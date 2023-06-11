Тебас о потерях Ла Лиги из-за неспособности вернуть Месси: «Меня бы больше беспокоили клубы с экономическими проблемами, как в Англии, Италии, Франции»
Хавьера Тебаса не волнует ущерб, нанесенный Ла Лиге решением Лионеля Месси играть в МЛС.
– Не беспокоит ли вас то, что Ла Лига потеряет в ценности из-за неспособности подписать Месси и ухода других футболистов?
– Каждый год одна и та же история. Я бы беспокоился, если бы у нас были клубы с экономическими проблемами. Меня бы по-настоящему взволновало то, что сейчас происходит в Англии, где правительство подготовило документ с указанием на раздутые бюджеты и чрезмерные расходы клубов, на то, что многие клубы уже обанкротились или могут это сделать.
Меня бы взволновало то, что происходит в Италии, где просят отсрочку уплаты налогов в размере 700 млн евро.
Меня бы взволновало то, что происходит во Франции, где самая убыточная лига, – отреагировал президент Ла Лиги.
В АПЛ вообще никогда не обсуждают Ла Лигу, она им до скукоты просто неинтересна, потому что в отличии от Испании умеют зарабатывать деньги на футболе, умеют продавать свой продукт.
Удивительно, что испанский футбол ещё жив.
Или только АПЛ, Сериа А, Лига 1.