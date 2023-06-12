«Что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал еще 20 лет назад – Игорь уже тогда выходил с ленточки метров на пять». Радимов о финале Кубка России
Владислав Радимов пошутил над Игорем Акинфеевым после финала Фонбет Кубка России.
ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Краснодар» в серии пенальти (1:1, пен. 6:5). Игорь Акинфеев совершил в серии два сэйва, отбив удары Жоау Баши и Олакунле Олусегуна.
Пенальти после удара Эдуарда Сперцяна был отбит не по правилам – судьи зафиксировали преждевременный выход с линии ворот, – и после перебивания хавбек «Краснодара» реализовал 11-метровый удар.
В своем телеграм-канале Радимов опубликовал видеофрагмент из трансляции матча «Зенита» и ЦСКА в Кубке премьер-лиги в 2003 году, на котором Радимов реализовал пенальти в ворота Акинфеева.
«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал еще 20 лет назад! 😎
И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причем метров на пять!» – написал бывший игрок «Зенита».
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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