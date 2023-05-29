Мостовой о том, что Абаскаль останется в «Спартаке»: «Куда ему деваться? Кто его возьмет? Он продлил сумасшедший контракт. Вот где нонсенс»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой прокомментировал решение Гильермо Абаскаля остаться в «Спартаке».

«Абаскаль сказал, что остается на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмет? Кто его знает? Конечно, останется!

Тем более, он продлил контракт. Притом сумасшедший контракт. Обалдеть! Вот где нонсенс», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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16 комментариев

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Dmitry Orlov
Спортс специально постит по несколько раз то, как Мостовой одни и те же вещи про Абаскаля и его контракт говорит немножко разными словами?
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LifeSpartak
Вы так про всех тренеров Спартака говорите,"аналитики диванные",особенно про Тедеско. Где ты,а где он)))
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Black Phoenix
Разница между Мостовым и Абаскалем: Абаскаль почти завоевал медали чемпионата России со Спартаком, а Мостовой спустит своим бездарным тренерством Спартак в пердив, тоже почти гарантированно, кстати. Благо пример Рубина очень свеж в памяти.
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Ринат Гимадеев
интересно, Мостовой реально считает, что его "экспертное" мнение воспринимают серьезно?
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Спасибо Деду за Победу!
Когда же он уже заткнется?
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Tollie
человек негде не играл, мяч 1000 раз не начеканит даже, а ему дают сумасшедший контракт! а кто-то 25 лет в футболе, но без бумажки не берут и не дают шанса..

вот где и правда нонсенс...
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Ностальгическое Дерьмо
Ну ничего, скоро Талалаев возглавит эту ферму, будут стеночки-забегания, девятое место
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Beloded2007
"Куда ему деваться? Кто его возьмет? Кто его знает?" - Трудно найти, легко потерять и невозможно забыть
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прекрасные новости, я лично поддерживаю тренера в его стремлении продолжить работу, значит это лишь одно, что он видит потенциал в работе и будет исправлять ошибки, вопрос лишь в усилении состава!
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Django Liberated
как же полыхает
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Андрей-ДК
не разу ни за Спартак, но он ещё может стать вторым! в нынешних реалиях это очень солидный результат. смысла менять его сейчас ну просто ни какого
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Spaten
Мост: Как они туда только попадают? Что ж вы им путевки-то на юг выдаете??
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Ответ Zenith forever
А нет у вас ощущения, что у Абаскаля "стремление продолжить работу" уже закончилось ранее, после подписания нового контракта?
у меня есть сомнения что наш спортивный отдел может привезти что-то солидное в клуб...
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