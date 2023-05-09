«Никому не нравитcя, что «Зенит» много лет чемпион. «Спартак» может побороться, ЦСКА набирает ход, «Локомотив» будет другой командой». Бушманов об РПЛ
Евгений Бушманов считает, что другие клубы Мир РПЛ могут навязать конкуренцию «Зениту».
«Зенит» досрочно стал чемпионом в 5-й раз подряд, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).
– Для «Зенита» это чемпионство – одно из самых напряженных по развязке за последние годы. Можно сказать, что появляется конкуренция, или вы ее не видите?
– Соперники пытаются навязывать конкуренцию. В этом году «Спартак» пытался, в прошлом – «Динамо». Но чтобы борьба шла до последней игры, мы такого не видим.
– Серия чемпионств «Зенита» – это его превосходство или слабость соперников?
– Изначально у «Зенита» финансовые возможности выше. Это сказывается. Плюс организация всего процесса на высоком уровне.
У других клубов этого нет. Но все равно никому эта ситуация не нравится, что «Зенит» много лет становится чемпионом, и все хотят ее изменять.
В следующем сезоне наверняка будет такая попытка. Тот же «Спартак» может опять побороться. По сравнению с прошлым чемпионатом команда сделала шаг вперед в плане игры. Тот же ЦСКА набирает ход. «Локомотив» будет другой командой.
– Семак для вас – лучший тренер РПЛ?
– Для меня – да. Карпин тоже хорошо работает в «Ростове». Плюс совмещает работу в сборной, что тоже добавляет трудностей. Но все-таки я ставлю Семака выше, – сказал Бушманов.
2. Говорил уже не раз, легко могу повторить: Спартак, как в анекдоте, "место заколдованное". Такое ощущение, что сегодняшний Спартак существует только для того, чтобы болельщики Зенита могли им прикрываться, когда речь идёт о тратах клубов. А можешь в своём комменте Спартак на Ростов заменить?
В этом году вот будет 3-4, но не второй опять
А Спартак пущай локти грызëт.