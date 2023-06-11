«Манчестер Сити» заработал 294 млн фунтов призовых, победив в АПЛ, ЛЧ и Кубке Англии

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия деньги Футбол

«Манчестер Сити» заработал 294 миллиона фунтов призовых.

«Горожане» под руководством Пепа Гвардиолы сделали требл в этом сезоне, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

За победу в чемпионате Англии команда получит около 180 миллионов фунтов.

За победу в Лиге чемпионов – около 110 миллионов фунтов, за победу в Кубке Англии – 4 миллиона фунтов.

18 комментариев

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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
кубок англий шутко чтоли
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London.is.blue
Мешок, не то что наши МЮ и Реал, которые зарабатывают сами💪🏼
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Милан137
Ну и кто ещё скажет что Сити это мешок который не может сам зарабатывать ?
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Слутск Халлского
Ответ Hdxsoffbj Hsifsbdbir
кубок англий шутко чтоли
Шутко? Шлепко? Шматко?
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Surviving
Ответ Милан137
Ну и кто ещё скажет что Сити это мешок который не может сам зарабатывать ?
Я, Папаше Холланда такой бонус вручили.
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Bashibuzuck
Нормально, почти как клубы Чемпионшипа, которые вышли в АПЛ😁
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& Co1366
Не хило 180🍋за АПЛ и 110 за ЛЧ! А Кубок за 4 можно и пропустить.
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Surviving
Пол Холланда.
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Н.Ф.
Поможет свести концы с концами.
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Этот Райола хочет денег
Хороший бизнес-стартап. Долгосрочные вложения+ продуманная стратегия+ хорошо подобранные кадры начинают приносить результат
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Милан137
300 миллионов обалдеть просто супер!, летом Гвардиола сможет купить кого только захочет, и Райса за 120 и Гвардиола за 100 миллионов ☝️...
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Tom Harvey
Это почти 350 млн евро.
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masercew
Господи зачем я прочитал этот бред, очередной раз убеждаюсь что на этих шляпных сайтах полезной инфы не найти.
Вот где брать нормальные прогнозы???
Рейтинге букмекеров и ставка ТВ, либо продажные шляпы и работают на буков, либо дают прогнозы на отьеб....
Тупые приложения где любой может выдать свое умозаключение, это в обще зашквар! Хотел хоть сегодня не покупать прогноз, сам проанализировать и поставить,
а фиг там! Инфы по желаемым играм НОЛЬ! Короче рот я шатал, придется покупать и сегодня.
Где я покупаю? Сразу отвечаю чтобы мне не надоедали вопросами.
Ссылку не дам, иначе админ забанит. Сайт известный по этому в Яндексе вбиваем Кинг бол ру и переходим по первой ссылке.
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Robert Fitzooth
т.е. по сути ПепСити окупает все свои трансферы? если посчитать, думаю не каждый сезон они зарабатывают по 180. в среднем по 150-160 млн, Не плохо. А ведь АПЛ сильнейшая лига. У Сити сильные конкуренты теперь я понимаю почему кубок АПЛ для них важнее титула ЛЧ.
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Surviving
Ответ Tom Harvey
Лучше займись математикой.
А ты верь в сказочки и дальше.
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