Александр Мостовой: «Абаскаль в нашей стране отдыхает, получает большие деньги. У него и его помощников все здорово»

Александр Мостовой раскритиковал Гильермо Абаскаля.

Бывший футболист сборной России поделился впечатлениями от матча «Химки» – «Спартак» (1:1).

– Концовку матча можно назвать комедией. Кто не смотрел игру сначала, не сразу бы понял, что это «Спартак» играет вдесятером, а не «Химки». Моментов у «Спартака» гораздо больше.

– Что скажете по удалению ?

– Удаление, конечно, выдуманное. Там даже второй карточки не было. Оказывается, Кукуляк был дисквалифицирован за некачественную судейскую работу, но вот опять критическая ошибка.

«Спартак» сегодня играл с аутсайдером , я смотрел и понимал, почему « » идут внизу таблицы. То, как они обороняются – это ужас. Второй тайм играют с численным преимуществом и при этом позволяют проводить контратаки и забивать себе. Может быть, там некем футболистов заменить, но там игроки уже пешком по полю ходят.

– Очередная потеря очков «Спартака». Абаскаль поплыл?

– Почему у « » спад, знает только главный тренер, который за свою работу получает большие деньги. Это вопрос к ним, а не ко мне. Куда поплыл Абаскаль? Абаскаль в нашей стране отдыхает. У него и его помощников все здорово, поверьте мне, – сказал .

Абаскаль отказался отвечать на вопросы после 1:1 с «Химками» и закончил пресс-конференцию за 40 секунд: «Слишком много вещей выходят за рамки»