять требования тренера и выполнить их на поле.

Но весной после паузы в сезоне мы набрали ход и показали, на что способны. Поднялись в чемпионате с пятого места на второе — считаю для первого сезона серебряные медали успехом. И очень было приятно добавить к этому победу в Кубке.

Уверен, ЦСКА в этом составе еще способен прибавить. Посмотрим, что будет дальше. Считаю, что с « » мы достойно играли. Победили его дома в последнем матче (1:0), да и в начале чемпионата была равная игра в гостях, где мы проиграли (1:2), но при большей удаче могли не только сыграть вничью, но и победить. Так что все возможно.

Нужно теперь хорошо отдохнуть и качественно подготовиться к новому сезону, начав его с тем опытом, который обрели за последний год, – сказал хавбек ЦСКА.