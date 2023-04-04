Мостовой о «Ростове»: «Верю, что может закончить сезон на втором месте»

Теги Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой верит, что «Ростов» сохранит 2-е место в Мир РПЛ до конца сезона.

«Не знаю, есть ли заслуга Карпина в том, что «Ростов» идет на втором месте в РПЛ. Давайте вспомним, на каком месте год назад были ростовчане? Почему тогда про них не говорили? Такое всегда бывает – когда-то команда идет наверху турнирной таблицы, когда-то внизу.

Не надо забывать, что «Ростов» в этом сезоне чуть ли не рекорд по количеству пробитых пенальти поставил. Из 15 одиннадцатиметровых семь было неправильных, грубо говоря. Комличенко говорил: «Я подставляюсь, на мне пенальти ставят. Что я могу сделать?» Но в матче с «Торпедо» был стопроцентный одиннадцатиметровый удар. Зачем нужно было цеплять Николая? Это азы детской школы.

Давайте дождемся конца чемпионата. Почему вы все так хотите выделить «Ростов»? Потому что Карпин тренер сборной! Посмотрите, как комментируют матчи, когда играют ростовчане. А если бы команда сейчас шла на седьмом-восьмом месте, то другие бы комментарии были. «Ростов» – молодцы, что на втором месте идут, но вспомните, как команда играла при Бердыеве. Что-то никто про это не говорит.

Верю, что «Ростов» может закончить сезон на втором месте. В тройке в этом году ростовчане должны финишировать. В нашем чемпионате как интрига была, так и остается», – сказал бывший игрок сборной России.

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20 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ zanuda59
Привет Алексеич. Возможно начался процесс переобувания. Ведь Георгич пообещал ему денег дать лицензирование.
Привет, Николаич! Честно скажу: даже не подумал о подобном. Опять Карпин ради пиара готов всех купить с потрохами😂
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Forte Live
На остатке сезона немало перекрестных матчей, там и решат.
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zanuda59
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Я даже не знаю как слова Мостового комментировать. Какой-то бессвязный поток сознания. Вроде хочет похвалить, а получается коряво. Вроде хочет дерьмом облить, а не получается.
Привет Алексеич. Возможно начался процесс переобувания. Ведь Георгич пообещал ему денег дать лицензирование.
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zanuda59
Ответ TheSportNik
Так и другие футболисты падают в штрафной, как например Мухина сносит голкипер и пенальти не ставят в пользу ЦСКА, а Колян за руку защитника прихватил и валится в штрафной и после ВАРа арбитр ставит пенальти, хотя все видят, что там нет пенальти. Вспоминается давний Матч Анжи-ЦСКА 2013 года, когда игрок Анжи хватает за руку Цауню, а у того уже есть ЖК, естественно армеец вырывает руку, но тот цепко держит и валится на газон и продажный Безбородов дает КК, но правда ВАР а еще не было. Вот так у нас судят, а потом удивляемся, когда Урал эту 2 команду чемпионата выносит из Кубка ногами вперед, причем по делу и по игре, даже пенальти Коляна не спасают.
Победу в двухматчевом поединке с разницей в один гол называешь "вынос ногами вперёд"?
Самому не смешно?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Three Days Grace
а царь-то лжет. Только с Торпедо левый пенальти был. А он говорит "семь было неправильных, грубо говоря"
Был ещё "левый" в Самаре.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Direct free kick
Это же сколько ещё левых пенальти нужно будет дать этой пародии на клуб?
Это ты про пенальти за фол Рыбуся на Байрамяне?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Caniball
Следующие 4 матча Ростова: Оренбург, Урал и Спартак на выезде. Зенит - дома. Как пройдут этот отрезок, так можно будет примерно смотреть, как закончат: вторые, третьи, а может уже и 4-5…….
Абсолютно согласен. Ключевой для перспектив Ростова отрезок чемпионата.
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red hikkikomori
Представьте количество пенок у Ростова если бы туда перешёл Месси)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Я даже не знаю как слова Мостового комментировать. Какой-то бессвязный поток сознания. Вроде хочет похвалить, а получается коряво. Вроде хочет дерьмом облить, а не получается.
+1
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Three Days Grace
а царь-то лжет. Только с Торпедо левый пенальти был. А он говорит "семь было неправильных, грубо говоря"
0
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Spaten
Ответ Виталий Кузнецов
Откуда взята информация, что " семь было неправильных"? Хотелось бы списочком конкретных матчей. Дело в том, что все пенальти рассматривались после игр, и я не помню, чтобы ошибочно назначенными были не только семь, но хотя бы и три! А вот то, что "в матче с «Торпедо» был стопроцентный одиннадцатиметровый удар" как раз я, фанат Ростова, сомневаюсь, ибо Турищев и Комли взаимно захватывали друг друга за руки.
Было нарушение защитника, но до линии
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Ivchev
Ответ Виталий Кузнецов
Откуда взята информация, что " семь было неправильных"? Хотелось бы списочком конкретных матчей. Дело в том, что все пенальти рассматривались после игр, и я не помню, чтобы ошибочно назначенными были не только семь, но хотя бы и три! А вот то, что "в матче с «Торпедо» был стопроцентный одиннадцатиметровый удар" как раз я, фанат Ростова, сомневаюсь, ибо Турищев и Комли взаимно захватывали друг друга за руки.
Вот именно!
Но это же Мостовой, нельзя ждать адекватности, тем более к клубу которого тренирует "тренер с лицензией" Карпин.
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ktibr
Мостовой верит в Карпина! Вротмненоги!
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Артем Гладских
Заслуга Валеры!
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Виталий Кузнецов
Откуда взята информация, что " семь было неправильных"? Хотелось бы списочком конкретных матчей. Дело в том, что все пенальти рассматривались после игр, и я не помню, чтобы ошибочно назначенными были не только семь, но хотя бы и три!
А вот то, что "в матче с «Торпедо» был стопроцентный одиннадцатиметровый удар" как раз я, фанат Ростова, сомневаюсь, ибо Турищев и Комли взаимно захватывали друг друга за руки.
+7
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Direct free kick
Это же сколько ещё левых пенальти нужно будет дать этой пародии на клуб?
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Ivchev
Действительно, при любом тренере, даже без лицензии Ростов шел бы вторым....
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TheSportNik
Так и другие футболисты падают в штрафной, как например Мухина сносит голкипер и пенальти не ставят в пользу ЦСКА, а Колян за руку защитника прихватил и валится в штрафной и после ВАРа арбитр ставит пенальти, хотя все видят, что там нет пенальти.
Вспоминается давний Матч Анжи-ЦСКА 2013 года, когда игрок Анжи хватает за руку Цауню, а у того уже есть ЖК, естественно армеец вырывает руку, но тот цепко держит и валится на газон и продажный Безбородов дает КК, но правда ВАР а еще не было.
Вот так у нас судят, а потом удивляемся, когда Урал эту 2 команду чемпионата выносит из Кубка ногами вперед, причем по делу и по игре, даже пенальти Коляна не спасают.
+5
-2
+3
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Caniball
Следующие 4 матча Ростова:
Оренбург, Урал и Спартак на выезде. Зенит - дома.
Как пройдут этот отрезок, так можно будет примерно смотреть, как закончат: вторые, третьи, а может уже и 4-5…….
+3
-2
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а ты смешной
Как он еще сам себя не достал своей неадекватной желчью
+1
-5
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