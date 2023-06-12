Шерингем о требле «Сити»: «Стал бы мухой на стене, чтобы послушать, как рассуждает Пеп. Только особенные команды на это способны, заслуг «МЮ» в 99-м это не умаляет»

Тедди Шерингем сравнил требл «Манчестер Сити» с треблом «МЮ» в сезоне-1998/99.

«В марте почти каждый сезон идут разговоры о том, что у «Ливерпуля», «Челси» или « » все прекрасно, и я всегда думал: «На самом деле я не хочу, чтобы они это делали».

Но в случае с этим «Сити» [требл] был почти неизбежен, настолько они хороши. Честно говоря, нашей команде сезона-1998/99 приятно быть в одном ряду с ними, как и им с нами, потому что они феноменальны.

Это нисколько не умаляет наших достижений. Только особенные команды могут это сделать. Я смотрел игру и слышал, как говорил, что выиграть требл невероятно трудно. То, что мы сделали, было блестяще, как и то, что сделал «Сити» в этом сезоне.

Смог бы наш «Юнайтед» обыграть команду Пепа? Конечно, мы никогда не узнаем наверняка, и разрыв между нами так мал, что все могло бы зависеть от судьи.

Мы могли все и понемногу. был одним из первых, кто внедрил систему с четырьмя нападающими, которых он мог выпустить в разное время. Некоторые единоборства, которые 20 лет назад считались нормальными, сейчас наказуемы.

С другой стороны, «Сити» играет с огромным мастерством, и эти игроки находятся под защитой официальных лиц.

Мне кажется, что у нас было бы немного больше шансов, чем у «Сити». Наши матчи против «Арсенала» и «Ювентуса» в кубках были невероятными, все менялось то в одну, то в другую сторону, – тогда как «Сити» прошелся по «Баварии» и «Реалу» катком и вышел в финал чемпионов.

У нас была сильная команда, так что нас нельзя было бы сбрасывать со счетов – кстати, то же самое можно сказать о «Ливерпуле» 80-х. О них тоже нужно упоминать в разговоре о величайших в истории.

Я бы с удовольствием поиграл под руководством Гвардиолы. Даже сейчас я был бы согласен стать мухой на стене, чтобы послушать, как он рассуждает о работе. Он вывел «Сити» на новый уровень и не захочет останавливаться на достигнутом. Сейчас он заслужил отдых, но через три недели он снова начнет планировать. Мне нравится слушать его идеи», – сказал Шерингем, выигрывавший требл в составе « » в сезоне-1998/99.