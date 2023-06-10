Сантьяго Канисарес назвал «фарсом» ситуацию с Лионелем Месси и «Барселоной».

« и «Барса» – это скорее фарс, чем что-либо еще. Даже если бы Месси захотел перейти в «Барсу», это было бы не лучшим решением. Они заставили бы его быть тем же Месси, что и всегда, а тот Месси был на 10 лет моложе.

Я знаю, что отношения Лапорты и Месси не самые лучшие. Какой смысл [президенту] приводить игрока, который обладает более сильной харизмой, чем он сам, и которого любят больше? Любой шаг, который мог бы сделать Месси, мог бы вывести из игры. Не контролировать таких футболистов, которые больше, чем просто футболисты, очень опасно. Никто не смеет плохо отзываться о Месси в «Барселоне».

Я думаю, « » почти не предпринимала шагов, чтобы вернуть Месси», – сказал бывший вратарь «Валенсии».