Начо объявил о продлении контракта с «Реалом»: «Остаюсь еще на год. Иду рука об руку с клубом»
Начо Фернандес подтвердил, что продлит контракт с «Реалом».
Контракт защитника с мадридским клубом истекал в июне. Ранее сообщалось об интересе к испанцу со стороны «Интера».
«Я иду рука об руку со своим клубом и своей семьей. Предложения от других клубов есть всегда, но я решил остаться еще на год. Я очень рад этому», – сказал защитник «Реала» в интервью La1.
Начо является воспитанником «Реала» и провел в мадридском клубе всю карьеру. В прошедшем сезоне защитник провел 27 матчей в Ла Лиге, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Его подробная статистика доступна здесь.
Начо – легенда «Реала», хотя никогда не был основным. Это трудный путь настоящего мадридиста
До этого он был в Кастилье и других младших командах Реала.. На капитанство в главной команде это никак не влияет..