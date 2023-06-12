ЦСКА заработал в Кубке России 300 млн рублей – больше всех. «Краснодар» получил 155 млн, «Спартак» – 103, «Зенит» – 77
ЦСКА получил наибольшие призовые за участие в Фонбет Кубке России.
Армейский клуб, выигравший турнир, заработал 300,35 млн рублей, сообщает «РБ Бизнес». Из них 37,8 млн рублей ЦСКА получил за участие в суперфинале, 75,4 млн – за победу в нем.
Второе место занял финалист Кубка «Краснодар» – 155,2 млн рублей призовых.
Топ-10 клубов РПЛ по сумме призовых выглядит следующим образом:
1. ЦСКА – 300,35 млн рублей;
2. «Краснодар» – 155,2 млн;
3. «Урал» – 148,75 млн;
4-5. «Спартак» – 103,15 млн;
4-5. «Крылья Советов» – 103,15 млн;
6. «Локомотив» – 79,7 млн;
7-8. «Динамо» – 78,28 млн;
7-8. «Ростов» - 78,28 млн;
9-10. «Зенит» – 76,98 млн;
9-10. «Пари НН» – 76,98 млн.
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