«Бавария» сохраняет интерес к Влаховичу. Кейн и Коло-Муани – в числе вариантов

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Душан Влахович Рандаль Коло-Муани Футбол

«Бавария» находится в поисках форварда.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы сохраняют интерес к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу, но пока не делали предложение. Дальнейшие шаги будут обсуждаться в ближайшее время. Влахович знает об интересе «Баварии».

Кроме того, Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» и Харри Кейн из «Тоттенхэма» остаются вариантами для «Баварии». При этом отмечается, что трансфер Кейна оценивается как маловероятный.

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5 комментариев

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Akezhan Kutvarov
Возьмут Коло-Муани, они же не смогут жить не ослабив соперника. Иначе система Бавария даст сбой.
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Surviving
Босс сказал Кейн не нужен!
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Олег Комисаров
Вот и новый вызов для Златана 😅
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Владислав Бегагаев
Ответ Луизао фром мексика
а по итогу подпишут 91 летнего модрича и вылетят во вторую Бундеслигу 😂😂😂
и ты проснешься
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