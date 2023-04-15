Мостовой об отношениях с Карпиным: «Когда друзья оказываются наверху, они не обращают на тебя особого внимания. В России это обычное дело»
Александр Мостовой рассказал, что у него нет взаимоотношений Валерием Карпиным .
– Ваш бывший партнер по команде Валерий Карпин стал тренером.
– Да, так оно и вышло, и заметьте, когда он был игроком, он никогда не говорил о желании стать тренером.
Он пришел, ему понравилось, и он остался, но за более чем десять лет он не выиграл ни одного трофея.
– У вас с ним есть какие-то взаимоотношения?
– Нет, уже давно. Вы знаете, как устроена жизнь. Когда твои друзья оказываются наверху, они не обращают на тебя особого внимания. Для меня это не имеет значения.
Такая ситуация не только с ним. Здесь, в России, это обычное дело, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты».
вот это было не хуже...
Идеально подходит для Мостового
Валера виноват, что Мостовой бездарь и лентяй?
Валере следовало бы Царя поуговаривать, а лучше просто таскать везде за собой во имя "дружбы"? )))
Лицензированный нелицензионного везёт?