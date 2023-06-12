«Что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал еще 20 лет назад – Игорь уже тогда выходил с ленточки метров на пять». Радимов о финале Кубка России

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар соцсети ахахаха Футбол

Владислав Радимов пошутил над Игорем Акинфеевым после финала Фонбет Кубка России.

ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв в финале «Краснодар» в серии пенальти (1:1, пен. 6:5). Игорь Акинфеев совершил в серии два сэйва, отбив удары Жоау Баши и Олакунле Олусегуна.

Пенальти после удара Эдуарда Сперцяна был отбит не по правилам – судьи зафиксировали преждевременный выход с линии ворот, – и после перебивания хавбек «Краснодара» реализовал 11-метровый удар.

В своем телеграм-канале Радимов опубликовал видеофрагмент из трансляции матча «Зенита» и ЦСКА в Кубке премьер-лиги в 2003 году, на котором Радимов реализовал пенальти в ворота Акинфеева.

«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал еще 20 лет назад! 😎

И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причем метров на пять!» – написал бывший игрок «Зенита».

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21 комментарий

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igls54
Щас наркологи с сайта предложат Владу или прекратить бухать, или похмелиться
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Александр Колосов
Ответ igls54
Щас наркологи с сайта предложат Владу или прекратить бухать, или похмелиться
Лучше похмелиться, а то белка придет и совсем худо будет
+8
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Brennet
Ответ Benner
Факт. окинфей дырявейший вратарь в истории футбола
Кто же тогда те, кто не смог его пробить? Придумай парочку эпитетов, ты же мастер в этом деле.
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Streetbor
Раз в год и палка стреляет)
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MosFzz
Выпил опять.
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Islam Gasanov
Ответ Islam Gasanov
Радимов превращается во фрика несёт всякую чушь
Или уже стал..
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Islam Gasanov
Радимов превращается во фрика несёт всякую чушь
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Сергей К
Акинфеев лучший из тех, кто защищал раму российских команд. И сборной...
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corazón blanco
Ответ Олег Мохов
В Лиге чемпионов конифею забивали все кому не лень.А в рпл судьи к нему лояльно относятся когда он материт всех на поле
Магия Хайбери. Ведь именно после того матча, когда закончился матч со счетом 0:0, где Игорь творил чудеса фатально не везло игрокам Арсенала в завершении. Но для того чтобы поставить такой «антирекорд», все почему-то упускают одну деталь, что нужно провести много матчей в Лиге Чемпионов, что уже само по себе огромное достижение для футболиста. И сколько бы не смеялись над ним такие, как Вы от это Игорь менее легендарным вратарем не станет. Лучший вратарь в российском футболе. И один из лучших за всю историю наряду с Яшином и Дасаевым.
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Алекс Ну
Ответ Islam Gasanov
Радимов превращается во фрика несёт всякую чушь
Превратилмя уже. Не просто во фрика, а бухающего фрика.
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вова-катя
Ответ Benner
Факт. окинфей дырявейший вратарь в истории футбола
А, ты наверное проктолог? Дырки любишь? Так, у тех, за которых ты болеешь, наверное более приятные? Дерзай.
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error505
20 лет назад любой мог забить, так как опыта и навыков не было
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Shadow1882
Ответ MosFzz
Выпил опять.
Сегодня можно. С праздником!
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cektor
Ответ MosFzz
Выпил опять.
так праздник же сегодня
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savik-A.M.
Ответ MosFzz
Выпил опять.
Не опять а снова , и не выпил а опохмелился
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ghuyt
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Aleksandr Saraban
Радимов, Телеграмм Канал и Кубок России что-то тут явно Лишнее )
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Владимтр Недоежкин
Владислав а не переоцениваете вы себя любимого
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