Шерингем о требле «Сити»: «Стал бы мухой на стене, чтобы послушать, как рассуждает Пеп. Только особенные команды на это способны, заслуг «МЮ» в 99-м это не умаляет»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Тедди Шерингем Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Тедди Шерингем сравнил требл «Манчестер Сити» с треблом «МЮ» в сезоне-1998/99.

«В марте почти каждый сезон идут разговоры о том, что у «Ливерпуля», «Челси» или «Манчестер Сити» все прекрасно, и я всегда думал: «На самом деле я не хочу, чтобы они это делали».

Но в случае с этим «Сити» [требл] был почти неизбежен, настолько они хороши. Честно говоря, нашей команде сезона-1998/99 приятно быть в одном ряду с ними, как и им с нами, потому что они феноменальны.

Это нисколько не умаляет наших достижений. Только особенные команды могут это сделать. Я смотрел игру и слышал, как Пеп Гвардиола говорил, что выиграть требл невероятно трудно. То, что мы сделали, было блестяще, как и то, что сделал «Сити» в этом сезоне.

Смог бы наш «Юнайтед» обыграть команду Пепа? Конечно, мы никогда не узнаем наверняка, и разрыв между нами так мал, что все могло бы зависеть от судьи.

Мы могли все и понемногу. Алекс Фергюсон был одним из первых, кто внедрил систему с четырьмя нападающими, которых он мог выпустить в разное время. Некоторые единоборства, которые 20 лет назад считались нормальными, сейчас наказуемы.

С другой стороны, «Сити» играет с огромным мастерством, и эти игроки находятся под защитой официальных лиц.

Мне кажется, что у нас было бы немного больше шансов, чем у «Сити». Наши матчи против «Арсенала» и «Ювентуса» в кубках были невероятными, все менялось то в одну, то в другую сторону, – тогда как «Сити» прошелся по «Баварии» и «Реалу» катком и вышел в финал Лиги чемпионов.

У нас была сильная команда, так что нас нельзя было бы сбрасывать со счетов – кстати, то же самое можно сказать о «Ливерпуле» 80-х. О них тоже нужно упоминать в разговоре о величайших в истории.

Я бы с удовольствием поиграл под руководством Гвардиолы. Даже сейчас я был бы согласен стать мухой на стене, чтобы послушать, как он рассуждает о работе. Он вывел «Сити» на новый уровень и не захочет останавливаться на достигнутом. Сейчас он заслужил отдых, но через три недели он снова начнет планировать. Мне нравится слушать его идеи», – сказал Шерингем, выигрывавший требл в составе «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/99.

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17 комментариев

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QWertY
Только один город может похвастаться двумя клубами с треблом -Манчестер.
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igls54
За четверть века Манчестер из красного стал голубым
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QWertY
Ответ damondiamond
миллиард евро на трансферы - вероятно, не один Гвардиола с такими деньгами сделал бы требл, плюс 115 нарушений ФФП за трансферы)) 115 требл, в общем)
ПСЖ миллиард не помог сделать требл, Челси 2 лярда не помогли. Не все так однозначно))
+11
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blackwerwolf
Есть кайфовый фильм 1998-го года "Кислотный дом" британского кинорежиссёра Пола МакГигана, основанный на серии рассказов Ирвина Уэлша «Эйсид Хаус». Так вот, там чувака Бог превратил в муху за грехи и он прилетел, сидел на стене и смотрел, как его баба шпили-вили с его другом. Из футбольной команды его выгнали, баба просила, родители из дома выгнали, копы дроздюлей дали. А Бог был в обличье алкаша в пабе.
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Steppenwolf
Шерингем всерьёз рассуждает , какая из команд выиграла бы ? Команды разделяет 24 года, физическая, тактическая подготовка за это время прогрессировала настолько, что сравнивать просто глупо.
P.S.: Хотя если бы такой матч был бы возможен и каким-то чудом состоялся, я болел бы за Юнайтед.
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#SharkTeam
Если Пеп продолжит работать в Сити, можно помечтать и об еще одном требле в какой-нибудь сезон
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Ман Сити
Сити первый клуб в Англии с треблом, заработанном на футбольном поле
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окечуква
Какой же Шерингем адекватный.
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Jedemdasseine
Ответ FortMinor
наверное в городе процент фанатов все же больше у МЮ
Наоборот. Юнайтед — это команда фанатов из агломерации Манчестерской (Большого Манчестера), а Сити — это именно команда городских фанатов.
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ окечуква
Какой же Шерингем адекватный.
++ поддерживаю , и шеррингем очень грамотно все сказал я тоже так же считаю требл гвардиолы ничем не умиляет заслуг мю 99 , честь стоять рядом с такой командой как и для мю будет честью стоять с такой командой как нынешний сити , как фан мю даже если не хотел бы их требла но они вполне заслужили его в этом сезоне красавцы )
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Диер Ташкент
Ответ Benner
Этот Сити на три головы выше того мю. 80 очков в чемпе и дичайший отскок в финале ЛЧ. Чисто шальной требл
м-да. Это насколько надо быть умным, чтобы сравнивать современный - системный футбол с старым индивидуальным. 80 очков если что раньше была норма для чемпиона не только для АПЛ, но также абсолютно для всех других чемпионатов. Так что команды набирали столько очков, сколько хватало для чемпионство
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