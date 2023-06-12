Часть игроков «Ман Сити» улетела на Ибицу на один день, чтобы отпраздновать победу в ЛЧ. Холанд был, де Брюйне и Гюндоган – нет

Группа игроков «Манчестер Сити» отправилась на Ибицу для вечеринки после победы в ЛЧ.

Как сообщает Daily Mail, футболисты сняли частный самолет и вылетели из Манчестера на остров Ибица, чтобы провести одну ночь на вечеринке.

« » одобрил поездку игроков, но с условием, что они вернутся к чемпионскому параду в Манчестере, который состоится сегодня. Ожидается, что футболисты прибудут вовремя.

Все участники группы неизвестны, но среди них точно был форвард , замеченный на вечеринке. В ней точно не участвовали , Кевин де Брюйне, и Штефан Ортега.

По итогам сезона «горожане» выиграли требл, завоевал титулы чемпионов Англии, чемпионов и Кубка Англии.

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