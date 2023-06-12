Мостовой об Абаскале: «Ноунейм – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас плохо то, что берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров»

Александр Мостовой недоволен назначением Гильермо Абаскаля в «Спартак».

Испанский тренер руководит командой с лета 2022 года.

«Для меня не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал. Я помню , потом – люди, которые прошли эту футбольную жизнь от а до я. Клуб с такими традициями, тут столько футболистов было выдающихся, столько побед.

И вдруг берут ноунейма – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас плохо то, что в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров. Устраивает ли футбол, который он ставит? Да ничего он не ставит. Тренировочный процесс везде одинаковый. Что там ставить-то, играют и играют», -- сказал бывший игрок сборной России.