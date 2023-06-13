Ндика переходит в «Рому» свободным агентом. Защитник подпишет контракт до 2028-го

Теги Айнтрахт Франкфурт Рома бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Эван Ндика Футбол

Эван Ндика присоединится к «Роме».

23-летний защитник переходит в римскую команду на правах свободного агента. Его контракт будет рассчитан до 2028 года, сообщает Фабрицио Романо. 

Ндика и его агенты отправились в Рим, где футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт. 

Последним клубом французского игрока был «Айнтрахт». Подробную статистику Эвана можно найти здесь

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12 комментариев

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Lindeman
Отличный трансфер. Поздравляю Рому
+12
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+12
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King_X
Рома достаточно хорошо усиляется
Неужели Маур хочет остаться
+7
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+6
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Dvin
Удивлен был, что Ауара подписали. Пару лет назад он на прицеле у всех топ клубов был. Думаю, однозначно будет полезен.

А вот про этого игрока ничего не знаю, к сожалению…
+4
-1
+3
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KVENTIN
Ответ King_X
Рома достаточно хорошо усиляется Неужели Маур хочет остаться
Хочет и остаётся. Давно это сказал.
+1
0
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hiper26
Ответ Dvin
Удивлен был, что Ауара подписали. Пару лет назад он на прицеле у всех топ клубов был. Думаю, однозначно будет полезен. А вот про этого игрока ничего не знаю, к сожалению…
Парнишка заскучал в Лионе и совсем скис. Для Ромы хороший трансфер, ещё и бесплатно.
+2
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Direct free kick
Хочет поработать с великим Моуриньо
+2
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0
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AlexDeLarge
Пока что переходы Ндика и Ауара внушают оптимизм
Но судя по прошлому сезону, это лишь затыкание дыр
Работы на трансферном рынке еще непочатый край

Для того, чтобы всерьез претендовать на титулы, нужно брать еще 2-3 готовых топаря с конским здоровьем
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Marduhai
Ауар и Ндика - трансферы, далекие от претензий на создание топ-клуба. Если будет продолжена политика копеечных затрат прошлого сезона собственниками Ромы - шансы на попадание в четверку ЛЧ будут призрачны. Жаль, что уже сейчас прекратились разговоры о появлении Фраттези - миланские клубы его наверняка заберут...
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Toffiti
Ответ Lindeman
Отличный трансфер. Поздравляю Рому
Наблюдали за его игрой? Если да, можете вкратце описать, что за защитник? Сильные/слабые стороны, уровень травматичности...
+1
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Balt39
Ответ Dvin
Удивлен был, что Ауара подписали. Пару лет назад он на прицеле у всех топ клубов был. Думаю, однозначно будет полезен. А вот про этого игрока ничего не знаю, к сожалению…
Это потому что вы не смотрите Бундеслигу
0
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KVENTIN
Ответ AlexDeLarge
Пока что переходы Ндика и Ауара внушают оптимизм Но судя по прошлому сезону, это лишь затыкание дыр Работы на трансферном рынке еще непочатый край Для того, чтобы всерьез претендовать на титулы, нужно брать еще 2-3 готовых топаря с конским здоровьем
Не всё так просто. Из-за условий по ФФП надо до конца июня раздобыть откуда-то 30 млн. И только после этого можно будет совершать какие-то покупки. Свободные агенты пока единственный хлеб.
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