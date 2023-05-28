Мостовой про Абаскаля: «Сумасшедший контракт, он бы нигде такие деньги не заработал. В Испании никто даже не знает, кто это. «Спартак» и без него будет в тройке»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Факел Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой уверен, что Гильермо Абаскаль не покинет «Спартак».

– Ничья с «Пари НН» точно никак не повлияет на будущее Абаскаля, он подписал сумасшедший контракт, он бы нигде такие деньги больше не заработал. В Испании или других странах ему бы никто столько не заплатил, тем более в Испании никто даже не знает, кто это.

Что касается выступлений в этом сезоне, я сразу говорил, что с таким составом и бюджетом должны быть в тройке. Там «Спартак» сейчас и находится.

– Получается, Абаскаль – молодец?

– Нет. Без Абаскаля «Спартак» тоже будет в тройке. Какая разница-то? Если бы мне сказали, что Абаскаль пришел в «Факел» и занял третье место, тогда бы я ответил: «Неужели! Елки-палки! Наверное, он что-то новое в футболе придумал». Он же не в «Факел», «Урал» или «Химки» пришел.

– Со «Спартаком» любой стал бы третьим?

– Ну не любой – нормальный футбольный человек. И не со «Спартаком», а с этим составом, – сказал бывший хавбек сборной России.

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35 комментариев

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rigobersong
С Аленичевым и Кононовым Спартака в тройке не было:)
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Shast
В прошлом сезоне уверенно в тройке были, почти
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Игорь 60
Когда уже этот парень успокоится?
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Собиратель хаоса
Если бы главным критерием при выборе тренера была известность в Испании, то Спартак бы тренировали Антонио Бандерас, Пенелопа Крус и Пласидо Доминго.
+5
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Владимир Дмитриев
Ответ Shast
В прошлом сезоне уверенно в тройке были, почти
В тройке 8-9-10 места!
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demai
Ответ rigobersong
С Аленичевым и Кононовым Спартака в тройке не было:)
тяжесть багажа помешала
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Otchelnik
Ну да Спартак и в том сезоне был в тройке,а стоп....
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Ответ rigobersong
С Аленичевым и Кононовым Спартака в тройке не было:)
да много раз мы были вне тройки...
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Shast
Ответ </c/>
прошлый год это отдельная история взаимоотношений Руй Витория / Зарема Салихова...
а сезон 2018/19 и 2019/20? 5 и 7 место. Каждый год отдельная история, и к сожалению не самая веселая для нас
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добрый грек
Ответ Игорь 60
Когда уже этот парень успокоится?
Погоди, это он ещё не начанал, вот сейчас получит лицензию, тушите свет .
+3
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Пользователь Huawei
Ответ Игорь 60
Когда уже этот парень успокоится?
Вы что, как он может успокоиться, он же 20 лет в футбол играл.!
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Ответ Nicolas Erfe
Не вижу причин так бомбить на Абаскаля. Первый сезон вполне неплохо выступил. Будет интересно посмотреть на него дальше.
если он определился в течении сезона с кем стоит продолжать, а с кем стоит прекратить работу, то шансы на положительный исход есть...
+2
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Konstantin Zorin
Зависть не даёт Царю спать.
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Антон Романов
Блин... Ну что несет. Может Спартаку вообще тренер не нужен. Нужно было Зарему назначить и все дела. Или Мостовой себя хочет предложить?
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Ответ Shast
В прошлом сезоне уверенно в тройке были, почти
прошлый год это отдельная история взаимоотношений Руй Витория / Зарема Салихова...
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Karel
"..Если бы мне сказали, что Абаскаль пришел в «Факел» и занял третье место.."

Весной, после длительной подготовки к сезону, Абаскаль доказал, что Спартак не хуже Факела.

18 очков за 12 туров, у Факела только 17.
Правда, еще один тур остался, всё может случится.
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Ali Artikov
Этот мудак всех надоело. Посмотрим как он будет возглавить кулуб когда получит (покупает) тренерскую лицензию. Абаскалю нету ещё 38 у него уже результаты. А ты?
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Виктор Тимошков
Ответ Игорь 60
Когда уже этот парень успокоится?
Никогда, ему платят за контент
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NeiRon
Завистливый, мелочный, недалёкий человек!
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S<>M
У царя желчь не заканчивается
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M1SHK1NG
Про Тедеско также говорили. Где он сейчас? Можно ещё Эмери вспомнить
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Tima_Milan
В Испании никто даже не знает, кто это и что это
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juneed
Мостовой все чаще говорит правильные вещи. После исхода легионеров из чемпионата спартаковская молодежь играет все большее значение плюс финансы у них побольше.
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koskyan
Ответ rigobersong
С Аленичевым и Кононовым Спартака в тройке не было:)
Да и в прошлом году этот же состав был далеко от тройки. А некоторые игроки играли ниже сегодняшнего уровня
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MikGera
Ответ rigobersong
С Аленичевым и Кононовым Спартака в тройке не было:)
С Мостовым 100%, он точно знает
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