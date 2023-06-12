Солист «Руки Вверх» Жуков об Акинфееве в финале Кубка России: «Все убедились, кто папка. Счастлив за нашу страну, что у нас есть такие игроки»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России музыка Футбол

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков похвалил игру Игоря Акинфеева против «Краснодара».

В финале Фонбет Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии пенальти (1:1, пен. 6:5). Акинфеев сделал в серии два сэйва, отразив удары Жоау Баши и Олакунле Олусегуна.

«Сегодня все убедились в том, кто папка. Я очень счастлив за нашу страну, что у нас есть такие игроки, которые могут мотивировать всех на такие победы, которые добываются, превозмогая себя.

Все убедились, что один человек может решить исход большой битвы», – сказал Жуков, болеющий за ЦСКА и являющийся близким другом Акинфеева.

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15 комментариев

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Alex_07.
Акинфеев Легенда! ❤️💙
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Vagner01
Ответ Ix Ygrek
а что же вы, Сергей Жуков, не убедили "папку" не покидать сборную? при чем здесь страна, когда Акинфеев отказался её представлять?
Ты хоть знаешь почему он отказался? Иногда лучше молчать!
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HI MARS
Это же отечественный Агуэро)
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dreamstep
Акинфеев крут! Но стоит отметить и то что 5 из 6 игроков ЦСКА забили свои пенальти, если б хоть один не забил то не факт что победили бы.
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Александр
Игорь же заканчивает, насторожиться бы надо.
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Vagner01
Не папка а БАТЯ!!!
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Ковид 07.10.52
Это он про судью...
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Виталий Желтоусов
Акинфеева в очередной раз подтвердил своё величие-. доказывать ему уже ничего не надо. Легенда#35 🔥🔥🔥
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Vagner01
Ответ Ix Ygrek
т.к. интересы клуба выше интересов сборной страны...или что-то другое? и что за манера затыкать рот?
Здоровье уже не позволяло вот и все! У него дважды кресты порваны были! Ты знаешь что он постоянно из коленей жидкость откачивает? А я знаю!
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Vagner01
Ответ Ix Ygrek
т.е. за команду быть100% в основе позволяет здоровье, а вот за сборную—нет...больше с вами не о чем говорить
Он с командой даже не всегда тренируется! И на сборах почти не играет! Ещё раз говорю -здоровье не позволяет много игр проводить! Так что это с тобой говорить нечего раз простых истин не понимаешь! И да мне лично важнее клуб чем эта сборная! Он сборной отдал много лет достаточно уже!
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