Начо объявил о продлении контракта с «Реалом»: «Остаюсь еще на год. Иду рука об руку с клубом»

Начо Фернандес подтвердил, что продлит контракт с «Реалом».

Контракт защитника с мадридским клубом истекал в июне. Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Интера».

«Я иду рука об руку со своим клубом и своей семьей. Предложения от других клубов есть всегда, но я решил остаться еще на год. Я очень рад этому», – сказал защитник « » в интервью La1.

Начо является воспитанником «Реала» и провел в мадридском клубе всю карьеру. В прошедшем сезоне защитник провел 27 матчей в Ла Лиге, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

Начо – легенда «Реала», хотя никогда не был основным. Это трудный путь настоящего мадридиста