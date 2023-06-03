«Бавария» сохраняет интерес к Влаховичу. Кейн и Коло-Муани – в числе вариантов

«Бавария» находится в поисках форварда.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы сохраняют интерес к нападающему « » , но пока не делали предложение. Дальнейшие шаги будут обсуждаться в ближайшее время. Влахович знает об интересе «Баварии».

Кроме того, из «Айнтрахта» и из « » остаются вариантами для «Баварии». При этом отмечается, что трансфер Кейна оценивается как маловероятный.

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