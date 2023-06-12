Френки де Йонг: «Жаль, что Месси не вернулся в «Барселону». Я был бы рад, он всегда решает исход матчей»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Френки де Йонг Интер Майами Футбол

Френки де Йонг сожалеет, что Лионель Месси перешел в «Интер» Майами, а не в «Барселону».

«Думаю, что каждая команда хотела бы, чтобы Лионель играл за них, потому что он решает исход матчей всегда, везде.

Жаль, что он не вернулся в «Барселону». Я был бы рад этому, это было бы великолепно», – цитирует хавбека «блауграны» Goal.com со ссылкой на De Telegraaf.

Месси в МЛС – как это стало возможным?

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27 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ А. Мостовой
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Практически самый титулованный игрок в истории футбола.

Наверное все чемпионаты, кубки, еврокубки и суперкубки он себе лично забирал, а в зачёт клубу они не засчитывались.
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Фарид Харисов
Ответ Великий Алонсо
Ага, особенно в этой ЛЧ с ПСЖ зарешал 🤡🤡🤡🖕🖕🖕
14 матчей с ПСЖ в ЛЧ — 13 голевых действий.

Один значительный провал — незабитая пенка Реалу. В остальном ПСЖ абсолютно всем составом руинился в 1/8, в том числе куда более молодой и заряженный Мбаппе.
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Flow market Victor Mercedes
Френки тоже превратился в днище в глазах хейтеров и вообще он не красивый)
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VERBLYUD
Больше жаль от того, что он ушел из Барсы в 2021. Сезон 20/21 - это не тот сезон, который должен был стать последним для Месси в Барсе. Все вышло очень некрасиво.
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Сикарио
Ага так мы и поверили. Френки с облегчением выдохнул, что зп сокращать не надо.
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Фарид Харисов
Ответ Black Phoenix
А вот и не всегда. У Месси хватает провальных матчей в ЛЧ, как и у Криша, Левандовского, Бензема, Кейна, и любого суперстара в принципе. P.S 8:2 с Баварией - яркая иллюстрация моего тезиса.
Да, действительно провальный матч. Жалко, что не забил 7 Баварии, тогда бы и победили.
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А. Мостовой
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