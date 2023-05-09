«Никому не нравитcя, что «Зенит» много лет чемпион. «Спартак» может побороться, ЦСКА набирает ход, «Локомотив» будет другой командой». Бушманов об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Евгений Бушманов Валерий Карпин Футбол

Евгений Бушманов считает, что другие клубы Мир РПЛ могут навязать конкуренцию «Зениту».

«Зенит» досрочно стал чемпионом в 5-й раз подряд, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).

– Для «Зенита» это чемпионство – одно из самых напряженных по развязке за последние годы. Можно сказать, что появляется конкуренция, или вы ее не видите?

– Соперники пытаются навязывать конкуренцию. В этом году «Спартак» пытался, в прошлом – «Динамо». Но чтобы борьба шла до последней игры, мы такого не видим.

– Серия чемпионств «Зенита» – это его превосходство или слабость соперников?

– Изначально у «Зенита» финансовые возможности выше. Это сказывается. Плюс организация всего процесса на высоком уровне.

У других клубов этого нет. Но все равно никому эта ситуация не нравится, что «Зенит» много лет становится чемпионом, и все хотят ее изменять.

В следующем сезоне наверняка будет такая попытка. Тот же «Спартак» может опять побороться. По сравнению с прошлым чемпионатом команда сделала шаг вперед в плане игры. Тот же ЦСКА набирает ход. «Локомотив» будет другой командой.

– Семак для вас – лучший тренер РПЛ?

– Для меня – да. Карпин тоже хорошо работает в «Ростове». Плюс совмещает работу в сборной, что тоже добавляет трудностей. Но все-таки я ставлю Семака выше, – сказал Бушманов.

