ЦСКА заработал в Кубке России 300 млн рублей – больше всех. «Краснодар» получил 155 млн, «Спартак» – 103, «Зенит» – 77

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России бизнес Динамо Москва Урал Краснодар Пари НН деньги Футбол

ЦСКА получил наибольшие призовые за участие в Фонбет Кубке России.

Армейский клуб, выигравший турнир, заработал 300,35 млн рублей, сообщает «РБ Бизнес». Из них 37,8 млн рублей ЦСКА получил за участие в суперфинале, 75,4 млн – за победу в нем.

Второе место занял финалист Кубка «Краснодар» – 155,2 млн рублей призовых.

Топ-10 клубов РПЛ по сумме призовых выглядит следующим образом:

1. ЦСКА – 300,35 млн рублей;

2. «Краснодар» – 155,2 млн;

3. «Урал» – 148,75 млн;

4-5. «Спартак» – 103,15 млн;

4-5. «Крылья Советов» – 103,15 млн;

6. «Локомотив» – 79,7 млн;

7-8. «Динамо» – 78,28 млн;

7-8. «Ростов» - 78,28 млн;

9-10. «Зенит» – 76,98 млн;

9-10. «Пари НН» – 76,98 млн.

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17 комментариев

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Shamarin
Ни у вас, ни в статье по ссылке самого интересного нету. Акрон то сколько заработал, отбили половину сезонного бюджета?
+28
-1
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Shamarin
Истомин на свадьбу больше потратил, чем динамо получило денег в кубке.
+24
-2
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mean machine/
А Акрон сколько заработал?
+13
-2
+11
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Aleksandr Struzhkov
Странно,Акрон попал в топ-4 а его даже в десятке нет
+8
-1
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Михаил1970
Ответ Shamarin
Ни у вас, ни в статье по ссылке самого интересного нету. Акрон то сколько заработал, отбили половину сезонного бюджета?
Акрон остался должен)
+8
-1
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Кан и Баллак сидят в баре
Красиво звучит,перевели б в евро или доллары,чтоб сравнить, какого футболиста средненького из РПЛ это зарплата за сезон если не меньше)
+5
-1
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Давид Кочинян
Ответ Shamarin
Ни у вас, ни в статье по ссылке самого интересного нету. Акрон то сколько заработал, отбили половину сезонного бюджета?
Бонусы в «Пути Регионов»: за пройденный этап клубы могли заработать по 5,38 млн рублей.

«Акрон» прошёл 7 этапов, значит заработал 37,66 млн рублей. Бюджет в 10-12 раз больше.
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Гусеконь
"Акрон", дошедший до первого этапа финала Пути регионов, заработал в общей сложности 46 миллионов рублей, - цитирует Анохина "СЭ".
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IlyaGrain
Даже у ЦСКА призовые как одна годовая зп у Акинфеева )
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Давид Кочинян
За «Урал» радостно. Сумма очень уместна для клуба. Даёшь в новом сезоне не хуже! 🐝🟠⚫️
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Паук, вощем-та!
Пишите в евро (и в евро). Чтоб с европейскими реалиями сравнить, поржать, например, как там загнивают, а у нас прорыв за прорывом, правда с отрицательным темпом (тьфу!).
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remmor
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Красиво звучит,перевели б в евро или доллары,чтоб сравнить, какого футболиста средненького из РПЛ это зарплата за сезон если не меньше)
зачем это делать?
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Rudenzik
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Красиво звучит,перевели б в евро или доллары,чтоб сравнить, какого футболиста средненького из РПЛ это зарплата за сезон если не меньше)
Чуть больше 3 млн евро, конечно с призовыми лч не может тягаться, но больше, чем было раньше в кубке
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Rudenzik
Чуть больше 3 млн евро, конечно с призовыми лч не может тягаться, но больше, чем было раньше в кубке
ничего себе, раньше еще меньше было?спасибо за инфо) теперь не удивительно что за него топы особо и не борятся)
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