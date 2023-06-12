Пирес о Гвардиоле: «Фергюсон опережает его по трофеям, но Пеп хочет догнать». До рекорда сэра Алекса – 14 трофеев

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Робер Пирес Пеп Гвардиола Футбол

Робер Пирес считает, что Пеп Гвардиола может побить рекорд Алекса Фергюсона по трофеям.

«Думаю, он продолжит [в том же духе]. Фергюсон опережает его [по количеству трофеев], но, как тренер, ты стремишься к тому, чтобы это повторить. Это то, чего он хочет.

В Англии вы все решаете сами, как только вам говорят, что вы тренер. Он может получить тех игроков, которых хочет. Его сила в том, что в его команде может заиграть каждый», – сказал бывший игрок «Арсенала» в эфире Canal+.

Лига чемпионов в сезоне-2022/23 стала 35-м трофеем Гвардиолы – он делит 2-е место по этому показателю с Мирчей Луческу. У Алекса Фергюсона, являющегося самым титулованным тренером в истории футбола, 49 трофеев.

Пеп о том, что повторил требл Фергюсона: «Для меня это честь. Я получил от него сообщение утром и был тронут»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Конечно выиграет:) Рад за Пепа что он нашел команду в которой ему просто в удовольствие работать, как он радуется голам и переживает из-за результата:) А это говорит о том, что Пепу не надоело побеждать, и перспектива работать с новым поколением игроков его только подстегивает:)
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Если Пепу хватит мотивации и здоровья, то он превзойдет сэра Алекса, у него просто сумасшедшие показатели по завоеванию трофеев. За 14 лет выиграл 35 трофеев- безумие.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
В Англии в среднем по 2 трофея за сезон.
При этом сейчас будет еще чемпионат мира среди клубов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии. В теории это еще +3 трофея.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Арапханов
Ответ Rio de Janeiro
Пеп не просто тренер но и идеолог/новатор который изменил игру поэтому его уже ставят в один ряд с Михелсом и Сакки
Гвардиола один из величайших. Совершенствует принципы Кройфа и Арагонеса, революционеров в мире футбола, и доминирует.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Пеп не просто тренер но и идеолог/новатор который изменил игру поэтому его уже ставят в один ряд с Михелсом и Сакки
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
А надо ли оно Пепу. Все что мог как клубный тренер он выиграл. Через пару лет можно и со сборной попробовать зацепить ЧЕ или ЧМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Арапханов
5-6 сезонов и станет самым титулованным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Команду надо уже начинать перестраивать .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*****Mr.Vaart_23*****
Чтобы стать великим, нужно выиграть кубок ярмарок с Эспаньолом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Андрей Хенто
Если Пепу хватит мотивации и здоровья, то он превзойдет сэра Алекса, у него просто сумасшедшие показатели по завоеванию трофеев. За 14 лет выиграл 35 трофеев- безумие.
2,5 титула в год за 14 лет - вот что называется прошел футбол. Но пока только клубный. Надеюсь поработает в сборной ближе к концу карьеры и возьмёт там ЧЕ и ЧМ или КА и ЧМ, или вообще все возьмёт, от Пепа что угодно можно ожидать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rad0
Ответ rigobersong
Конечно выиграет:) Рад за Пепа что он нашел команду в которой ему просто в удовольствие работать, как он радуется голам и переживает из-за результата:) А это говорит о том, что Пепу не надоело побеждать, и перспектива работать с новым поколением игроков его только подстегивает:)
Не то, что в Барселоне, где каждый рабочий день был каторгой, а на результаты Пепе было плевать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий