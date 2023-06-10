«Рома» предложила Ндика 5-летний контракт на 4 млн евро в год. Переговоры на финальной стадии

«Рома» предложила Эвану Ндика заключить долгосрочный контракт .

Как сообщает инсайдер , римляне сделали французу последнее предложение: договор на 5 сезонов с зарплатой 4 млн евро в год после уплаты налогов. Также предусмотрен бонус за подписание.

Переговоры между сторонами близки к завершению. Игрок покинет « » в качестве свободного агента.

В Бундеслиге-2022/23 провел 30 матчей и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.