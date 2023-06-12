Часть игроков «Ман Сити» улетела на Ибицу на один день, чтобы отпраздновать победу в ЛЧ. Холанд был, де Брюйне и Гюндоган – нет

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА светская хроника Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Штефан Ортега Эрлинг Холанд Футбол

Группа игроков «Манчестер Сити» отправилась на Ибицу для вечеринки после победы в ЛЧ.

Как сообщает Daily Mail, футболисты сняли частный самолет и вылетели из Манчестера на остров Ибица, чтобы провести одну ночь на вечеринке.

«Ман Сити» одобрил поездку игроков, но с условием, что они вернутся к чемпионскому параду в Манчестере, который состоится сегодня. Ожидается, что футболисты прибудут вовремя.

Все участники группы неизвестны, но среди них точно был форвард Эрлинг Холанд, замеченный на вечеринке. В ней точно не участвовали Пеп Гвардиола, Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган и Штефан Ортега.

По итогам сезона «горожане» выиграли требл, завоевал титулы чемпионов Англии, Лиги чемпионов и Кубка Англии.

Холанд плакал и прятался с девушкой, целовались все. Счастье «Сити» – такое теплое, домашнее

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24 комментария

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Андрей Хенто
Ответ А. Мостовой
Холланд испарился на поле а празднует первый как будто внес вклад. В то время Мбаппе хетрик в Финале ЧМ
Конечно, ведь лучший бомбардир турнира не внес вклад в общий успех клуба, смех да и только. И это в дебютный сезон, побив рекорд результативности еще и в АПЛ. Все бы так исчезать.
+54
-5
+49
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Roman
Ответ выходец из убежища
Сегодня на параде наверное все будут в невменяемом состоянии:D
Грилиш, по-любому, не просыхает все дни)
+47
0
+47
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выходец из убежища
Сегодня на параде наверное все будут в невменяемом состоянии:D
+21
-2
+19
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Совесть Черданцева
У Грилиша намечается лучшее лето в жизни)
+10
0
+10
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waleri
Ответ Совесть Черданцева
У Грилиша намечается лучшее лето в жизни)
Начало положено! https://youtu.be/7EfNZJ8Bu3k
+5
-1
+4
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Совесть Черданцева
Ответ waleri
Начало положено! https://youtu.be/7EfNZJ8Bu3k
Если у меня будет тусовка, то я обязательно приглашу на неё Джека
+4
0
+4
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Roman
Ответ Висита Эльмурзаев
Очень скоро будут новости аля "игрок Ман Сити обвинён в изнасиловании"
Игроки Ман Сити обвинёны в изнасиловании всей АПЛ и ЛЧ
+5
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Zerocool789
100% Агуэро тоже был
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Адилет Асанкожоев
Ответ Zerocool789
100% Агуэро тоже был
А сердечникам разве можно пить?
+3
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Артур Мкртычян
Ответ Rad0
Все 9 болельщиков?
все 9 болельщиков мю, у которых полыхание в районе пятой точки
+7
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Zerocool789
Ответ Roman
Грилиш, по-любому, не просыхает все дни)
Он наверно все завершит карьеру, откроет паб в Манчестере под названием "Istanbul’s miracle" или "Triple threat" и будет экспертом на Sky Sports
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инок
Имеют право хорошо отдохнуть после победы в ЛЧ. Главное, что-бы вовремя вернуться.
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rej1sta
Ответ Zerocool789
100% Агуэро тоже был
Вряд ли, Агуэро вчера уже дубль положил в медиалиге Пике.
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zzzeeerrrooo
Ответ Адилет Асанкожоев
А сердечникам разве можно пить?
Нужно
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waleri
Ответ Совесть Черданцева
Если у меня будет тусовка, то я обязательно приглашу на неё Джека
Про меня не забудь!
0
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XavIniesta2008-2015
Ответ dreamstep
После победы в ЛЧ нужно разрешить игрокам неделю бухать, всё-таки главный футбольный титул выиграть это достижение)
У них у всех ещё сборная впереди,так что не получится неделю праздновать)
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выходец из убежища
Ответ Rad0
Все 9 болельщиков?
Я про футболистов.
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Спартак Уокер
После такой победы это естественно
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Рамос
Неофициальная перепись подкаблучников)
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