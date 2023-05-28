Мостовой про Абаскаля: «Сумасшедший контракт, он бы нигде такие деньги не заработал. В Испании никто даже не знает, кто это. «Спартак» и без него будет в тройке»
Александр Мостовой уверен, что Гильермо Абаскаль не покинет «Спартак».
– Ничья с «Пари НН» точно никак не повлияет на будущее Абаскаля, он подписал сумасшедший контракт, он бы нигде такие деньги больше не заработал. В Испании или других странах ему бы никто столько не заплатил, тем более в Испании никто даже не знает, кто это.
Что касается выступлений в этом сезоне, я сразу говорил, что с таким составом и бюджетом должны быть в тройке. Там «Спартак» сейчас и находится.
– Получается, Абаскаль – молодец?
– Нет. Без Абаскаля «Спартак» тоже будет в тройке. Какая разница-то? Если бы мне сказали, что Абаскаль пришел в «Факел» и занял третье место, тогда бы я ответил: «Неужели! Елки-палки! Наверное, он что-то новое в футболе придумал». Он же не в «Факел», «Урал» или «Химки» пришел.
– Со «Спартаком» любой стал бы третьим?
– Ну не любой – нормальный футбольный человек. И не со «Спартаком», а с этим составом, – сказал бывший хавбек сборной России.
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Весной, после длительной подготовки к сезону, Абаскаль доказал, что Спартак не хуже Факела.
18 очков за 12 туров, у Факела только 17.
Правда, еще один тур остался, всё может случится.