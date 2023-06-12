Винисиус, Холанд, Онана, де Брюйне, Киммих – в сборной ЛЧ от WhoScored. У бразильца лучший балл

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Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор попали в символическую сборную ЛЧ по версии WhoScored.

Команда составлена по средней оценке за матчи Лиги чемпионов этого сезона. В нее могли попасть только игроки, дошедшие как минимум до четвертьфинала и сыгравшие не менее 700 минут.

ВратарьАндре Онана («Интер», средний балл – 7,17);

ЗащитникиАлекс Гримальдо («Бенфика», 7, 39), Ким Мин Чжэ («Наполи», 7,20), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 7,26), Джованни Ди Лоренцо («Наполи», 7,43);

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 7,48), Йозуа Киммих («Бавария», 7,68), Федерико Вальверде («Реал», 7,36);

Нападающие: Винисиус («Реал», 7,77), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,56), Жоау Мариу («Бенфика», 7,25).

Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»

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23 комментария

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M93
Ответ Temp LC
Опять винисиусу подарили самый высокий рейтинг)
Голевое действие в каждом матче кроме последнего с Сити, но да ему завысили баллы только из-за того, что кто-то на Спортсе его не любит.

Л - логика.
+25
0
+25
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Dowlet Gandymow
без родри это выглядит ерундой
+13
-3
+10
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Eugene88
А зм все равно инопланетному. Все из списка отгружали анжерам может быть? Или левые пенки клепали на чм? Так то, знайте место свое!!
+36
-26
+10
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XoM9lK
Ответ DolJun
ого, как так, холанд же потерялся во всех играх
Если уж лучший бомбардир турнира потерялся, то что делали все остальные?(
+9
-2
+7
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Геннадий Тимченко
Ответ llolishe
Хватить пиарить Холланда Он три решающих матча исчез на поле а когда ворота были пустые бил всеравно в вратаря Что он стату на аутсайдерах набил адекватам итак понятно
занял место пешего с его результативностью "zero" в плей-офф по системе гол+пас, поэтому так сильно распереживались❓🤣
+10
-7
+3
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Блуждающий странник
Ответ Eugene88
А зм все равно инопланетному. Все из списка отгружали анжерам может быть? Или левые пенки клепали на чм? Так то, знайте место свое!!
Так "инопланетный" разорвал ЧМ. Наверное поэтому он претендует? Или ему за ЛЧ дают ЗМ?
+3
-1
+2
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rej1sta
Ответ sayemlo
зм дают за сезон)))) а что твой показал за весь отрезок? за который можно было ему дать ЗМ? А? он свой приз получил в катаре
Ну так ЧМ в этот сезон и входит, France Football давно объявили, что ЧМ будет учитываться при голосовании.
+3
-1
+2
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NartApsua
Ответ Eugene88
А зм все равно инопланетному. Все из списка отгружали анжерам может быть? Или левые пенки клепали на чм? Так то, знайте место свое!!
А кто из вышеперечисленного списка проявил себя на Чемпионате Мира?)
+9
-8
+1
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HI MARS
Это баг какой-то?Почему в символической сборной WhoScored нет их любимого Меси?
+4
-4
0
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Геннадий Тимченко
Ответ llolishe
Неужели тебе не понятно что Холланд под допингом играет? Думаешь Сити платил бы 300 лямов за просто бегунка?
а пεший без допинга больше zero набрать не в состоянии❔~ по нему судишь❓🤣
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NartApsua
Ответ sayemlo
зм дают за сезон)))) а что твой показал за весь отрезок? за который можно было ему дать ЗМ? А? он свой приз получил в катаре
А кто вообще сказал, что он мой и я за него топлю?))
Вам, хейтерам Месси, уже везде чудятся заговоры)
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