Мостовой об Абаскале: «Ноунейм – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас плохо то, что берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Олег Романцев Константин Бесков Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой недоволен назначением Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Испанский тренер руководит командой с лета 2022 года.

«Для меня Абаскаль не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал. Я помню Бескова, потом Романцева – люди, которые прошли эту футбольную жизнь от а до я. Клуб с такими традициями, тут столько футболистов было выдающихся, столько побед.

И вдруг берут ноунейма – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас плохо то, что в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров. Устраивает ли футбол, который он ставит? Да ничего он не ставит. Тренировочный процесс везде одинаковый. Что там ставить-то, играют и играют», -- сказал бывший игрок сборной России. 

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109 комментариев

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Игорь Пичугин
Получается кто в школе учился, не нужен дальнейший диплом, можно сразу учителем стать.
+145
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+143
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Павел Колесников
Давно не было слышно. Думал, случилось чего, а нет, все в порядке ;)
+90
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+90
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Ar41
Весь тренерский гений Мостового виден во фразе: "Тренировочный процесс везде одинаковый. Что там ставить-то? Играют и играют".

Это даже "великолепнее", чем "в атаке пошире, в защите поуже".. Интеллект на уровне пятилетнего
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Konstantin Zorin
Царь-попугай! 🤣
+25
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Алексей Ненахов
Ноунейм занял со Спартаком 3 место и боролся за 2 , с клубом который был 10
+26
-3
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Пользователь Huawei
О чём не спроси, всё сводится к тому, кто сколько в футбол играл.
+24
-2
+22
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Максим Бегун
Ответ Pb-SE
С другой стороны - может ли человек, не учившийся в школе, но получивший диплом учителя, преподавать?
Чтобы получить диплом учителя, нужно иметь аттестат о среднем образовании, а тренерские школы берут людей без бэкграунда профессиональных игроков
+18
-1
+17
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Беременный малыш
Ответ Павел Колесников
Давно не было слышно. Думал, случилось чего, а нет, все в порядке ;)
Как раз таки там не все в порядке🤣
+14
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Упасть бы ниц и ницше
поваров?

Соооооболев, Джиииикия, где, с**а, титулы???!!!
+14
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Pb-SE
Ответ Игорь Пичугин
Получается кто в школе учился, не нужен дальнейший диплом, можно сразу учителем стать.
С другой стороны - может ли человек, не учившийся в школе, но получивший диплом учителя, преподавать?
+17
-9
+8
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Ильдар Фарукшин
Смотрел Родину - Пари НН. Приятно видеть Ковтун, Бесчасных, Парфёнов, Павленко, Ананко, Юрана, а это всё ноет
+9
-2
+7
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За_909!
другое дело Саша Мостовой: передаёт свой футбольный опыт, работая и с молодёжью, и с опытными игроками. И результаты есть!!! Вот только их никто не видит, потому что Мостовой только причитает на просторах интернета.
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Виталий Чунихин
Мне кажется, после этих слов Мостового не подпишет ни одна, уважающая себя команда.
+6
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Nikolay Kochetov
Ответ Pb-SE
С другой стороны - может ли человек, не учившийся в школе, но получивший диплом учителя, преподавать?
Так он учился в школе(футбольной), играл на уровне молодежных команд. Чтобы разбираться в футболе, этого вполне достаточно.
+7
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Олег Щетников
Ответ yrok77
По приколу назначить Мостового в Спартак сразу после получения корочек тренера и посмотреть, что получится😃 думаю половины сезона будет достаточно и тогда он может быть закроется
Да щас прям... Вокруг него-то будут ноунеймы, которые 20 лет на высоком уровне не играли, они во всём и виноваты будут...
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aidos_1979
Думал Санек на лицензию подал, за ум взялся, а нет ошибся))
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Фантом
Ответ Мяти
Несколько раз видел публикации, где Мостовой нелестно отзывается об Абаскале и ниразу не видел ответа. Пятидесятилетний, вроде как заслуженный в прошлом футболист, постоянно поливает тридцатилетнего, вроде как нормально тренирующего "ноунейма". Кто понимает, в чем прикол?
Ответ очевиден: Абаскаль, скажем мягко, несколько умнее.
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Mbest77
Кто его спрашивает то? Можно узнать?
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vas1105
Повара у нас в почете
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Bahmut
54 года, никого не тренировал, сам то кто? На пенсии почти 20 лет сидишь, балабол.
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Жечка Дырова
Мостовой, придумай что-нибудь новое уже, забал уже с этой шарманкой
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Геннадий Киселёв
Слишком часто повторяется. То есть, забывает, то о чём говорил ранее. А это диагноз. Два варианта : шизофрения или алкоголизм. И третий, самый печальный, атрофация головного мозга на почве того же алкоголизма или просто возрастное. В любом случае, восстановлению не подлежит.
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Генадий Филимонов
У нас всё плохо, если какие-то аналитики, повары и бухгалтеры лучше тех, кто играл всю свою жизнь в футбол и теперь пытается паразитировать на этом и думать, что учится ему не надо, т.к. он царь, а вокруг одни шуты придворные.
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Матрос Кот
Мостовой уже в годах,но не понял одного. В России для всех открыты все дороги. Для филолога Роскосмос,и далее по списку. Мостовой вместо того,чтобы лезть в Спартак тренером,лучше бы мечтал стать губернатором Санкт- Петербурга.
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Recreated
Да ещё чеканить не умеет, вообще позор!)
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