Карпин о решении Мостового учиться на тренера: «Лучше поздно, чем никогда. Захочет – пускай приезжает на стажировку»
Валерий Карпин оценил решение Александра Мостового получить тренерскую лицензию.
В мае бывший футболист сборной России подал документы для обучения на тренера.
– Александр Мостовой недавно пошел учиться на тренерскую лицензию. Вы говорили, что готовы одолжить ему денег на учебу. Обращался?
– Нет.
– Если попросится к вам на стажировку – возьмете?
– Захочет – пускай приезжает.
– Не поздно он начал?
– Лучше поздно, чем никогда.
– Вы тоже ведь изначально не видели себя тренером. Не видите схожесть в этом плане с историей Мостового? Просто у Александра озарение пришло на 10 лет позже.
– Нет, не вижу, – сказал главный тренер «Ростова».
- ну тренируемся мы, а дальше что ?
- ну и?
*злодейный смайлик* ))