Карпин о решении Мостового учиться на тренера: «Лучше поздно, чем никогда. Захочет – пускай приезжает на стажировку»

Теги Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин оценил решение Александра Мостового получить тренерскую лицензию.

В мае бывший футболист сборной России подал документы для обучения на тренера.

– Александр Мостовой недавно пошел учиться на тренерскую лицензию. Вы говорили, что готовы одолжить ему денег на учебу. Обращался?

– Нет.

– Если попросится к вам на стажировку – возьмете?

– Захочет – пускай приезжает.

– Не поздно он начал?

– Лучше поздно, чем никогда.

– Вы тоже ведь изначально не видели себя тренером. Не видите схожесть в этом плане с историей Мостового? Просто у Александра озарение пришло на 10 лет позже.

– Нет, не вижу, – сказал главный тренер «Ростова». 

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42 комментария

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ТрактоПоктер
Ща Мостового подорвет нехило )
+67
0
+67
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Михо
Посчитал количество слов в вопросах и ответах. 50-11 в пользу журналиста😃
+62
0
+62
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Антон
Ответ ТрактоПоктер
Ща Мостового подорвет нехило )
"Да чё к нему ехать, он даже в футбол не иг.... А, ну да. Всё равно не тот уровень."
+35
0
+35
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Жалько Печалич
царь сам кого хочет простажирует, поговаривают, сам Пеп звонил ему перед финалом, совет спрашивал..
+21
0
+21
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Forte Live
Умыл, Георгич!)
+17
-1
+16
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Evgeny
Ответ Roman Roman
дозвонился?
Нет)
+9
0
+9
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Двоечник
После слов про стажировку царь обидится и опять будет Валеру поливать
+8
0
+8
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Roman Roman
Ответ Жалько Печалич
царь сам кого хочет простажирует, поговаривают, сам Пеп звонил ему перед финалом, совет спрашивал..
дозвонился?
+8
0
+8
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rwsm
Ответ .ru
– Не видите схожесть в этом плане с историей Мостового?.. – Нет, не вижу... и тем не менее, некая схожесть в их тренерских историях есть... равное количество выигранных ими трофеев, например
Как и тысячи еще других тренеров. И дальше что? Хорошие тренеры это только трофеи?
+8
-1
+7
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Gani
Сашко не для того футбол играл 200 лет на высшем уровне чтобы по стажировкам мотаться, спросите любого в Испании. Так по стажировкам мотаться никакого проездного не хватит.
+5
0
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rarog
А сколько Карпин готов заплатить за эту стажировку?
+7
-2
+5
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dukenukem
Ответ Антон
"Да чё к нему ехать, он даже в футбол не иг.... А, ну да. Всё равно не тот уровень."
Он так ничего и не выиграл как тренер =)))
+3
0
+3
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Alex Alex
такое бы реалити получилось с диалогами в духе

- ну тренируемся мы, а дальше что ?
- ну и?
+2
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Recreated
Учиться, учиться и учиться, как завещал великий В.И.Ленин!
+2
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Overkiller
Эй, стажёр, в магаз за пивком сгонял быстро!
*злодейный смайлик* ))
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ARMEEC06
Неплохо он его так))) Молодец Валера!
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Мансур Абдрахимов
Мостовой это Лоза из шоу-биза
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Водяра
Мостовой: «мы с Шалимовым оставляли Эстонца бухим в хлам в машине и в клуб ходили и я щас должен на стажировку к нему ездить?»
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Борис Потапкин
Ответ Михо
Посчитал количество слов в вопросах и ответах. 50-11 в пользу журналиста😃
спасибо))
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Lindeman
Мостовой: Какая ещё стажировка? Я и так учиться пошёл, а тут ещё и стажировка какая-то!
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Павел Московой
Ответ rwsm
Как и тысячи еще других тренеров. И дальше что? Хорошие тренеры это только трофеи?
Ну и?
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Men77
Ответ rwsm
Как и тысячи еще других тренеров. И дальше что? Хорошие тренеры это только трофеи?
а в чем "хорошесть" тренера заключается, если не в титулах?
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TheCreator
Подрыв пятой точки , через 3...2...1...
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#SharkTeam
Жеска он его
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utsh44psmr
Так это ты Валерка приезжай
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