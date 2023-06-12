Валерий Карпин оценил решение Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

В мае бывший футболист сборной России подал документы для обучения на тренера.

– недавно пошел учиться на тренерскую лицензию. Вы говорили, что готовы одолжить ему денег на учебу. Обращался?

– Нет.

– Если попросится к вам на стажировку – возьмете?

– Захочет – пускай приезжает.

– Не поздно он начал?

– Лучше поздно, чем никогда.

– Вы тоже ведь изначально не видели себя тренером. Не видите схожесть в этом плане с историей Мостового? Просто у Александра озарение пришло на 10 лет позже.

– Нет, не вижу, – сказал главный тренер « ».