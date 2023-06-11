Гинер о победе ЦСКА в Кубке России: «Каждый год новый обладатель – это счастье. Не знаю, кто, кроме «Баварии», постоянно побеждает»

Евгений Гинер прокомментировал победу ЦСКА в Фонбет Кубке России.

В финале турнира обыграл « » в серии пенальти (1:1, 6:5). Клуб завоевал первый трофей с 2018 года.

– Вы скучали по трофеям?

– Я скучаю только по своим детям и внукам.

– Вы думали о том, что так надолго затянется серия без трофеев у ЦСКА?

– Я ни о чем таком не думаю. Мы ставим задачу и каждый год к ней идем.

– Хотели бы вы чтобы после этого кубка завоевание трофеев стало традицией для команды?

– Я не понял, а разве после стольких чемпионств не было традиции?

– Прошло много лет.

– Я не знаю ни одной команды, кроме «Баварии», кто на протяжении стольких лет завоевывает кубки. Если это происходит, значит, у нее нет соперников.

Наоборот, счастье, что каждый год у нас есть новый обладатель кубка. Когда один и тот же чемпион – это неинтересно, – сказал президент ЦСКА.

Во время исполнения первого пенальти в ворота ЦСКА в послематчевой серии преждевременно вышел с линии ворот, и главный арбитр матча Владислав Безбородов позволил «Краснодару» перебить 11-метровый удар.

По мнению , пенальти был отражен по правилам.

«Вы помните 2003 год? Игорю было 16 лет. 20 лет прошло, мы помним чемпионат мира и все остальное. Я не такой специалист и не знаток, но мне кажется, первый пенальти он отбил чисто», – сказал Гинер.