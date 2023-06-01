Моуринью бросил медаль финалиста ЛЕ зрителю на «Пушкаш Арене»

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА болельщики Пушкаш Арена Футбол

Жозе Моуринью избавился от медали финалиста Лиги Европы еще до ухода в раздевалку.

«Рома» сегодня уступила по пенальти «Севилье» (1:1, 1:4 пен.) в решающем матче турнира.

Португальский тренер получил медаль раньше всех, за несколько минут до награждения его команды, после чего подошел с наградой к трибуне «Пушкаш Арены» и бросил ее болельщику.

Это поражение стало для Моуринью первым в еврокубковых финалах.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker

Фото: eastnews.ru/Odd ANDERSEN / AFP

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60 комментариев

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igls54
Парнишка неожиданно для себя стал финалистом ЛЕ
+79
-3
+76
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NartApsua
Впервые вижу, чтобы тренеру вручали медаль отдельно от команды. Ещё даже до судей. Через севильский коридор вместе со своими игроками он не прошёл. По мне, так не очень красиво получилось. Как будто оставил своих футболистов одних после поражения.
+57
-13
+44
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pit4er
Ответ igls54
Парнишка неожиданно для себя стал финалистом ЛЕ
Жду его через 10 лет в материале "финалисты ЛЕ-23 – где они сейчас?"
+21
-1
+20
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NartApsua
Ответ titov-and-trubach
А речь он им по телефону говорил что ли?
Причём здесь речь? Может ещё скажешь, что во время игры он на скамейке сидел. Я говорю про само награждение.
+18
-8
+10
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idemidov
Снимают серебряную медаль многие, но бросать неуважительно.
+19
-11
+8
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dereds
Палыч тоже так делал когда ему вручили серебрянную медаль
+10
-2
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Фарид Харисов
Ответ МенопаузаСашиГрей
А что для него это не медаль?
Моуринью бы такое мог и с золотой сделать, шоумен же :)
+7
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Фарид Харисов
Ответ igls54
Парнишка неожиданно для себя стал финалистом ЛЕ
И там же на стадионе его подписала Севилья, чтобы он в следующем году получил обновку :)
+7
-1
+6
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shiko101
Ответ ZarvuR2020
Надо было пенальтистов нормальных ставить. В принципе именно матч Жозе выиграл, Севилье повезло с автоголом. Но серию пенок именно он же и проиграл.
В смысле матч Жозе выиграл? То есть автогол не считается за гол ? А как он был забит - игрок " Ромы " побежал с центра поля и забил себе в ворота?
Никакой матч Моуринью не выигрывал , не бредь .
+6
-1
+5
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jjeka
Ответ NartApsua
Впервые вижу, чтобы тренеру вручали медаль отдельно от команды. Ещё даже до судей. Через севильский коридор вместе со своими игроками он не прошёл. По мне, так не очень красиво получилось. Как будто оставил своих футболистов одних после поражения.
Он не просто психанул и всех бросил, он предварительно собрал всех в круг и сказал им что-то очень важное и полагаю это имело решающее значение поступить на награждении именно так
+4
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+4
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Роман
Зато болельщика порадовал)
На память оставит или на аукционе подзаработает.
+8
-4
+4
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Давай Так
Ответ idemidov
Снимают серебряную медаль многие, но бросать неуважительно.
Его право. УК не противоречит и ладно.
+6
-3
+3
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maxoc
Зачем тогда получать шёл? Вообще бы не брал
+5
-2
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Gonzoo
Радовался бы что с такой игрой вообще до финала дошёл. Лига Европы ему теперь не скоро светит.
+11
-8
+3
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0rbit
Ответ maxoc
Зачем тогда получать шёл? Вообще бы не брал
так это было бы не так эпатажно. А так завтра вся пресса этому уделит внимание.
+3
0
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Бритые_ноги_Неймара
Нытик, который не умеет проигрывать
+2
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Direct free kick
Ответ idemidov
Снимают серебряную медаль многие, но бросать неуважительно.
Пупулист, он бы и золото бросил в толпу
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Vedved
Ответ Igor Shalamov
надо было судье отдать
Судей и так награждают - не переживайте)
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titov-and-trubach
Ответ NartApsua
Впервые вижу, чтобы тренеру вручали медаль отдельно от команды. Ещё даже до судей. Через севильский коридор вместе со своими игроками он не прошёл. По мне, так не очень красиво получилось. Как будто оставил своих футболистов одних после поражения.
А речь он им по телефону говорил что ли?
+8
-7
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titov-and-trubach
Ответ NartApsua
Причём здесь речь? Может ещё скажешь, что во время игры он на скамейке сидел. Я говорю про само награждение.
Что важнее: речь или пингвинами с футболистами пройти на награждение? Ты сказал, что он «будто оставил их одних». Речь была, очевидно, для них и чтобы они таковыми себя не чувствовали.
+3
-2
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Kazbek Ilyassovskiy
По мне так вообще надо отменить эти серебряные медали. Футболисты сразу же снимают их с шеи, этими медалями не хвастаются, они - символ поражения, никто им не рад.
Есть только одна высшая награда - золото, как в АПЛ, например.
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Alejandro_27
Если бы Пеп такое сделал представляю как бы его тут смешали в грязь, а так португал не умеет держать удар по самолюбию
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Мяти
Правильно сделал. Нельзя брать вещь, которая не принадлежит тебе по спраедливости. Есть надежда, что с этим поступком, у Жозе пойдут качественные изменения. Глядишь, и до его футбола дойдет. Возможно я оптимист, но какой есть такой есть.
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PFAFF
он по своему выразил протест против судейского беспредела
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OldRedWhite
Ответ NartApsua
Впервые вижу, чтобы тренеру вручали медаль отдельно от команды. Ещё даже до судей. Через севильский коридор вместе со своими игроками он не прошёл. По мне, так не очень красиво получилось. Как будто оставил своих футболистов одних после поражения.
Эпатаж - все !
Для этого тренера - самовлюбленного индюка )))
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