Винисиус, Холанд, Онана, де Брюйне, Киммих – в сборной ЛЧ от WhoScored. У бразильца лучший балл

Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор попали в символическую сборную ЛЧ по версии WhoScored.

Команда составлена по средней оценке за матчи Лиги чемпионов этого сезона. В нее могли попасть только игроки, дошедшие как минимум до четвертьфинала и сыгравшие не менее 700 минут.

Вратарь: («Интер», средний балл – 7,17);

Защитники: («Бенфика», 7, 39), Ким Мин Чжэ (« », 7,20), («Манчестер Сити», 7,26), («Наполи», 7,43);

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 7,48), Йозуа Киммих («Бавария», 7,68), Федерико Вальверде («Реал», 7,36);

Нападающие: Винисиус («Реал», 7,77), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,56), Жоау Мариу («Бенфика», 7,25).

Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»