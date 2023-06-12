Пирес о Гвардиоле: «Фергюсон опережает его по трофеям, но Пеп хочет догнать». До рекорда сэра Алекса – 14 трофеев

Робер Пирес считает, что Пеп Гвардиола может побить рекорд Алекса Фергюсона по трофеям.

«Думаю, он продолжит [в том же духе]. Фергюсон опережает его [по количеству трофеев], но, как тренер, ты стремишься к тому, чтобы это повторить. Это то, чего он хочет.

В Англии вы все решаете сами, как только вам говорят, что вы тренер. Он может получить тех игроков, которых хочет. Его сила в том, что в его команде может заиграть каждый», – сказал бывший игрок «Арсенала» в эфире Canal+.

Лига чемпионов в сезоне-2022/23 стала 35-м трофеем – он делит 2-е место по этому показателю с Мирчей Луческу. У Алекса Фергюсона, являющегося самым титулованным тренером в истории футбола, 49 трофеев.

Пеп о том, что повторил требл Фергюсона: «Для меня это честь. Я получил от него сообщение утром и был тронут»