«Манчестер Сити» заработал 294 млн фунтов призовых, победив в АПЛ, ЛЧ и Кубке Англии

«Манчестер Сити» заработал 294 миллиона фунтов призовых.

«Горожане» под руководством Пепа Гвардиолы сделали требл в этом сезоне, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

За победу в чемпионате Англии команда получит около 180 миллионов фунтов.

За победу в Лиге чемпионов – около 110 миллионов фунтов, за победу в Кубке Англии – 4 миллиона фунтов.