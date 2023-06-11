Кайл Уокер: «Помню, как у мамы не было даже фунта на мороженое. Нам было непросто. Я навеки в долгу у «Ман Сити» за все, что клуб мне дал»

Кайл Уокер после победы в Лиге чемпионов рассказал о сложном детстве.

«Сбылась моя мечта. Мои мама и папа были на трибуне. Мы из Шеффилда, нам было непросто. И то, что я смог с ними пережить этот момент, – это нечто особенное.

Я помню, как у моей мамы не было даже фунта на мороженое. И я очень признателен за то, что она переживает все это со мной.

Я вне себя от счастья. Я редко теряю дар речи, но только что сбылась моя мечта об успехе с этим клубом. Учитывая все, что клуб сделал для каждого из нас за эти годы, требл – это невероятное достижение.

Я здесь уже шесть лет, и за все, что этот клуб мне дал, я навеки в долгу у него. Навеки», – сказал после матча с «Интером» (1:0) защитник « ».

Холанд, Винисиус, де Брюйне, Димарко и Куртуа – в сборной сезона Лиги чемпионов. В ней только игроки «Ман Сити», «Реала» и «Интера»