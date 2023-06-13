Валерий Карпин: «Только сумасшедший может говорить, что 4-е место для «Ростова» нормально и такой результат должен быть стабильным»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин высказался о результате сезона для «Ростова».

– Когда мы встречались с вами в конце прошлого сезона, вы называли результат «Ростова» чудом. Тогда команде удалось избежать стыков и финишировать девятыми. Что тогда скажете про нынешнее четвертое место?

– Случилось неожиданное продолжение прошлогоднего чуда, до определенного момента.

При наших проблемах, говорить о том, что четвертое место для «Ростова» нормально и что такой результат должен быть стабильным, может только сумасшедший. Нам надо реально оценивать свои возможности.

 В следующем сезоне в пятерке наверняка будут те команды, которые обязаны там находиться по составу и бюджету. Говорю в первую очередь про «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». По разным причинам в этом сезоне их не было в топ-5, они не показали своего максимума. Но так не будет каждый год, – сказал главный тренер «Ростова». 

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39 комментариев

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Безымянный болельщик
Валерий, хорош уже намекать, что ты невозможное и невероятное сделал с Ростовом.
Чудо было, когда Бекиевич до последнего рубился в гонке с ЦСКА и возможно чуть подслил на финише. Возможно, но это не точно)
Чудо было, когда он же с Ростовом Баварию обыгрывал.
А тут какое чудо?
+65
-11
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Матрос Кот
Почему Карпина ругают? Из за спартаковского прошлого?Он собирает в команду лавочников,или вообще свободных,дает им рост.Он конечно не гений,но тренер хороший. Дополнительно. У Ростова вообще нет админресурса, а в нашем футболе это главное. При желании прибили бы даже Баварию.
+24
-7
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Ветер
Валера такая кокетка. "Ну похвалите меня. Ну похвалите". )))
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Pucheslav
Ответ avcgloronalduMU
что этот 🤡 о себе возомнил? рфс и так его тащит
Что он возомнил ? Или Ростов со своим составом должен всегда быть в топ 5 ?
+23
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krokodilych
Ответ Безымянный болельщик
Валерий, хорош уже намекать, что ты невозможное и невероятное сделал с Ростовом. Чудо было, когда Бекиевич до последнего рубился в гонке с ЦСКА и возможно чуть подслил на финише. Возможно, но это не точно) Чудо было, когда он же с Ростовом Баварию обыгрывал. А тут какое чудо?
Не проиграй в том сезоне "Ростов" вылетавшей в пердив "Мордовии" - и именно "Ростов" стал бы чемпионом, опередив ЦСКА.
+15
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Пётр Смирнов
Ответ Безымянный болельщик
Валерий, хорош уже намекать, что ты невозможное и невероятное сделал с Ростовом. Чудо было, когда Бекиевич до последнего рубился в гонке с ЦСКА и возможно чуть подслил на финише. Возможно, но это не точно) Чудо было, когда он же с Ростовом Баварию обыгрывал. А тут какое чудо?
Справедливости ради, в том сезоне судьи тоже помогали Ростову. Взять хотя бы игру с Зенитом победную, игроки Ростова спокойно нарушали правила, но не было никаких наказаний
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gelkin
Думаю Карпин пытается сбить груз ожиданий от следующего сезона а не хвастается
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Aleksandr Danilov
Только сумасшедший будет просить тренера сборной приносить результат. Нормальные люди попросят на коленях чтобы не вылетел и дал 10 интервью где классно отвечал на "тупые" вопросы
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riverman1980
Ответ Матрос Кот
Почему Карпина ругают? Из за спартаковского прошлого?Он собирает в команду лавочников,или вообще свободных,дает им рост.Он конечно не гений,но тренер хороший. Дополнительно. У Ростова вообще нет админресурса, а в нашем футболе это главное. При желании прибили бы даже Баварию.
У команды, побившей вечный рекорд газаевской Алании по пенальти нет админресурса ))) у Ростова может и нет, но у Карпина он явно в этрм сезоне был.
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Marcus-light
Ответ Безымянный болельщик
