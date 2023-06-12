Часть игроков «Ман Сити» улетела на Ибицу на один день, чтобы отпраздновать победу в ЛЧ. Холанд был, де Брюйне и Гюндоган – нет
Группа игроков «Манчестер Сити» отправилась на Ибицу для вечеринки после победы в ЛЧ.
Как сообщает Daily Mail, футболисты сняли частный самолет и вылетели из Манчестера на остров Ибица, чтобы провести одну ночь на вечеринке.
«Ман Сити» одобрил поездку игроков, но с условием, что они вернутся к чемпионскому параду в Манчестере, который состоится сегодня. Ожидается, что футболисты прибудут вовремя.
Все участники группы неизвестны, но среди них точно был форвард Эрлинг Холанд, замеченный на вечеринке. В ней точно не участвовали Пеп Гвардиола, Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган и Штефан Ортега.
По итогам сезона «горожане» выиграли требл, завоевал титулы чемпионов Англии, Лиги чемпионов и Кубка Англии.
Холанд плакал и прятался с девушкой, целовались все. Счастье «Сити» – такое теплое, домашнее
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