Сантьяго Канисарес: «Месси и «Барса» – это фарс. У Лео не самые лучшие отношения с Лапортой. Любой его шаг мог бы вывести Жоана из игры»
Сантьяго Канисарес назвал «фарсом» ситуацию с Лионелем Месси и «Барселоной».
«Месси и «Барса» – это скорее фарс, чем что-либо еще. Даже если бы Месси захотел перейти в «Барсу», это было бы не лучшим решением. Они заставили бы его быть тем же Месси, что и всегда, а тот Месси был на 10 лет моложе.
Я знаю, что отношения Лапорты и Месси не самые лучшие. Какой смысл [президенту] приводить игрока, который обладает более сильной харизмой, чем он сам, и которого любят больше? Любой шаг, который мог бы сделать Месси, мог бы вывести Лапорту из игры. Не контролировать таких футболистов, которые больше, чем просто футболисты, очень опасно. Никто не смеет плохо отзываться о Месси в «Барселоне».
Я думаю, «Барселона» почти не предпринимала шагов, чтобы вернуть Месси», – сказал бывший вратарь «Валенсии».
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