Кайл Уокер: «Помню, как у мамы не было даже фунта на мороженое. Нам было непросто. Я навеки в долгу у «Ман Сити» за все, что клуб мне дал»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кайл Уокер кризис деньги Питание Футбол

Кайл Уокер после победы в Лиге чемпионов рассказал о сложном детстве.

«Сбылась моя мечта. Мои мама и папа были на трибуне. Мы из Шеффилда, нам было непросто. И то, что я смог с ними пережить этот момент, – это нечто особенное.

Я помню, как у моей мамы не было даже фунта на мороженое. И я очень признателен за то, что она переживает все это со мной.

Я вне себя от счастья. Я редко теряю дар речи, но только что сбылась моя мечта об успехе с этим клубом. Учитывая все, что клуб сделал для каждого из нас за эти годы, требл – это невероятное достижение.

Я здесь уже шесть лет, и за все, что этот клуб мне дал, я навеки в долгу у него. Навеки», – сказал после матча с «Интером» (1:0) защитник «Манчестер Сити».

Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»

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21 комментарий

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Shadow1882
Судя по заголовку, в Тоттенхэме Уокер играл бесплатно
+27
-1
+26
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Los Galácticos
Уокер все это заслужил своим трудом, настоящий пахарь на поле и просто хороший человек.
+23
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Fan of Sport
Уокер один из тех, кого сильно не хватало Сити в прошлом плей-офф ЛЧ, особенно против Реала в полуфинале, когда против Винисиуса играл Фернандиньо. А в этом сезоне Уокер показал мастер-класс против Винисиуса. Да и в целом он всегда отдает всего себя, когда выходит на поле.
+18
-1
+17
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Ненавидящий2.0
Заголовок составлен так, что можно подумать, что Уокер в Тоттенхэме играл за еду, хотя смысл его слов другой
+4
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Владимир Владимирович
За последние 10 лет в апл в символической сборной фланг за Уокером
+4
-1
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Дмитрий Крутенко
Тем Временем в Шефилде:
- Вот ... неблагодарная... Вырастили его, обучили в футбол играть, а он благодарен МС...
+4
-1
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JBa
Ответ Shadow1882
Судя по заголовку, в Тоттенхэме Уокер играл бесплатно
по сравнению с Сити очевидно, что да)
+2
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lampard4ever
Ответ mishash
В Экваториальной Гвинее ВВП на душу один из самых высоких в мире. Беднейшая страна мира, при этом. ВВП на душу ни о чем не говорит, даже в Швейцарии есть семьи, живущие на талоны.
ВВП на душу населения говорит об очень многом. Другое дело, что одна конкретная семья в силу жизненных обстоятельств может испытывать нужду в какой-то момент времени. Это бывает и это нормально. При этом если мама не даёт тебе фунт на мороженое, тк отец, скажем, в тюрьме, а мать выплачивает 4 кредита за дом, машину и тд, то это всё-таки гораздо более высокий уровень жизни, нежели когда ты сидишь без кредитов посреди Африки, когда у тебя из имущества только хижина буквально из говна и палок.
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Кефир- гантели
Ответ МенопаузаСашиГрей
Никогда не понимал этих разговоров о нищете в развитых странах, Великобритания находится очень высоко в списке стран по уровню ВВП на душу населения. Завязывай дружище нести бред, приехал бы из Сомали тогда это бы можно было бы понять....
В смысле каждый там как сыр в масле катается? Там, в Англии, нищих людей хватает. Букингемских дворцов на всех не хватит.
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Кефир- гантели
Ответ mishash
В Экваториальной Гвинее ВВП на душу один из самых высоких в мире. Беднейшая страна мира, при этом. ВВП на душу ни о чем не говорит, даже в Швейцарии есть семьи, живущие на талоны.
Просто люди думают, что в капстранах все мёдом намазано.
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Shadow1882
Ответ North213
Кайл "Tottenham ’till i die" Уокер)
Ну почти)

Кайл Уокер:
«Я навсегда останусь в долгу перед «Тоттенхэмом», у меня даже есть татуировка петушка на ноге, потому что этот клуб многое значит для меня».
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North213
Ответ Shadow1882
Судя по заголовку, в Тоттенхэме Уокер играл бесплатно
Кайл "Tottenham ’till i die" Уокер)
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Не знаю что такое Требл
Ответ mishash
В Экваториальной Гвинее ВВП на душу один из самых высоких в мире. Беднейшая страна мира, при этом. ВВП на душу ни о чем не говорит, даже в Швейцарии есть семьи, живущие на талоны.
Иди проветрись. ВВП на душу 7500$. Это очень мало.

ВВП на душу населения говорит о многом.
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mishash
Ответ lampard4ever
ВВП на душу населения говорит об очень многом. Другое дело, что одна конкретная семья в силу жизненных обстоятельств может испытывать нужду в какой-то момент времени. Это бывает и это нормально. При этом если мама не даёт тебе фунт на мороженое, тк отец, скажем, в тюрьме, а мать выплачивает 4 кредита за дом, машину и тд, то это всё-таки гораздо более высокий уровень жизни, нежели когда ты сидишь без кредитов посреди Африки, когда у тебя из имущества только хижина буквально из говна и палок.
Уровень жизни сравнивается с соседом, а не с посреди Африки. Понятно, что черта бедности в Англии - это роскошная жизнь для Чада.
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mishash
Ответ МенопаузаСашиГрей
Никогда не понимал этих разговоров о нищете в развитых странах, Великобритания находится очень высоко в списке стран по уровню ВВП на душу населения. Завязывай дружище нести бред, приехал бы из Сомали тогда это бы можно было бы понять....
В Экваториальной Гвинее ВВП на душу один из самых высоких в мире. Беднейшая страна мира, при этом. ВВП на душу ни о чем не говорит, даже в Швейцарии есть семьи, живущие на талоны.
+3
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JBa
Ответ Los Galácticos
Уокер все это заслужил своим трудом, настоящий пахарь на поле и просто хороший человек.
а, ну раз про маму заговорил, то, да, хороший

или вы с ним общаетесь?
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Stewart D.
причём тут сити если он начинал в других клубах карьеру лол
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Роман
Кайл Уокер его Мбаппе называл сильнейшим защитником.
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Южанин78
Ну наверно надо для начало Тотенхем поблагодарить.
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