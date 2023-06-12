ЦСКА заработал в Кубке России 300 млн рублей – больше всех. «Краснодар» получил 155 млн, «Спартак» – 103, «Зенит» – 77

ЦСКА получил наибольшие призовые за участие в Фонбет Кубке России.

Армейский клуб, выигравший турнир, заработал 300,35 млн рублей, сообщает «РБ Бизнес». Из них 37,8 млн рублей ЦСКА получил за участие в суперфинале, 75,4 млн – за победу в нем.

Второе место занял финалист Кубка «Краснодар» – 155,2 млн рублей призовых.

Топ-10 клубов по сумме призовых выглядит следующим образом:

1. ЦСКА – 300,35 млн рублей;

2. «Краснодар» – 155,2 млн;

3. «Урал» – 148,75 млн;

4-5. « » – 103,15 млн;

4-5. « » – 103,15 млн;

6. « » – 79,7 млн;

7-8. « » – 78,28 млн;

7-8. «Ростов» - 78,28 млн;

9-10. «Зенит» – 76,98 млн;

9-10. «Пари НН» – 76,98 млн.

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