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61 комментарий

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SMART789
Ну не знаю лично мне все нравится
+43
-18
+25
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Виктор
В чём именно "напряжённость" этого чемпионства, в отрыве в 13 очков от второго места? В прошлом сезоне было 9.
+28
-5
+23
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Виктор
Ответ Ковид 07.10.52
Большинству не нравится, как в кабинетах назначают чемпиона....становились бы в честной борьбе, ни у кого бы вопросов не было...
В каком кабинете назначили 15 очков Зенита от спартака? В каком кабинете назначили 7:1?
+12
-3
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Виктор
Ответ kemal_spartak
В том, что чемпионат газпромовский. Судейство для зенита Календарь для зенита Все деньги газпрома - зениту. А Газпром же народное достояние, почему не помогают другим командам? ( факел, акрон и тд )? Потому что никому не интересно это, главное, чтобы зенит побеждал, так хотят пузатые дядьки с верхушек)) По 5 млн дают за победу над Спартаком…5 млн за 90 минут убогой игры, которую тащил кукян) Можно еще долго перечислять. Зенит - позор российского футбола!
Календарь для Зенита? Сколько "выездных" матчей мясные играют в Москве?
+10
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Ninjah
Мне норм)
+11
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Nogoi89
Каждый год одни и те же разговоры. Но, ничего не делают, чтобы реально бороться. В этом году нормальное развитие в сторону улучшения игры и команды только у ЦСКА, у Локо с его местом в таблице пока рано что-то оценивать. Ростов без пенальти окажется с 5 по 8 место. Спартак стал хуже весной. Про Динамо даже говорить не будем. Но, на словах, одни конкуренты.
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Waio
Нравится-не нравится. Всем командам есть куда расти. Кому-то не нравится, что Ростов в таблице выше. С меньшим бюджетом. А кто виноват? Тренируйтесь лучше.
+4
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Назар Игорь
А это очень удобно - оправдываться тем что у Зенита сильный спонсор.
Просто в качестве ремарки и ничего более: назови хоть одну команду РПЛ, кроме Зенита, которая хоть раз позволила себе покупку одного игрока за 40+. Надо уточнять, что "40+" это не возраст?
+5
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Nick Crosier
Болельщикам Зенита вполне нравится.
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притвиц
Клубы всегда хотели и хотят навязать конкуренцию чемпиону , только уже пять ничего не получается , а что бы достойно конкурировать надо иметь мало-мальски равные по классу составы команд , тогда и конкуренция будет не на словах, а на деле , можно возразить , что не едиными деньгами силен футбол , нужно желание, сила воли , любовь к родному клубу , спорить не буду наверное это так , можно напрячь все силы и выиграть у лидеров один, два матча, но пройти дистанцию длиной 9-10 месяцев невозможно имея состав более низкого класса , не будет стабильности в игре на протяжении всего сезона, а что мы имеем на сегодняшний день- трансферная стоимость Зенита- 160 млн.евро, Спартак- 90 млн, ЦСКА- 78 млн, Краснодар- 75 млн, Локомотив-72 млн, Динамо-79 млн,Ростов -50 млн, как тут бороться за чемпионство , при таком раскладе борьба за 2-3 места может быть не шуточная , что мы сейчас и видим, есть два варианта продолжения , первый- докупать игроков серьезно вкладываясь (в два раза увеличивая стоимость команды) и второе- ждать когда Зенит покинут Малком и Ко , но тут есть опасения, что клуб на вырученные деньги сможет тоже основательно укрепиться , поэтому кроме пустых заявлений типа, что условный Локомотив в следующий сезон будет чемпионом ждать и нечего, вернее не под что.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Юрий Кечко
Сколько раз уже написали что Спартак с отрывом со вторыми тратами то 5 то 7 то 10 В этом году вот будет 3-4, но не второй опять
1. Это ответ на мой конкретный вопрос?
2. Говорил уже не раз, легко могу повторить: Спартак, как в анекдоте, "место заколдованное". Такое ощущение, что сегодняшний Спартак существует только для того, чтобы болельщики Зенита могли им прикрываться, когда речь идёт о тратах клубов. А можешь в своём комменте Спартак на Ростов заменить?
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Ultimate7
Ответ kemal_spartak
В том, что чемпионат газпромовский. Судейство для зенита Календарь для зенита Все деньги газпрома - зениту. А Газпром же народное достояние, почему не помогают другим командам? ( факел, акрон и тд )? Потому что никому не интересно это, главное, чтобы зенит побеждал, так хотят пузатые дядьки с верхушек)) По 5 млн дают за победу над Спартаком…5 млн за 90 минут убогой игры, которую тащил кукян) Можно еще долго перечислять. Зенит - позор российского футбола!
Ровно по той причине почему Лукойл никому кроме Спартака не помогает.
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Бухгалтер2021
это все слова,хочется посмотреть на чемпиона если он чемпион в лч,а так лишь слова и без дела
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Спартак Уокер
Не нравится только болельщикам других клубов
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Boris76
Ответ притвиц
Клубы всегда хотели и хотят навязать конкуренцию чемпиону , только уже пять ничего не получается , а что бы достойно конкурировать надо иметь мало-мальски равные по классу составы команд , тогда и конкуренция будет не на словах, а на деле , можно возразить , что не едиными деньгами силен футбол , нужно желание, сила воли , любовь к родному клубу , спорить не буду наверное это так , можно напрячь все силы и выиграть у лидеров один, два матча, но пройти дистанцию длиной 9-10 месяцев невозможно имея состав более низкого класса , не будет стабильности в игре на протяжении всего сезона, а что мы имеем на сегодняшний день- трансферная стоимость Зенита- 160 млн.евро, Спартак- 90 млн, ЦСКА- 78 млн, Краснодар- 75 млн, Локомотив-72 млн, Динамо-79 млн,Ростов -50 млн, как тут бороться за чемпионство , при таком раскладе борьба за 2-3 места может быть не шуточная , что мы сейчас и видим, есть два варианта продолжения , первый- докупать игроков серьезно вкладываясь (в два раза увеличивая стоимость команды) и второе- ждать когда Зенит покинут Малком и Ко , но тут есть опасения, что клуб на вырученные деньги сможет тоже основательно укрепиться , поэтому кроме пустых заявлений типа, что условный Локомотив в следующий сезон будет чемпионом ждать и нечего, вернее не под что.
Есть ещё одно но, но большое, можно сделать самый большой трансфер в году, как это сделал Спартак и не попасть в точку, а можно незадорого привезти Барриоса, Сантоса и т.д. и у о ужас трансферная стоимость состава со временем выросла, а где то на полшестого упала
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San9
Ну это нормально. Доминация спартака в 90-е тоже многим не нравилась.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Boris76
40, это когда было, и сколько лет прошло? Эти за 40 уже давно другие поля бороздят, а вы все вспоминаете)) ну и второе лучше взять 2 по 40, чем 8 по 10 бесполезных)) ну к Ростову это не относится
Малком уже не в Зените? Куда хоть перешёл?
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Кирилл Эсаулов
Ответ aleksandrratnikov60@gmail.com
Ты серьёзно? Если в Питере один клуб, виновата Москва? Очнись дружок, и больше не злоупотребляй.
Ну у них было два клуба, но потом маленький клуб выиграл большой и маленький неожиданно расформировали и в Сочи на ПМЖ отправили... Классная история
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mahurat
Ответ Назар Игорь
Ну почему же никому не нравится? Мне так очень даже нравится, и никогда не надоест. А Спартак пущай локти грызëт.
Я тоже не против.
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Юрий Кечко
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Просто в качестве ремарки и ничего более: назови хоть одну команду РПЛ, кроме Зенита, которая хоть раз позволила себе покупку одного игрока за 40+. Надо уточнять, что "40+" это не возраст?
Сколько раз уже написали что Спартак с отрывом со вторыми тратами то 5 то 7 то 10
В этом году вот будет 3-4, но не второй опять
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Рагнар Лодброк
Бушманов?) Откуда они их откапывают 😅
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goleodor
Проблема в руководстве клубов, очень много там тех, кому футбол по барабану вообще. Так сейчас, к сожалению, практически везде. Много бабла - много пиявок
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Rudenzik
Ответ Hong Kil
Мне вот интересно, а кому понравится, к примеру, чемпионство Локомотива или ЦСКА. Или все московские сольются в экстазе, если чемпионом станет Ростов?
Не знаю на счёт московских, а ростовские точно
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Назар Игорь
Ну почему же никому не нравится? Мне так очень даже нравится, и никогда не надоест.
А Спартак пущай локти грызëт.
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Kit244098
Бушманов оптимист. Пока озерные у кормушки ничего не изменится.
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