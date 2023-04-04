Мостовой о «Ростове»: «Верю, что может закончить сезон на втором месте»

Александр Мостовой верит, что «Ростов» сохранит 2-е место в Мир РПЛ до конца сезона.

«Не знаю, есть ли заслуга в том, что «Ростов» идет на втором месте в . Давайте вспомним, на каком месте год назад были ростовчане? Почему тогда про них не говорили? Такое всегда бывает – когда-то команда идет наверху турнирной таблицы, когда-то внизу.

Не надо забывать, что «Ростов» в этом сезоне чуть ли не рекорд по количеству пробитых пенальти поставил. Из 15 одиннадцатиметровых семь было неправильных, грубо говоря. Комличенко говорил: «Я подставляюсь, на мне пенальти ставят. Что я могу сделать?» Но в матче с «Торпедо» был стопроцентный одиннадцатиметровый удар. Зачем нужно было цеплять Николая? Это азы детской школы.

Давайте дождемся конца чемпионата. Почему вы все так хотите выделить «Ростов»? Потому что Карпин тренер сборной! Посмотрите, как комментируют матчи, когда играют ростовчане. А если бы команда сейчас шла на седьмом-восьмом месте, то другие бы комментарии были. «Ростов» – молодцы, что на втором месте идут, но вспомните, как команда играла при Бердыеве. Что-то никто про это не говорит.

Верю, что « » может закончить сезон на втором месте. В тройке в этом году ростовчане должны финишировать. В нашем чемпионате как интрига была, так и остается», – сказал бывший игрок сборной России.