Валерий, хорош уже намекать, что ты невозможное и невероятное сделал с Ростовом. Чудо было, когда Бекиевич до последнего рубился в гонке с ЦСКА и возможно чуть подслил на финише. Возможно, но это не точно) Чудо было, когда он же с Ростовом Баварию обыгрывал. А тут какое чудо?
Не чудо, но результат выше ожидаемого. Не понимаю, почему человек, который проделал хорошую работу и добился хорошего результата, не должен об этом говорить. Курбан может и добился большего, но как одно другое отменяет? Он же не говорит, что он лучший тренер в истории клуба
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riverman1980
Ответ Артем Гладских
Пенальти,, Бонусных " не было . Из 15 пенальти которые пробил ростов не честные были только 2 пенальти . И то в оба в игре против Торпедо.
Конечно не было бонусных пенальти, просто Комличенко в штрафной опасен также как Неймар, раз повторил его рекорд ))
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Гусеконь
Ответ Безымянный болельщик
Валерий, хорош уже намекать, что ты невозможное и невероятное сделал с Ростовом. Чудо было, когда Бекиевич до последнего рубился в гонке с ЦСКА и возможно чуть подслил на финише. Возможно, но это не точно) Чудо было, когда он же с Ростовом Баварию обыгрывал. А тут какое чудо?
Рубин с бюджетом больше ЦСКА это чудо, а Ростов на 4 месте с днищенским бюджетом это не то. Ростов с таким бюджетом Зенит должен гонять, ага.
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Сергей
Во даёт, сложносочиненными предложениями бабахает
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Denis Alekseenko
Ответ Матрос Кот
Почему Карпина ругают? Из за спартаковского прошлого?Он собирает в команду лавочников,или вообще свободных,дает им рост.Он конечно не гений,но тренер хороший. Дополнительно. У Ростова вообще нет админресурса, а в нашем футболе это главное. При желании прибили бы даже Баварию.
у тренера сборной админресурса нет? Карпина ругают потому что он плохой специалист
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ГанчаренкоГенийЦВБП
Сколько он уже это раз сказал? Все поняли , что ты непризнанный гений тренерского цеха.
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шампион
15 пенальти за сезон - это почти график Лио Мэсси с недавнего ЧМ. Если "чудо" продолжится, то можно будет снова за мелаль побороться.
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Виталий Желтоусов
Ростову спасибо за отличный сезон
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waleri
Ответ Безымянный болельщик
Валерий, хорош уже намекать, что ты невозможное и невероятное сделал с Ростовом. Чудо было, когда Бекиевич до последнего рубился в гонке с ЦСКА и возможно чуть подслил на финише. Возможно, но это не точно) Чудо было, когда он же с Ростовом Баварию обыгрывал. А тут какое чудо?
Мордовия увесистая такая ложка дегтя.
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Alina_77
Ответ Безымянный болельщик
Валерий, хорош уже намекать, что ты невозможное и невероятное сделал с Ростовом. Чудо было, когда Бекиевич до последнего рубился в гонке с ЦСКА и возможно чуть подслил на финише. Возможно, но это не точно) Чудо было, когда он же с Ростовом Баварию обыгрывал. А тут какое чудо?
Судейское)
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Caniball
Ответ Матрос Кот
Почему Карпина ругают? Из за спартаковского прошлого?Он собирает в команду лавочников,или вообще свободных,дает им рост.Он конечно не гений,но тренер хороший. Дополнительно. У Ростова вообще нет админресурса, а в нашем футболе это главное. При желании прибили бы даже Баварию.
Судьи очень лояльно относились к Ростову в этом сезоне.
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Svobodu Mne
Ответ avcgloronalduMU
что этот 🤡 о себе возомнил? рфс и так его тащит
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afil57
Ростов - стабильная команда? Бред...
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Neodim
Ответ Red.Wings
Какой там Ростов по бюджету?
меньше, чем у Краснодара и Рубина видимо. 8 место от силы в лиге.
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Spartakus1984
Ростов играл хоршо,Нн если бы не куча пенальти то 4 -ми бы не были даже.
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Spaten
Валера соломку стелит, типа 7 место в лиге, а сам в тройку метит стопудово, с Ионовым то на острие
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