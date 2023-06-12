Френки де Йонг: «Жаль, что Месси не вернулся в «Барселону». Я был бы рад, он всегда решает исход матчей»
Френки де Йонг сожалеет, что Лионель Месси перешел в «Интер» Майами, а не в «Барселону».
«Думаю, что каждая команда хотела бы, чтобы Лионель играл за них, потому что он решает исход матчей всегда, везде.
Жаль, что он не вернулся в «Барселону». Я был бы рад этому, это было бы великолепно», – цитирует хавбека «блауграны» Goal.com со ссылкой на De Telegraaf.
Наверное все чемпионаты, кубки, еврокубки и суперкубки он себе лично забирал, а в зачёт клубу они не засчитывались.
Один значительный провал — незабитая пенка Реалу. В остальном ПСЖ абсолютно всем составом руинился в 1/8, в том числе куда более молодой и заряженный Мбаппе.