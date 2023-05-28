Мостовой про Абаскаля: «Сумасшедший контракт, он бы нигде такие деньги не заработал. В Испании никто даже не знает, кто это. «Спартак» и без него будет в тройке»

Александр Мостовой уверен, что Гильермо Абаскаль не покинет «Спартак».

– Ничья с « » точно никак не повлияет на будущее Абаскаля, он подписал сумасшедший контракт, он бы нигде такие деньги больше не заработал. В Испании или других странах ему бы никто столько не заплатил, тем более в Испании никто даже не знает, кто это.

Что касается выступлений в этом сезоне, я сразу говорил, что с таким составом и бюджетом должны быть в тройке. Там «Спартак» сейчас и находится.

– Получается, Абаскаль – молодец?

– Нет. Без Абаскаля «Спартак» тоже будет в тройке. Какая разница-то? Если бы мне сказали, что пришел в «Факел» и занял третье место, тогда бы я ответил: «Неужели! Елки-палки! Наверное, он что-то новое в футболе придумал». Он же не в « », « » или «Химки» пришел.

– Со «Спартаком» любой стал бы третьим?

– Ну не любой – нормальный футбольный человек. И не со « », а с этим составом, – сказал бывший хавбек сборной России.

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