«Манчестер Сити» заработал 294 млн фунтов призовых, победив в АПЛ, ЛЧ и Кубке Англии
«Манчестер Сити» заработал 294 миллиона фунтов призовых.
«Горожане» под руководством Пепа Гвардиолы сделали требл в этом сезоне, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
За победу в чемпионате Англии команда получит около 180 миллионов фунтов.
За победу в Лиге чемпионов – около 110 миллионов фунтов, за победу в Кубке Англии – 4 миллиона фунтов.
Вот где брать нормальные прогнозы???
Рейтинге букмекеров и ставка ТВ, либо продажные шляпы и работают на буков, либо дают прогнозы на отьеб....
Тупые приложения где любой может выдать свое умозаключение, это в обще зашквар! Хотел хоть сегодня не покупать прогноз, сам проанализировать и поставить,
а фиг там! Инфы по желаемым играм НОЛЬ! Короче рот я шатал, придется покупать и сегодня.
Где я покупаю? Сразу отвечаю чтобы мне не надоедали вопросами.
Ссылку не дам, иначе админ забанит. Сайт известный по этому в Яндексе вбиваем Кинг бол ру и переходим по первой ссылке.