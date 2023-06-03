«Бавария» сохраняет интерес к Влаховичу. Кейн и Коло-Муани – в числе вариантов
«Бавария» находится в поисках форварда.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы сохраняют интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу, но пока не делали предложение. Дальнейшие шаги будут обсуждаться в ближайшее время. Влахович знает об интересе «Баварии».
Кроме того, Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» и Харри Кейн из «Тоттенхэма» остаются вариантами для «Баварии». При этом отмечается, что трансфер Кейна оценивается как маловероятный.
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