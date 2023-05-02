Масалитин о Мостовом: «Получить лицензию тренера не так сложно, а кто на работу возьмет? Надо было поступить как Карпину»

Теги Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Валерий Масалитин Футбол

Валерий Масалитин не понимает, зачем Александру Мостовому тренерская лицензия.

«Ну закончил ты курсы, дальше что? Получить лицензию тренера не так сложно, а какой клуб на работу возьмет?

У Мостового много футбольных знаний, захотел ими поделиться, видимо, но обучение, если я не ошибаюсь, чуть ли не миллион рублей стоит.

Сначала надо дождаться предложения, а потом идти учиться, чтобы оплатили все занятия. А так можно получить категорию, а диплом будет лежать, пылиться на полочке. Знания свои никуда не сможешь применить.

Александру надо было поступить как Карпину. Клуб заинтересовался специалистом, оплатил обучение, и теперь мы имеем одного из лучших тренеров нашего чемпионата», – сказал бывший форвард ЦСКА.

Мостовой о тренерской лицензии: «Поступать буду в июне на самую высокую, Pro»

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16 комментариев

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Pushkin_CR7
От такого у царя сейчас срыв будет.
Нельзя же так - «надо было как Карпин»
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Michael Boldyrev
И тут же рядом в новостях:
Неманя Матич: «Уверен, что я буду тренировать в АПЛ. Получаю лицензию, но сейчас концентрируюсь на футболе"

Дурачок какой-то. Надо дождаться приглашения, а только потом учится.
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Arman FCSM
"Ну, закончил ты курсы, а дальше-то что?"
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Просто фаталити
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Marat_NJL
Так он так и пыжится сделать. И желательно, чтобы ранг клуба, оплатившего обучение был не ниже, чем у того, который Карпину предложил.

А вообще, очень тупая логика. Должно с потолка упасть, чтобы пойти учиться. Тогда Мостовому вообще стоило к Блиновской на марафон желаний записаться, чтобы загадать предложение от топ-клуба) Жаль, что ее посадили уже, только по этой причине Царь так и останется клоуном и не станет тренером)
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Фут.Боль
Цари не работают! Точка.
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Isshin88
По их логике так надо и с высшим образованием поступать? Вот сделали тебе предложение о работе инженером-конструктором, тогда можно идти учиться. Или врачом.
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Ilya Bobrin
только всё налаживаться начало и тут же рухнуло)))
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<~Inter~>
Может кто-нибудь поржать чисто возьмёт
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Аркадий Аркадич
Да он не доучится. Человек, который изначально занимает позицию "Я все знаю лучше всех, мне учиться нечему" вряд ли осилит программу обучения.
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VladislavZ
синдром мостового, оказывается, распространённая болезнь среди бывших футболистов
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Spaten
Мост: ты то хоть не подкалывай!
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Spartakus1984
Ну видимо кто то пообещал его взять помощником.Но человек сам говорил,что тактика в футболе не сильно важна.Какой итиот его после этого возмет главным?хотя у нас в Рос.футболе часто какая то дичь происходит
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Александр Зубков
Ответ Кеша
Для начала Мостовому надо замолкнуть раз и навсегда и не выставлять себя на посмешище . Безусловно , что игрок был великолепный, но в последнее время ведет виртуальную риторику с кем попало , как пацан несовершеннолетний . Никто болтуна в команду не пригласит- это факт . Необходимо в корне изменить свою жизнь и не общаться с желтой прессой , не отвечать на провокации, быть сдержанным в оценке событий . А то из огня в полымя и понеслась. Выглядит очень глупо.
Жёлтая пресса. Как будто у нас не жёлтая есть. А так то все понятно. Мост не семи пядей во лбу, мягко говоря.
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