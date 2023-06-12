Александр Мостовой: «К Карпину на стажировку не пойду, у нас нет отношений. У меня настрой на Европу»
Александр Мостовой заявил, что не пойдет на стажировку к Валерию Карпину.
Ранее главный тренер «Ростова» прокомментировал решение экс-футболиста учиться на тренера: «Лучше поздно, чем никогда. Захочет – пускай приезжает на стажировку».
«Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никаких отношений – было бы странно идти именно к нему.
И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе. Но там посмотрим, как все сложится», – сказал Мостовой.
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