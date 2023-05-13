Александр Мостовой: «Абаскаль в нашей стране отдыхает, получает большие деньги. У него и его помощников все здорово»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Александр Мостовой Евгений Кукуляк Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой раскритиковал Гильермо Абаскаля.

Бывший футболист сборной России поделился впечатлениями от матча «Химки» – «Спартак» (1:1). 

– Концовку матча можно назвать комедией. Кто не смотрел игру сначала, не сразу бы понял, что это «Спартак» играет вдесятером, а не «Химки». Моментов у «Спартака» гораздо больше.

– Что скажете по удалению Денисова?

– Удаление, конечно, выдуманное. Там даже второй карточки не было. Оказывается, Кукуляк был дисквалифицирован за некачественную судейскую работу, но вот опять критическая ошибка.

«Спартак» сегодня играл с аутсайдером РПЛ, я смотрел и понимал, почему «Химки» идут внизу таблицы. То, как они обороняются – это ужас. Второй тайм играют с численным преимуществом и при этом позволяют проводить контратаки и забивать себе. Может быть, там некем футболистов заменить, но там игроки уже пешком по полю ходят.

– Очередная потеря очков «Спартака». Абаскаль поплыл?

– Почему у «Спартака» спад, знает только главный тренер, который за свою работу получает большие деньги. Это вопрос к ним, а не ко мне. Куда поплыл Абаскаль? Абаскаль в нашей стране отдыхает. У него и его помощников все здорово, поверьте мне, – сказал Мостовой

Абаскаль отказался отвечать на вопросы после 1:1 с «Химками» и закончил пресс-конференцию за 40 секунд: «Слишком много вещей выходят за рамки»

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17 комментариев

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Василий Питерский
Про Абаскаль даже его жена и его родители,так часто не думают, как Мостовой!! Это уже не нормально…..клиника
+15
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korotitch.v@yandex.ru
Как же надоел Мостовой, мечтающий, чтобы ему платили за что угодно- учиться не хочет, думать не обучен...
Может быть надо скинуться, заплатить, чтобы он замолчал.
+8
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Атакующий Юран
А причём тут Абаскаль? Спартак при всех проблемах играет в футбол. Шлак надо чистить - это да, но как раз к Абаскаль вопросов нет
+7
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Lampo
Сашка, хватит завидовать, учись давай, может и из тебя какой толк будет
+3
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Алексей Иванов
Злопыхатель.....
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Ильдар Фарукшин
Зодолбал. Иногда можно же помолчать
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Нугзари Кабулашвили
Мостовой ,ты всех достал, может хватит умничать, займись делом студент,иди лучше учись, скоро зачёты сдавать.~
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маринованный огурчик
там зарема тренирует, абаскаль лишь на побегушках у неё
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CSKA_AC Milan
Куда поплыл Абаскаль?(c)

Узнал, что ты бумажку получать собрался, вот и занервничал.
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МТБ
А шо делает Мостовой в нашей стране? Разве не отдыхает, получая какие-то деньги, возможно даже большие?
Абаскаль, всё же, вполне себе работает
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Spartakus1984
И что и получает и получает? ПОлучал бы Мостовой,всем от этого стало бы легче?
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Дедушка Кука
Дайте уже денег Мостовому, чтобы закончил тренерские курсы.
Пусть уже получит лицензию, возглавит и докажет, что он круче Абаскаля, Карреры и Романцева с Ярцевым.
Предлагаю Спортсу такой сбор денег для Мостового организовать.
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vdm23
как достал этот придурок
сделал бы кто тёмную ему.. по башке пару раз чем то тяжёлым дал бы что ли
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Konstantin Zorin
Вообще, Абаскаля пора вызвать на совет директоров и спросить о причинах такой плохой игры и о дальнейших его планах. Если не сможет внятно объяснить, то нужно расставаться. Время прошло достаточно для организации игры, а ничего к лучшему не меняется.
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Максим
Как же задолбал этот Царь,а ведь говорят то Царь ненастоящий!,😂😂🤣
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ЦСКА1960
Вот он и проговорился. Всё чужим деньгам завидует, это видно. Сам наверно на мели сидит.
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