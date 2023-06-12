Мостовой об Абаскале: «Ноунейм – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас плохо то, что берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров»
Александр Мостовой недоволен назначением Гильермо Абаскаля в «Спартак».
Испанский тренер руководит командой с лета 2022 года.
«Для меня Абаскаль не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал. Я помню Бескова, потом Романцева – люди, которые прошли эту футбольную жизнь от а до я. Клуб с такими традициями, тут столько футболистов было выдающихся, столько побед.
И вдруг берут ноунейма – ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас плохо то, что в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров. Устраивает ли футбол, который он ставит? Да ничего он не ставит. Тренировочный процесс везде одинаковый. Что там ставить-то, играют и играют», -- сказал бывший игрок сборной России.
Это даже "великолепнее", чем "в атаке пошире, в защите поуже".. Интеллект на уровне пятилетнего
Соооооболев, Джиииикия, где, с**а, титулы???!!!