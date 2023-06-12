Солист «Руки Вверх» Жуков об Акинфееве в финале Кубка России: «Все убедились, кто папка. Счастлив за нашу страну, что у нас есть такие игроки»

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков похвалил игру Игоря Акинфеева против «Краснодара».

В финале Фонбет Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии пенальти (1:1, пен. 6:5). Акинфеев сделал в серии два сэйва, отразив удары Жоау Баши и Олакунле Олусегуна.

«Сегодня все убедились в том, кто папка. Я очень счастлив за нашу страну, что у нас есть такие игроки, которые могут мотивировать всех на такие победы, которые добываются, превозмогая себя.

Все убедились, что один человек может решить исход большой битвы», – сказал Жуков, болеющий за ЦСКА и являющийся близким другом Акинфеева.

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