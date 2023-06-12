Френки де Йонг: «Жаль, что Месси не вернулся в «Барселону». Я был бы рад, он всегда решает исход матчей»

Френки де Йонг сожалеет, что Лионель Месси перешел в «Интер» Майами, а не в «Барселону».

«Думаю, что каждая команда хотела бы, чтобы играл за них, потому что он решает исход матчей всегда, везде.

Жаль, что он не вернулся в «Барселону». Я был бы рад этому, это было бы великолепно», – цитирует хавбека «блауграны» Goal.com со ссылкой на De Telegraaf.

Месси в МЛС – как это стало возможным?