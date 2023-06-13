Хавбек ЦСКА Здьелар о борьбе с «Зенитом» за 1-е место: «Все возможно. Мы достойно играли с ними и еще способны прибавить»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Саша Здьелар Футбол

Саша Здьелар допустил, что ЦСКА поборется с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

— В следующем сезоне ЦСКА может навязать борьбу «Зениту» за первое место в чемпионате России?

— Я верю, что ЦСКА может добиться очень многого. У нас отличная команда. Прошедший сезон выдался непростым, но мы впервые выступали в таком составе.

Это был мой первый сезон в команде, пришло еще много новичков прошлым летом. У нашего главного тренера первый год во главе ЦСКА. Нам нужно было время, чтобы найти взаимопонимание, понять требования тренера и выполнить их на поле.

Но весной после паузы в сезоне мы набрали ход и показали, на что способны. Поднялись в чемпионате с пятого места на второе — считаю для первого сезона серебряные медали успехом. И очень было приятно добавить к этому победу в Кубке.

Уверен, ЦСКА в этом составе еще способен прибавить. Посмотрим, что будет дальше. Считаю, что с «Зенитом» мы достойно играли. Победили его дома в последнем матче (1:0), да и в начале чемпионата была равная игра в гостях, где мы проиграли (1:2), но при большей удаче могли не только сыграть вничью, но и победить. Так что все возможно.

Нужно теперь хорошо отдохнуть и качественно подготовиться к новому сезону, начав его с тем опытом, который обрели за последний год, – сказал хавбек ЦСКА.

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15 комментариев

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Apol
Состав бы посильнее, у Зенита есть как минимум две европейские суперзвезды, москвичам нужно укомплектовываться +- так же
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блокад блокадыч
Ответ Ivas715
При прочих равных у Зента помимо реальных звезд в составе, давное есть еще и дух победителя. Чего как раз давно не было у ЦСКА (за исключением Игоря, Жоры и Набабы наверное). Именно поэтому Зенит даже при невзрачной игре часто добывал победы. Надеюсь, что после кубка он хоть немного появится и у ЦСКА. А если еще и состав укрепится, то в следующем сезоне есть все шансы реально пободаться за 1 место.
мне кажется Зенит не из за духа победителя выигрывает даже при невзрачной игре, а из за класса игроков
+4
0
+4
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angry horse
Реализовывать моменты если научатся, тогда можно о чем-то будет говорить 😎
+3
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samarskij-kuzmich
Ну если только арбитры помогут ЦСКА
+3
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Ivas715
При прочих равных у Зента помимо реальных звезд в составе, давное есть еще и дух победителя. Чего как раз давно не было у ЦСКА (за исключением Игоря, Жоры и Набабы наверное). Именно поэтому Зенит даже при невзрачной игре часто добывал победы.
Надеюсь, что после кубка он хоть немного появится и у ЦСКА. А если еще и состав укрепится, то в следующем сезоне есть все шансы реально пободаться за 1 место.
+2
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+2
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Рашпель793
Было бы хорошо, если так. Сильные конкуренты только в плюс и Зениту и всей лиге.
+1
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ЦСКА1960
Без мечты о чемпионстве не стоит даже начинать чемпионат!
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Павел Колесников
Зенит тоже может прибавить, мне кажется. Тем более если кем-то усилятся, хотя куда еще, казалось бы
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RSI
В нашем чемпионате побеждает тот, кто берет макасимум в играх с командами условно начиная с 6го места и ниже. Мой ЦСКА потерял важнейшие очки с Торпедо, НН, Ореном на выезде, с Локо дома, взяв в этих играх 2 очка из 12 при явном преимуществе в каждом матче. С ними (при прочих равных) конкуренция с Зенитом была бы реальна...
Зенит и без бразильцев взял максимум очков. Поэтому для конкуренции с бело-голубыми нужна еще удача (чтоб петербуржцы почаще теряли очки)))
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Сергей Жарковский
Чем больше будут прибавлять во всех отношениях наши соперники, тем интереснее будет чемпионат
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Apol
Ответ Ярик01
у Зенита две европейские суперзвезды? )
Клауд и Мальком, что не так?
+3
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Apol
Ответ savik-A.M.
Европейские суперзвезды ? Европейские и мировые ( все лучшие в Европе ) это к примеру Мбапе или Холанд, но никак не игроки которые даже в еврокубках не играют
То, что ПСЖ интересуется Малкомом - это так, мелочи?) А, можешь не отвечать - увидел у тебя в любимых клубах Спартак. Продолжайте покупать всякий хлам за 4-5 млн евро
+1
-1
0
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savik-A.M.
Ответ Apol
То, что ПСЖ интересуется Малкомом - это так, мелочи?) А, можешь не отвечать - увидел у тебя в любимых клубах Спартак. Продолжайте покупать всякий хлам за 4-5 млн евро
ПСЖ интересуется всеми подряд .
0
0
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