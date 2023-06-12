Глава Ла Лиги Тебас: «Одни думают, что лига способствовала возвращению Месси в «Барсу», другие – что мешала. Баланс клуба далек от нормы, люди ищут причины, которых нет»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас Интер Майами деньги Футбол

Хавьер Тебас высказался о финансовом состоянии «Барселоны».

«Одни думают, что Ла Лига делала все возможное, чтобы он вернулся в «Барселону», а другие – все, чтобы помешать этому. Люди всегда ищут причины, которых нет.

Мы всегда объясняли предельно ясно. Баланс «Барсы» не соответствует норме «один к одному», он составляет 40%. Так как норма была изменена для всех клубов, дела у них немного лучше, чем в прошлом году, но все еще далеки от нормы.

План жизнеспособности касается всех клубов и является результатом нового закона о спорте, одобренного 22 декабря, что делает нас еще более ответственными за будущее клубов», – сказал глава Ла Лиги.

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
Главный виновник невозвращения Месси в Барсу - Лапорта. Но БЧК проще повально во всех бедах своего клуба Тебаса обвинить.
+24
-9
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Лапортыч тупо не захотел дернуть за рычаг ради какого то Месси. Вот и все. Пухляш опять надул наших наивных вискасов))
Купить дно Торреса за 55? С радостью! Перехватить Рафинью и Кунде у Челси? С кайфом!
Вернуть Месси? Бабок нет, но вы держитесь)
А виноват, конечно, Тебас. Ага)
+33
-19
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Много ли тех, кто думает, что это клятая ЛаЛига вставляла палки в колеса? Как по мне, так это руководство Барселоны уже 5-7 лет ведут себя как полнейшие транжиры и 🤡🤡🤡🤡
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биодудь
Ответ Данила Кириков
Главная причина всех бед Ла Лиги это Тебас
Вбухивать сотни миллионов в игроков и платить конские зарплаты видимо Тебас заставлял.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
Ответ Mamontilo
да нет, отлично понимаем, что он говорит больше, чем реально делает. но всё рассудят результаты его работы, а не процесс их достижения
Так результат уже в том, что главная легенда клуба слита без прощального матча, и возможности попрощаться с болельщиками. Единсвтенная слабая надежда - это то, что Бэкхэм отпустит его на пол сезона весной 2024ого, чтоб он закончил в Барсе (и возможно выиграл трофеи), а потом вернулся в МЛС на вторую часть чемпионата.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Горбенко
Ответ Black Phoenix
Главный виновник невозвращения Месси в Барсу - Лапорта. Но БЧК проще повально во всех бедах своего клуба Тебаса обвинить.
вполне вероятно, что ты прав
но нельзя не замечать, что левак Тебас просто убивает Ла Лигу, которая ещё каких-то 10 лет назад всерьез конкурировала с АПЛ за звание топ 1
проблемы с регистрацией игроков из-за его правил не только у Барсы, прошлым летом, например, Бетис мучался

Тебас планомерно ведёт лл ко дну
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tazemyrat Kemalow
Зато Лапортич в глазах кулес, как говорится ,,бегал’’,,старался ’’ и ,,был полезным ’’
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Никто никогда не обвинял Лигу в том, что она помогает вернуть Месси. Чушь. Сам придумал. Сам добавил себе в достижения.

Следующий аргумент будет, что одни считали, что система определения гола нужна, другие, что не нужна. Будем содержать баланс. Точно такой-же придуманный нарратив... чтобы его решения казались менее идиотскими.

Лига сделал ничего, чтобы Барса сохранила Месси или вернула. И на самом деле в этом плане, лично у меня к ней претензий нет. Потому-что есть правила. Сними приходится считать, даже если это кажется абсурдным иногда.

Но принципиальность Лиги и Тебаса выборочны. Последний случай, когда они отменили удаление Винисиуса, и раздувания скандала вокруг "рассизма". Где так побежали облизывать и извинятся. Хотя точно это-же случалось даже в этом сезоне множество раз. В том числе на Бернабеу в адресс Араухо, точно эти-же слова. Какой из секторов забанили ? Про то, что из-за этого отменили заслуженную красную за вызывающее поведение даже говорить не будем. Вместо наказания второго виноватого, просто оправдали другого.

Где расследования и наказания Вальверде, за то что он избил/ударил футболиста соперников после игры ? Просто спустили на тормоза. Где же принципиальность ?

По этому Тебас обычное трепло. Который пытается сделать имидж принципиального руководителя. Это не так. Перес продавливает этого "принципиального" даже не особо стараясь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великолепная Семёрка
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
народ,пользователь под ником Константин Симкин🤡 оказывается это и есть Климов 🤡! Инфа сотка🤙
уважаемые модераторы, спасибо вам за оперативую работу!
Недавно мы выяснили что новый акаунт Марина Горячкина это- 🤡Oleg!
я с помощью модераторам легко могу определить несколько мультакаунтов! К числу популярных браузеров по определёнию ботов и мультов можно отнести:

Kameleo;
Aezakmi;
Antidetect.
Кстати,большинство таких сервисов платные и этот момент тоже следует учитывать!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Люди ищут причины почему ты глава ЛаЛиги...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Шазиев
Что за идиотский закон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родя Раскольников
Ответ QWertY
Лапортыч тупо не захотел дернуть за рычаг ради какого то Месси. Вот и все. Пухляш опять надул наших наивных вискасов)) Купить дно Торреса за 55? С радостью! Перехватить Рафинью и Кунде у Челси? С кайфом! Вернуть Месси? Бабок нет, но вы держитесь) А виноват, конечно, Тебас. Ага)
Ну так Тебас ввел ФФП пару лет назад. Ничего подобного в других лигах нет.

Подписывать игроков по схеме 1+1 не могут почти все клубы Примеры из-за этого ограничения, не только Барселона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Барселона не хотела возвращать Месси, вот и всё. И дело не в деньгах. Не хотели мешать Хави строить новую команду, оглядываться назад. Поступили как велит разум, а не сердце.
Только сказать это прямо не могли - болельщики не поймут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хызыр
Ответ Black Phoenix
Главный виновник невозвращения Месси в Барсу - Лапорта. Но БЧК проще повально во всех бедах своего клуба Тебаса обвинить.
Лапорта изначально знал, что Месси не будет в Барсе. Вел переговоры чисто для пиара и что бы вернуть лояльность аудитории после череды мутных скандалов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Witch64
Ответ Black Phoenix
Главный виновник невозвращения Месси в Барсу - Лапорта. Но БЧК проще повально во всех бедах своего клуба Тебаса обвинить.
Так барсофаны и не верят популизму Лапорты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flow market Victor Mercedes
Ответ Black Phoenix
Главный виновник невозвращения Месси в Барсу - Лапорта. Но БЧК проще повально во всех бедах своего клуба Тебаса обвинить.
Новые контракты наверное тоже Лапорта не хочет подписывать и ждёт когда пол основы уйдёт бесплатно по окончанию контракта)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mamontilo
Ответ Tazemyrat Kemalow
Зато Лапортич в глазах кулес, как говорится ,,бегал’’,,старался ’’ и ,,был полезным ’’
да нет, отлично понимаем, что он говорит больше, чем реально делает. но всё рассудят результаты его работы, а не процесс их достижения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий