Масалитин о Мостовом: «Получить лицензию тренера не так сложно, а кто на работу возьмет? Надо было поступить как Карпину»
Валерий Масалитин не понимает, зачем Александру Мостовому тренерская лицензия.
«Ну закончил ты курсы, дальше что? Получить лицензию тренера не так сложно, а какой клуб на работу возьмет?
У Мостового много футбольных знаний, захотел ими поделиться, видимо, но обучение, если я не ошибаюсь, чуть ли не миллион рублей стоит.
Сначала надо дождаться предложения, а потом идти учиться, чтобы оплатили все занятия. А так можно получить категорию, а диплом будет лежать, пылиться на полочке. Знания свои никуда не сможешь применить.
Александру надо было поступить как Карпину. Клуб заинтересовался специалистом, оплатил обучение, и теперь мы имеем одного из лучших тренеров нашего чемпионата», – сказал бывший форвард ЦСКА.
Мостовой о тренерской лицензии: «Поступать буду в июне на самую высокую, Pro»
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Нельзя же так - «надо было как Карпин»
Неманя Матич: «Уверен, что я буду тренировать в АПЛ. Получаю лицензию, но сейчас концентрируюсь на футболе"
Дурачок какой-то. Надо дождаться приглашения, а только потом учится.
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Просто фаталити
А вообще, очень тупая логика. Должно с потолка упасть, чтобы пойти учиться. Тогда Мостовому вообще стоило к Блиновской на марафон желаний записаться, чтобы загадать предложение от топ-клуба) Жаль, что ее посадили уже, только по этой причине Царь так и останется клоуном и не станет тренером)