«Рома» предложила Ндика 5-летний контракт на 4 млн евро в год. Переговоры на финальной стадии

Теги Айнтрахт Франкфурт Рома бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Эван Ндика Фабрицио Романо Футбол

«Рома» предложила Эвану Ндика заключить долгосрочный контракт .

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, римляне сделали французу последнее предложение: договор на 5 сезонов с зарплатой 4 млн евро в год после уплаты налогов. Также предусмотрен бонус за подписание.

Переговоры между сторонами близки к завершению. Игрок покинет «Айнтрахт» в качестве свободного агента.

В Бундеслиге-2022/23 Ндика провел 30 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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felixdyadya
эффект Моуринью,другого объяснение не вижу
+6
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Любитель пожрать
Роме надо взять Соболева, я серьезно. Моуриньо очень любит таких дерзких и наглых форвардов, к тому же он будет цепляться за мячи. Абрахам вообще не цеплялся, а сейчас вообще порвал кресты, а Белотти - это ноль. Ноль голов за сезон. Пипец. Даже у Шомуродова была парочк голов в чемпе, хотя он практически не играл, да и в ЛК он забил несколько.
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Кирилл Павлюченко
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Павел Варламов
Белотти сильно разочаровал, ожидал большего, нужен форвард
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ManuCherry
Ответ Любитель пожрать
Роме надо взять Соболева, я серьезно. Моуриньо очень любит таких дерзких и наглых форвардов, к тому же он будет цепляться за мячи. Абрахам вообще не цеплялся, а сейчас вообще порвал кресты, а Белотти - это ноль. Ноль голов за сезон. Пипец. Даже у Шомуродова была парочк голов в чемпе, хотя он практически не играл, да и в ЛК он забил несколько.
Через пару лет Соболев в интервью будет рассказывать, что его Моуринью чуть в Рому не забрал. Как Дзюба и Смолов :)
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Любитель пожрать
Ответ ManuCherry
Через пару лет Соболев в интервью будет рассказывать, что его Моуринью чуть в Рому не забрал. Как Дзюба и Смолов :)
Не знаю насколько в Европе рассматривают игроков из России, но конкретно у Ромы в этом сезоне была просто беда с нападением. Ни Абрахам, ни Белотти играть спиной к воротам не умеют и цепляться за длинные выносы не могут от слова совсем, а так и играет Моуриньо. Поэтому все мячи, которые защитники отправляют вперед на нападающих просто достаются защитникам соперника и те снова катают мяч, а Рома сидит в обороне. Соболев бы в этой ситуации был очень полезен, во-всяком случае, как нападающий на подмену, конкурент основному (поскольку очевидно что Роме в это межсезонье надо расставаться с Белотти и искать двоих центрфорвардов).
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ManuCherry
Ответ Любитель пожрать
Не знаю насколько в Европе рассматривают игроков из России, но конкретно у Ромы в этом сезоне была просто беда с нападением. Ни Абрахам, ни Белотти играть спиной к воротам не умеют и цепляться за длинные выносы не могут от слова совсем, а так и играет Моуриньо. Поэтому все мячи, которые защитники отправляют вперед на нападающих просто достаются защитникам соперника и те снова катают мяч, а Рома сидит в обороне. Соболев бы в этой ситуации был очень полезен, во-всяком случае, как нападающий на подмену, конкурент основному (поскольку очевидно что Роме в это межсезонье надо расставаться с Белотти и искать двоих центрфорвардов).
А что с Белотти, кстати? Думал будет зажигать в Роме, сильно удивился его статистике
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Любитель пожрать
Ответ ManuCherry
А что с Белотти, кстати? Думал будет зажигать в Роме, сильно удивился его статистике
Белотти бегает по полю как курица с отрубленной головой. Да, некоторые утверждают что Белотти играет активнее Абрахама, но это потому что Абрахам вообще не борется за длинные выносы, он предпочитает дождаться что защитник промахнется и бежит вперед чтобы сразу выйти на ворота, но защитники в этом сезоне вообще никогда не промахиваются :) А Белотти за мячи борется, но дело в том, что он либо проигрывает борьбу, либо скидывает неточно и толку от этого чуть. Кроме того - он, видимо, очень плохо располагается при атаке, так как у Абрахама регулярно возникают полумоменты, а иногда и убойные моменты, которые он часто порет, а у этого вообще их нет (а если за сезон набралось несколько, то он их все запорол, поскольку, как мы видим, у него ноль голов за сезон). :)
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