Валерий Карпин: «Только сумасшедший может говорить, что 4-е место для «Ростова» нормально и такой результат должен быть стабильным»

Валерий Карпин высказался о результате сезона для «Ростова».

– Когда мы встречались с вами в конце прошлого сезона, вы называли результат «Ростова» чудом. Тогда команде удалось избежать стыков и финишировать девятыми. Что тогда скажете про нынешнее четвертое место?

– Случилось неожиданное продолжение прошлогоднего чуда, до определенного момента.

При наших проблемах, говорить о том, что четвертое место для «Ростова» нормально и что такой результат должен быть стабильным, может только сумасшедший. Нам надо реально оценивать свои возможности.

В следующем сезоне в пятерке наверняка будут те команды, которые обязаны там находиться по составу и бюджету. Говорю в первую очередь про «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». По разным причинам в этом сезоне их не было в топ-5, они не показали своего максимума. Но так не будет каждый год, – сказал главный тренер « ».