«Что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал еще 20 лет назад – Игорь уже тогда выходил с ленточки метров на пять». Радимов о финале Кубка России

Владислав Радимов пошутил над Игорем Акинфеевым после финала Фонбет Кубка России.

ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Краснодар» в серии пенальти (1:1, пен. 6:5). совершил в серии два сэйва, отбив удары Жоау Баши и Олакунле Олусегуна.

Пенальти после удара Эдуарда Сперцяна был отбит не по правилам – судьи зафиксировали преждевременный выход с линии ворот, – и после перебивания хавбек « » реализовал 11-метровый удар.

В своем телеграм-канале Радимов опубликовал видеофрагмент из трансляции матча «Зенита» и в Кубке премьер-лиги в 2003 году, на котором реализовал пенальти в ворота Акинфеева.

«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал еще 20 лет назад! 😎

И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причем метров на пять!» – написал бывший игрок « ».