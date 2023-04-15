Мостовой об отношениях с Карпиным: «Когда друзья оказываются наверху, они не обращают на тебя особого внимания. В России это обычное дело»

Александр Мостовой рассказал, что у него нет взаимоотношений Валерием Карпиным .

– Ваш бывший партнер по команде стал тренером.

– Да, так оно и вышло, и заметьте, когда он был игроком, он никогда не говорил о желании стать тренером.

Он пришел, ему понравилось, и он остался, но за более чем десять лет он не выиграл ни одного трофея.

– У вас с ним есть какие-то взаимоотношения?

– Нет, уже давно. Вы знаете, как устроена жизнь. Когда твои друзья оказываются наверху, они не обращают на тебя особого внимания. Для меня это не имеет значения.

Такая ситуация не только с ним. Здесь, в России, это обычное дело, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты».