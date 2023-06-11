Тебас о потерях Ла Лиги из-за неспособности вернуть Месси: «Меня бы больше беспокоили клубы с экономическими проблемами, как в Англии, Италии, Франции»

Хавьера Тебаса не волнует ущерб, нанесенный Ла Лиге решением Лионеля Месси играть в МЛС.

– Не беспокоит ли вас то, что потеряет в ценности из-за неспособности подписать и ухода других футболистов?

– Каждый год одна и та же история. Я бы беспокоился, если бы у нас были клубы с экономическими проблемами. Меня бы по-настоящему взволновало то, что сейчас происходит в Англии, где правительство подготовило документ с указанием на раздутые бюджеты и чрезмерные расходы клубов, на то, что многие клубы уже обанкротились или могут это сделать.

Меня бы взволновало то, что происходит в Италии, где просят отсрочку уплаты налогов в размере 700 млн евро.

Меня бы взволновало то, что происходит во Франции, где самая убыточная лига, – отреагировал президент Ла Лиги.