Начо объявил о продлении контракта с «Реалом»: «Остаюсь еще на год. Иду рука об руку с клубом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Начо Фернандес Футбол

Начо Фернандес подтвердил, что продлит контракт с «Реалом».

Контракт защитника с мадридским клубом истекал в июне. Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Интера».

«Я иду рука об руку со своим клубом и своей семьей. Предложения от других клубов есть всегда, но я решил остаться еще на год. Я очень рад этому», – сказал защитник «Реала» в интервью La1.

Начо является воспитанником «Реала» и провел в мадридском клубе всю карьеру. В прошедшем сезоне защитник провел 27 матчей в Ла Лиге, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

Начо – легенда «Реала», хотя никогда не был основным. Это трудный путь настоящего мадридиста

39 комментариев

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Андрей Хенто
Очень рад, что такой боец и универсал остается в команде. Капитан.
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Brigande
Хорошая новость . В этом сезоне Начо кэп?
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M93
Настоящий мадридиста!
+12
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M93
Ответ Brigande
Хорошая новость . В этом сезоне Начо кэп?
Да. Он первый капитан команды.
+6
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Андрей Хенто
Ответ Михаил Стентор
Модрич же вроде как не уходит
Начо в команде с 2011 года, а Модрич с лета 2012. Кто дольше всех находится в команде, тот и первый капитан. Модрич будет вторым капитаном. Потом идет Дани Карвахаль, а затем Тони Кроос.
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Cruel Snake
Универсальный защитник, очень нужный игрок в обойме
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белошип
Ответ Brigande
Хорошая новость . В этом сезоне Начо кэп?
Если будет выходить в основе)
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Андрей Хенто
Ответ Бестрофейник 19/20
Универсал 🤣 он может нормально играть только на позиции ЦЗ. И то ростом не вышел для этой роли. А когда играет на фланге, то вообще ничего не может придумать в атаке. Ни даже просто пробежаться и навесить
Да, в атаке Начо не так хорош на позиции латераля, тем не менее в защите действует очень здорово. До сих пор перед глазами травма Алабы при счете 0:2 на Энфилде, выходит Начо и просто закрывает бровку и Салаха, да так, что даже Клопп отмечал его всеми лестными эпитетами после матча.
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Спартак Уокер
Сейчас он как никогда нужен Реалу
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Рашпель793
Такие игроки как Начо и Васкес всегда должны быть в команде.
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Йозеф Блаттер
Оставайся до заверщения карьеры кэп. Мы тебя любим.
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Геннадий Чеботарев
это новость очень хорошая. когда уже новость про тренера будет
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rigobersong
Отличная новость:) Роберто и Начо настоящие легенды своих клубов:)
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Dikki Shelton
Это лучшее решение как для Начо, так и для клуба. Он всегда был предан Реалу, и полностью выкладывался на поле .
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Геннадий Чеботарев
Ответ Андрей Хенто
Начо в команде с 2011 года, а Модрич с лета 2012. Кто дольше всех находится в команде, тот и первый капитан. Модрич будет вторым капитаном. Потом идет Дани Карвахаль, а затем Тони Кроос.
Васкеса забыл,он с 10 года
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Андрей Хенто
Ответ Геннадий Чеботарев
это ты перепутал. он был в аренде,а вот Карвахаль был продан. как и сейчас Диас в аренде,а Гарсия продан. и Диас в реале считается с 19 года,а Гарсия с 23
Это не имеет значение продан ли ты был или в аренде, отчет в клубе начнется с начала твоего возвращения. Если исходить из Ваших слов, то Васкес должен быть первым капитаном, но такого же не будет. Посмотрите в интернете, кто будет капитаном и какой принцип назначения капитана в Мадриде.
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dr. cage
Ответ Геннадий Чеботарев
Васкеса забыл,он с 10 года
Васкес в первой команде с 2015-го года.. Пришёл из Эспаньола при Бенитесе.

До этого он был в Кастилье и других младших командах Реала.. На капитанство в главной команде это никак не влияет..
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dr. cage
Ответ Brigande
Хорошая новость . В этом сезоне Начо кэп?
Да
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Геннадий Чеботарев
Ответ rigoberrsong
Вот бы и Криштиану вернулся в Реал! лучший игрок в истории футбола!
лучший игрок в истории футбола,это король,Пеле. и он стоит особняком от всех.
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Андрей Хенто
Ответ Геннадий Чеботарев
он с 10 года он в реале. а в эспаньоле он был в аренде. и его вернули в 15, а Карвахаль был продан и потом выкуплен и у него отсчёт идёт с 13 года.
Так если ты уходишь в аренду, ты покидаешь команду и после возвращения все начинается сначала. Почему Вы тогда думаете капитаном в некоторых матчах не был Каземиро? Который дебютировал раньше Карвахаля, потому что ездил на сезон в аренду в Порту.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Андрей Хенто
Лукаса Васкеса вернули в сезоне 2015/2016 при Бенитесе, Тони же появился в команде на сезон раньше. Не важно в каком году Васкес начал свой путь в Мадриде. В основной команде он появился и дебютировал летом 2015 года, с этого момента начинается отчет его пребывания в клубе. Хувенили и Кастильи в зачет не идут.
он с 10 года он в реале. а в эспаньоле он был в аренде. и его вернули в 15, а Карвахаль был продан и потом выкуплен и у него отсчёт идёт с 13 года.
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Андрей Хенто
Ответ Геннадий Чеботарев
Васкеса забыл,он с 10 года
Лукаса Васкеса вернули в сезоне 2015/2016 при Бенитесе, Тони же появился в команде на сезон раньше. Не важно в каком году Васкес начал свой путь в Мадриде. В основной команде он появился и дебютировал летом 2015 года, с этого момента начинается отчет его пребывания в клубе. Хувенили и Кастильи в зачет не идут.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Михаил Стентор
Модрич же вроде как не уходит
даже если Лука и не уйдет он ни кэп.
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Jason Williams
Ответ Михаил Стентор
Модрич же вроде как не уходит
ну так Начо первый кэп
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Михаил Стентор
Ответ Brigande
Хорошая новость . В этом сезоне Начо кэп?
Модрич же вроде как не уходит
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