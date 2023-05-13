Александр Мостовой: «Абаскаль в нашей стране отдыхает, получает большие деньги. У него и его помощников все здорово»
Александр Мостовой раскритиковал Гильермо Абаскаля.
Бывший футболист сборной России поделился впечатлениями от матча «Химки» – «Спартак» (1:1).
– Концовку матча можно назвать комедией. Кто не смотрел игру сначала, не сразу бы понял, что это «Спартак» играет вдесятером, а не «Химки». Моментов у «Спартака» гораздо больше.
– Что скажете по удалению Денисова?
– Удаление, конечно, выдуманное. Там даже второй карточки не было. Оказывается, Кукуляк был дисквалифицирован за некачественную судейскую работу, но вот опять критическая ошибка.
«Спартак» сегодня играл с аутсайдером РПЛ, я смотрел и понимал, почему «Химки» идут внизу таблицы. То, как они обороняются – это ужас. Второй тайм играют с численным преимуществом и при этом позволяют проводить контратаки и забивать себе. Может быть, там некем футболистов заменить, но там игроки уже пешком по полю ходят.
– Очередная потеря очков «Спартака». Абаскаль поплыл?
– Почему у «Спартака» спад, знает только главный тренер, который за свою работу получает большие деньги. Это вопрос к ним, а не ко мне. Куда поплыл Абаскаль? Абаскаль в нашей стране отдыхает. У него и его помощников все здорово, поверьте мне, – сказал Мостовой.
Абаскаль отказался отвечать на вопросы после 1:1 с «Химками» и закончил пресс-конференцию за 40 секунд: «Слишком много вещей выходят за рамки»
Может быть надо скинуться, заплатить, чтобы он замолчал.
Узнал, что ты бумажку получать собрался, вот и занервничал.
Абаскаль, всё же, вполне себе работает
Пусть уже получит лицензию, возглавит и докажет, что он круче Абаскаля, Карреры и Романцева с Ярцевым.
Предлагаю Спортсу такой сбор денег для Мостового организовать.
сделал бы кто тёмную ему.. по башке пару раз чем то тяжёлым дал бы что ли