Масалитин о Мостовом: «Получить лицензию тренера не так сложно, а кто на работу возьмет? Надо было поступить как Карпину»

Валерий Масалитин не понимает, зачем Александру Мостовому тренерская лицензия.

«Ну закончил ты курсы, дальше что? Получить лицензию тренера не так сложно, а какой клуб на работу возьмет?

У Мостового много футбольных знаний, захотел ими поделиться, видимо, но обучение, если я не ошибаюсь, чуть ли не миллион рублей стоит.

Сначала надо дождаться предложения, а потом идти учиться, чтобы оплатили все занятия. А так можно получить категорию, а диплом будет лежать, пылиться на полочке. Знания свои никуда не сможешь применить.

надо было поступить как . Клуб заинтересовался специалистом, оплатил обучение, и теперь мы имеем одного из лучших тренеров нашего чемпионата», – сказал бывший форвард ЦСКА.

Мостовой о тренерской лицензии: «Поступать буду в июне на самую высокую, Pro»

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