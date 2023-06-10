Сантьяго Канисарес: «Месси и «Барса» – это фарс. У Лео не самые лучшие отношения с Лапортой. Любой его шаг мог бы вывести Жоана из игры»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Сантьяго Канисарес Ла Лига Жоан Лапорта Интер Майами Футбол

Сантьяго Канисарес назвал «фарсом» ситуацию с Лионелем Месси и «Барселоной».

«Месси и «Барса» – это скорее фарс, чем что-либо еще. Даже если бы Месси захотел перейти в «Барсу», это было бы не лучшим решением. Они заставили бы его быть тем же Месси, что и всегда, а тот Месси был на 10 лет моложе.

Я знаю, что отношения Лапорты и Месси не самые лучшие. Какой смысл [президенту] приводить игрока, который обладает более сильной харизмой, чем он сам, и которого любят больше? Любой шаг, который мог бы сделать Месси, мог бы вывести Лапорту из игры. Не контролировать таких футболистов, которые больше, чем просто футболисты, очень опасно. Никто не смеет плохо отзываться о Месси в «Барселоне».

Я думаю, «Барселона» почти не предпринимала шагов, чтобы вернуть Месси», – сказал бывший вратарь «Валенсии».

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8 комментариев

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Андрей Хенто
Месси просто нанес ответный удар. В первый раз выставили его виновником всех проблем и Лапорта расправил плечи использовал имя Лео в предвыборной кампании, а сейчас в своем интервью Лео четко дал понять, что не готов снова быть «виновником» продаж и понижения зарплат. Очень грамотный ход от Месси, поставил Лапорта внеудобное положение.
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SaH4r.
Лапорта популист, но вроде понемногу выходят из финансовой ямы, за это хоть спасибо
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Очевидное невероятное
Одним словом лапорта популист болтун гад
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misha___97
Самое забавное, что сегодня увидел новость о том, что Барса хочет подписать соглашение CVC 😂
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Сикарио
Повторюсь, что это было понятно еще с самого начала любому здравомыслящему человеку. Как мы знаем, среди сине-гранатовых хомячков таких нет, поэтому очень смешно было наблюдать весь этот спектакль и сопливые комменты "Мессе из камин хоум", бггг)))
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