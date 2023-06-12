Александр Мостовой: «К Карпину на стажировку не пойду, у нас нет отношений. У меня настрой на Европу»

Теги Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой заявил, что не пойдет на стажировку к Валерию Карпину.

Ранее главный тренер «Ростова» прокомментировал решение экс-футболиста учиться на тренера: «Лучше поздно, чем никогда. Захочет – пускай приезжает на стажировку».

«Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никаких отношений – было бы странно идти именно к нему.

И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе. Но там посмотрим, как все сложится», – сказал Мостовой.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Понятно. К Картавому Нику собрался…
+53
-4
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sacha Grekav
Потом возглавит Сельту, выиграет Ла Лигу, а следом и ЛЧ. Приятного просмотра
+44
-1
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hell-On Earth
Манчестер, трепещи..
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ответ Sacha Grekav
Потом возглавит Сельту, выиграет Ла Лигу, а следом и ЛЧ. Приятного просмотра
А потом зазвонит будильник. Александр помоет голову и поедет на учёбу.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Европа содрогнулась, узнав планы этого россиянина...
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edo Milanian
Ответ Amalfitano
Казахстан, Армения, Сан-Марино?
Что тебе Армения сделала, почему злой такой?
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валуй
Вот это будет поворот, если он сейчас реально начнёт тащить и окажется что для успеха ему не хватало только бумажки))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Вот мы смеёмся, а он возьми и ТРАБЛ сделает))))))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arsenal.ave
Ответ Фут.Боль
А потом зазвонит будильник. Александр помоет голову и поедет на учёбу.
Скорее всего не помоет))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Конечно у Карпина нет отношений с Царём. У Карпина отношения со своей супругой.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Бедная Сельта, пожалейте старичка Яго Аспаса, который вместе с молодым дарованием Вейгой избежали Сегунды.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Damir Kulbayev
Ответ Edo Milanian
Что тебе Армения сделала, почему злой такой?
а Казахстану можно, значит??
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ktibr
Отношения в Доме-2 были, но ради тебя откроют закрытый проект!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kappa Pride
Ответ Sacha Grekav
Потом возглавит Сельту, выиграет Ла Лигу, а следом и ЛЧ. Приятного просмотра
а потом выключит фм
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edo Milanian
Ответ Damir Kulbayev
а Казахстану можно, значит??
Мостовой же Царь. А Царь бывает во дворца! Не давайте Царю трон!)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Мостовой поедет покорять Беларусь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ 6tspey7tb5
Вот мы смеёмся, а он возьми и ТРАБЛ сделает))))))
Каминг-аут быстрее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Фут.Боль
А потом зазвонит будильник. Александр помоет голову и поедет на учёбу.
Не помоет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Docentr9
Ответ Валуй
Вот это будет поворот, если он сейчас реально начнёт тащить и окажется что для успеха ему не хватало только бумажки))
Нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Казахстан, Армения, Сан-Марино?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ответ Edo Milanian
Что тебе Армения сделала, почему злой такой?
А ты что обидчивый такой? За Казахстан и Сан-Марино не обидно? Эх ты ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Stepanov
Тизер второй части
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Что за бред я только что прочитал! Какая стажировка может быть у Царя?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihel
Выдержит ли Европа настрой Мостового?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan Ibra
Ответ Sacha Grekav
Потом возглавит Сельту, выиграет Ла Лигу, а следом и ЛЧ. Приятного просмотра
Вот нафига спойлерить?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий