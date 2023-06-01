Моуринью бросил медаль финалиста ЛЕ зрителю на «Пушкаш Арене»
Жозе Моуринью избавился от медали финалиста Лиги Европы еще до ухода в раздевалку.
«Рома» сегодня уступила по пенальти «Севилье» (1:1, 1:4 пен.) в решающем матче турнира.
Португальский тренер получил медаль раньше всех, за несколько минут до награждения его команды, после чего подошел с наградой к трибуне «Пушкаш Арены» и бросил ее болельщику.
Это поражение стало для Моуринью первым в еврокубковых финалах.
Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker
Фото: eastnews.ru/Odd ANDERSEN / AFP
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Никакой матч Моуринью не выигрывал , не бредь .
На память оставит или на аукционе подзаработает.
Есть только одна высшая награда - золото, как в АПЛ, например.
Для этого тренера - самовлюбленного индюка )))