Мостовой об отношениях с Карпиным: «Когда друзья оказываются наверху, они не обращают на тебя особого внимания. В России это обычное дело»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой рассказал, что у него нет взаимоотношений Валерием Карпиным .

– Ваш бывший партнер по команде Валерий Карпин стал тренером.

– Да, так оно и вышло, и заметьте, когда он был игроком, он никогда не говорил о желании стать тренером.

Он пришел, ему понравилось, и он остался, но за более чем десять лет он не выиграл ни одного трофея.

– У вас с ним есть какие-то взаимоотношения?

– Нет, уже давно. Вы знаете, как устроена жизнь. Когда твои друзья оказываются наверху, они не обращают на тебя особого внимания. Для меня это не имеет значения. 

Такая ситуация не только с ним. Здесь, в России, это обычное дело, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты». 

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Меенеджер Проекта
Да что ж он на всех обижен то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bourbon13
Ответ Паук, вощем-та!
Карпин работяга, старается, пробует. А Мостовой лентяй даже на лицензию отучиться не может, плачет и о былом величии вспоминает. Впрочем, для нашего государства это нормально.
странно что он ещё не депутат, наверное даже для этого непроходимо туп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шлеп нога
Это значит не друзья!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SY1978
Ответ Ruscello
Для тех школьников, которые никогда не видели игру Мостового: https://yandex.ru/video/preview/17234248481761707476
https://yandex.ru/video/preview/6932485905060099279
вот это было не хуже...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даня Чебыкин
ну вот такой ты друг мостовой. раз на тебя не обращают внимания=)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Чушь собачья, наоборот у нас всех друзей и знакомых за собой наверх тащат. Такое кмуовство и панибратсво всюду, что ташнит аж. Другое дело, что у Мостового друзей нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bourbon13
Ответ Tpy6kaMerlina
Во многом прав. Однако, это может быть не столько обусловлено тем, что человек "поднялся" и стал высокомерен, а, например, тем что ему просто неинтересно. Он перешёл на другой уровень, а ты остался на старом, да еще и деградировал. Так что, нельзя обобщать. Да и обратные примеры есть, когда человек поднялся, но друзей не забыл.
всё проще, они просто никогда не были друзьями
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bourbon13
вот читаю его высеры и не перестаю удивляться, ну вот прям человек-говно, ну как такое возможно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rojo Crio
Кто то работает ртом, а кто то тренером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimur
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.(с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
От Мостового постоянно одно нытье, все вокруг виноваты и не правы, он один молодец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Нет предела человеческой мерзости.
Идеально подходит для Мостового
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Прост
Если с ним и его бывшими произошла размолвка, причем тут Россия?! Была "традиция" винить во всех бедах одного товарища, уже не смешно, теперь тенденция - "Россия виновата"...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Иван Поречный
Интересно, с кем он должен был трофеи брать? С Армавиром, Мальоркой и Ростовом. Со Спартаком несколько раз был вторым. Причём Спартак это был его первый тренерский опыт, поэтому очень неплохой результат. Вообще не являюсь фанатом Карпина - тренера, но царь, как всегда, не прав.
Ростов без карпина брал трофеи
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ ТвояМамка
В жизни вообще никто никому ничем не обязан.
ты обязан своей матери за то что тебя родила и вырастила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanek1411
Ответ Karel
И первый тренерский опыт, и без лицензии. Карпин без лицензии сразу серебрянные медали завоевал - а Мостовой все жалуется, что без лицензии не берут. Карпина-то взяли без лицензии. Ходы и подходы надо знать, а не жаловаться.
Справедливости ради, Карпин сам себя взял без лицензии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Bobrin
т.е. Валера виноват, что Мостовой оказался внизу?
Валера виноват, что Мостовой бездарь и лентяй?
Валере следовало бы Царя поуговаривать, а лучше просто таскать везде за собой во имя "дружбы"? )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MU<3
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Нелецезированный лецензированному не друг.
А как он хотел, как в поговорке?
Лицензированный нелицензионного везёт?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Валеру спрашивали считает ли он Мостового жругом он сказал нет типа люди разные, то же самое спросили у Мостового он так же ответил нет , а теперь вдруг оказывается его друг прокинул)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Царь то говорит что они с Валерой не друзья, то обижается что Валера про него забыл. Шизой попахивает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Зяблов
согласен!!! на 100000 млн%
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Вообще-то они никогда и не были друзьями, как Мостовой может этого не знать?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tpy6kaMerlina
Во многом прав. Однако, это может быть не столько обусловлено тем, что человек "поднялся" и стал высокомерен, а, например, тем что ему просто неинтересно. Он перешёл на другой уровень, а ты остался на старом, да еще и деградировал. Так что, нельзя обобщать. Да и обратные примеры есть, когда человек поднялся, но друзей не забыл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruscello
Ответ Spaten
Особенно когда два защитника синхронно двигаются под финты
Когда они у тебя задвигаются синхронно, тогда и выступишь с сарказмами…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Опять "в России то, в России это", да в любой стране Мира так! Люди везде такие люди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий