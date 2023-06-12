Винисиус, Холанд, Онана, де Брюйне, Киммих – в сборной ЛЧ от WhoScored. У бразильца лучший балл
Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор попали в символическую сборную ЛЧ по версии WhoScored.
Команда составлена по средней оценке за матчи Лиги чемпионов этого сезона. В нее могли попасть только игроки, дошедшие как минимум до четвертьфинала и сыгравшие не менее 700 минут.
Вратарь: Андре Онана («Интер», средний балл – 7,17);
Защитники: Алекс Гримальдо («Бенфика», 7, 39), Ким Мин Чжэ («Наполи», 7,20), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 7,26), Джованни Ди Лоренцо («Наполи», 7,43);
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 7,48), Йозуа Киммих («Бавария», 7,68), Федерико Вальверде («Реал», 7,36);
Нападающие: Винисиус («Реал», 7,77), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,56), Жоау Мариу («Бенфика», 7,25).
Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»
Л - логика.
Вам, хейтерам Месси, уже везде чудятся заговоры)