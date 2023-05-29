Мостовой о том, что Абаскаль останется в «Спартаке»: «Куда ему деваться? Кто его возьмет? Он продлил сумасшедший контракт. Вот где нонсенс»

Александр Мостовой прокомментировал решение Гильермо Абаскаля остаться в «Спартаке».

« сказал, что остается на следующий сезон? Конечно, останется! Куда ему деваться? Кто его возьмет? Кто его знает? Конечно, останется!

Тем более, он продлил контракт. Притом сумасшедший контракт. Обалдеть! Вот где нонсенс», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте