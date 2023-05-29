Мостовой о том, что Абаскаль останется в «Спартаке»: «Куда ему деваться? Кто его возьмет? Он продлил сумасшедший контракт. Вот где нонсенс»
Александр Мостовой прокомментировал решение Гильермо Абаскаля остаться в «Спартаке».
«Абаскаль сказал, что остается на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмет? Кто его знает? Конечно, останется!
Тем более, он продлил контракт. Притом сумасшедший контракт. Обалдеть! Вот где нонсенс», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
вот где и правда нонсенс...