Глава Ла Лиги Тебас: «Одни думают, что лига способствовала возвращению Месси в «Барсу», другие – что мешала. Баланс клуба далек от нормы, люди ищут причины, которых нет»

Хавьер Тебас высказался о финансовом состоянии «Барселоны».

«Одни думают, что делала все возможное, чтобы он вернулся в «Барселону», а другие – все, чтобы помешать этому. Люди всегда ищут причины, которых нет.

Мы всегда объясняли предельно ясно. Баланс «Барсы» не соответствует норме «один к одному», он составляет 40%. Так как норма была изменена для всех клубов, дела у них немного лучше, чем в прошлом году, но все еще далеки от нормы.

План жизнеспособности касается всех клубов и является результатом нового закона о спорте, одобренного 22 декабря, что делает нас еще более ответственными за будущее клубов», – сказал глава Ла Лиги.

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»