Моуринью бросил медаль финалиста ЛЕ зрителю на «Пушкаш Арене»

Жозе Моуринью избавился от медали финалиста Лиги Европы еще до ухода в раздевалку.

« » сегодня уступила по пенальти «Севилье» (1:1, 1:4 пен.) в решающем матче турнира.

Португальский тренер получил медаль раньше всех, за несколько минут до награждения его команды, после чего подошел с наградой к трибуне « » и бросил ее болельщику.

Это поражение стало для первым в еврокубковых финалах.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker

Фото: eastnews.ru/Odd ANDERSEN / AFP

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