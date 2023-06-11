Тебас о потерях Ла Лиги из-за неспособности вернуть Месси: «Меня бы больше беспокоили клубы с экономическими проблемами, как в Англии, Италии, Франции»

Теги премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига бизнес Хавьер Тебас деньги Футбол

Хавьера Тебаса не волнует ущерб, нанесенный Ла Лиге решением Лионеля Месси играть в МЛС.

– Не беспокоит ли вас то, что Ла Лига потеряет в ценности из-за неспособности подписать Месси и ухода других футболистов?

– Каждый год одна и та же история. Я бы беспокоился, если бы у нас были клубы с экономическими проблемами. Меня бы по-настоящему взволновало то, что сейчас происходит в Англии, где правительство подготовило документ с указанием на раздутые бюджеты и чрезмерные расходы клубов, на то, что многие клубы уже обанкротились или могут это сделать.

Меня бы взволновало то, что происходит в Италии, где просят отсрочку уплаты налогов в размере 700 млн евро.

Меня бы взволновало то, что происходит во Франции, где самая убыточная лига, – отреагировал президент Ла Лиги.

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23 комментария

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Roman Sergeev
Тебас главный враг испанского футбола
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Кирилл
«Меня волнуют все Лиги, кроме своей» - Тебасу можно было так сократить ответ на вопрос )
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Блуждающий странник
Так в испанском футболе у клубов гораздо большие экономические проблемы чем в любой из перечисленных лиг. Только в испанском футболе гранды и участники еврокубков не могут нормально усиляться, ещё в Италии частично. На англичан зачем он показывает вообще непонятно. Скоро клубы из Шипа будут уводить у испанских грандов игроков
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Рудольф Журавлёв
Может это я в чем-то неправ, но по-моему этот левак как-бы маленько не понимает, что бледнейшие клубы лиги потеряют от того, что зрительский интерес будет смещен в сторону тех лиг, где играют медийные топы? Как получается, что 17-я команда в апл, несмотря на убогие правила ФФП имеет бюджет в 300кк, а 17-я команда ла лиги-22? Нет, мы будем дальше обмазываться этими надстройками и топить клубы в безвестности и снижения зрительского интереса к лиге в целом, лишь бы на бумаге выглядело все «красиво», вместо того, чтобы дать свободу футбольному рынку развиваться его естественным образом
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ЧИКО
Плевать на лигу, главное не приход Месси Реалу понравился … Не хочу выглядеть популистом, но мысль о том, что они с Лапортой это так и спланировали, не даёт покоя…
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Максим Черкашин
Ответ Roman Sergeev
Тебас главный враг испанского футбола
Ну его испанские клубы выбирают. У них выборы проходят на место главы Ла Лиги. За него клубы и голосуют.:))))
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Maskulin
Ла лига существует не благодаря, а вопреки Тебасу. Реал берет ЛЧ, Севилья ЛЕ. Барселона имеет в составе двух молодых звезд, которые медийно котируются и привлекают внимание. А что делает Тебас?Ничего. Только снимает сливки и надувает щеки
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неВасилий неУткин
Ответ DolJun
чемпионшип уже давно популярнее ла лиги.
Скоро она у тебя будет в приоритете, чтобы смотреть матчи Челси
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vaslover
Вот уж завистник, все время смотрит в сторону Англии. Комплекс провинциалов.
В АПЛ вообще никогда не обсуждают Ла Лигу, она им до скукоты просто неинтересна, потому что в отличии от Испании умеют зарабатывать деньги на футболе, умеют продавать свой продукт.
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Николай Николаев
его волнуют банкротство футбольных клубов в Англии.... Что делать а ьрет он несёт???? Барселона - флагман испанского футбола банкрот!!! держится исключительно, что ее кредиторы не топят!!!
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miguel_diaz
Какой же он мерзкий тип
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leon01
вот ведь звездун
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NartApsua
Тебас, Бартомеу, Рубиалес, который уволил Лопетеги за день до первого матча сборной Испании на ЧМ18, Матеу Лаос, который считается самым элитным испанским судьей...
Удивительно, что испанский футбол ещё жив.
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Роман
А Ла Лига волнует?
Или только АПЛ, Сериа А, Лига 1.
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Mamontilo
Ответ Максим Черкашин
Ну его испанские клубы выбирают. У них выборы проходят на место главы Ла Лиги. За него клубы и голосуют.:))))
Больше не будут
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Сурхай Лукманов
Ответ DolJun
чемпионшип уже давно популярнее ла лиги.
Не знал что там играет Челси ( великий денежный мешок)
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DolJun
Ответ неВасилий неУткин
Скоро она у тебя будет в приоритете, чтобы смотреть матчи Челси
как скоро?
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