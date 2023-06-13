Ндика переходит в «Рому» свободным агентом. Защитник подпишет контракт до 2028-го
Эван Ндика присоединится к «Роме».
23-летний защитник переходит в римскую команду на правах свободного агента. Его контракт будет рассчитан до 2028 года, сообщает Фабрицио Романо.
Ндика и его агенты отправились в Рим, где футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт.
Последним клубом французского игрока был «Айнтрахт». Подробную статистику Эвана можно найти здесь.
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