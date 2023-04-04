Мостовой о «Ростове»: «Верю, что может закончить сезон на втором месте»
Александр Мостовой верит, что «Ростов» сохранит 2-е место в Мир РПЛ до конца сезона.
«Не знаю, есть ли заслуга Карпина в том, что «Ростов» идет на втором месте в РПЛ. Давайте вспомним, на каком месте год назад были ростовчане? Почему тогда про них не говорили? Такое всегда бывает – когда-то команда идет наверху турнирной таблицы, когда-то внизу.
Не надо забывать, что «Ростов» в этом сезоне чуть ли не рекорд по количеству пробитых пенальти поставил. Из 15 одиннадцатиметровых семь было неправильных, грубо говоря. Комличенко говорил: «Я подставляюсь, на мне пенальти ставят. Что я могу сделать?» Но в матче с «Торпедо» был стопроцентный одиннадцатиметровый удар. Зачем нужно было цеплять Николая? Это азы детской школы.
Давайте дождемся конца чемпионата. Почему вы все так хотите выделить «Ростов»? Потому что Карпин тренер сборной! Посмотрите, как комментируют матчи, когда играют ростовчане. А если бы команда сейчас шла на седьмом-восьмом месте, то другие бы комментарии были. «Ростов» – молодцы, что на втором месте идут, но вспомните, как команда играла при Бердыеве. Что-то никто про это не говорит.
Верю, что «Ростов» может закончить сезон на втором месте. В тройке в этом году ростовчане должны финишировать. В нашем чемпионате как интрига была, так и остается», – сказал бывший игрок сборной России.
Самому не смешно?
Но это же Мостовой, нельзя ждать адекватности, тем более к клубу которого тренирует "тренер с лицензией" Карпин.
А вот то, что "в матче с «Торпедо» был стопроцентный одиннадцатиметровый удар" как раз я, фанат Ростова, сомневаюсь, ибо Турищев и Комли взаимно захватывали друг друга за руки.
Вспоминается давний Матч Анжи-ЦСКА 2013 года, когда игрок Анжи хватает за руку Цауню, а у того уже есть ЖК, естественно армеец вырывает руку, но тот цепко держит и валится на газон и продажный Безбородов дает КК, но правда ВАР а еще не было.
Вот так у нас судят, а потом удивляемся, когда Урал эту 2 команду чемпионата выносит из Кубка ногами вперед, причем по делу и по игре, даже пенальти Коляна не спасают.
Оренбург, Урал и Спартак на выезде. Зенит - дома.
Как пройдут этот отрезок, так можно будет примерно смотреть, как закончат: вторые, третьи, а может уже и 4-5…….