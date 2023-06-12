Глава Ла Лиги Тебас: «Одни думают, что лига способствовала возвращению Месси в «Барсу», другие – что мешала. Баланс клуба далек от нормы, люди ищут причины, которых нет»
Хавьер Тебас высказался о финансовом состоянии «Барселоны».
«Одни думают, что Ла Лига делала все возможное, чтобы он вернулся в «Барселону», а другие – все, чтобы помешать этому. Люди всегда ищут причины, которых нет.
Мы всегда объясняли предельно ясно. Баланс «Барсы» не соответствует норме «один к одному», он составляет 40%. Так как норма была изменена для всех клубов, дела у них немного лучше, чем в прошлом году, но все еще далеки от нормы.
План жизнеспособности касается всех клубов и является результатом нового закона о спорте, одобренного 22 декабря, что делает нас еще более ответственными за будущее клубов», – сказал глава Ла Лиги.
Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»
Купить дно Торреса за 55? С радостью! Перехватить Рафинью и Кунде у Челси? С кайфом!
Вернуть Месси? Бабок нет, но вы держитесь)
А виноват, конечно, Тебас. Ага)
но нельзя не замечать, что левак Тебас просто убивает Ла Лигу, которая ещё каких-то 10 лет назад всерьез конкурировала с АПЛ за звание топ 1
проблемы с регистрацией игроков из-за его правил не только у Барсы, прошлым летом, например, Бетис мучался
Тебас планомерно ведёт лл ко дну
Следующий аргумент будет, что одни считали, что система определения гола нужна, другие, что не нужна. Будем содержать баланс. Точно такой-же придуманный нарратив... чтобы его решения казались менее идиотскими.
Лига сделал ничего, чтобы Барса сохранила Месси или вернула. И на самом деле в этом плане, лично у меня к ней претензий нет. Потому-что есть правила. Сними приходится считать, даже если это кажется абсурдным иногда.
Но принципиальность Лиги и Тебаса выборочны. Последний случай, когда они отменили удаление Винисиуса, и раздувания скандала вокруг "рассизма". Где так побежали облизывать и извинятся. Хотя точно это-же случалось даже в этом сезоне множество раз. В том числе на Бернабеу в адресс Араухо, точно эти-же слова. Какой из секторов забанили ? Про то, что из-за этого отменили заслуженную красную за вызывающее поведение даже говорить не будем. Вместо наказания второго виноватого, просто оправдали другого.
Где расследования и наказания Вальверде, за то что он избил/ударил футболиста соперников после игры ? Просто спустили на тормоза. Где же принципиальность ?
По этому Тебас обычное трепло. Который пытается сделать имидж принципиального руководителя. Это не так. Перес продавливает этого "принципиального" даже не особо стараясь.
уважаемые модераторы, спасибо вам за оперативую работу!
Недавно мы выяснили что новый акаунт Марина Горячкина это- 🤡Oleg!
я с помощью модераторам легко могу определить несколько мультакаунтов! К числу популярных браузеров по определёнию ботов и мультов можно отнести:
Kameleo;
Aezakmi;
Antidetect.
Кстати,большинство таких сервисов платные и этот момент тоже следует учитывать!!!
Подписывать игроков по схеме 1+1 не могут почти все клубы Примеры из-за этого ограничения, не только Барселона.
Только сказать это прямо не могли - болельщики не поймут