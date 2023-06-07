Уокер про «МЮ»-1999 и «непобедимый» «Арсенал»: «Одни из лучших команд АПЛ всех времен. «Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы о нас говорили как о них»

Кайл Уокер считает, что «Манчестер Сити» может стать в один ряд с величайшими командами АПЛ.

« » выиграл требл в 1999 году. « » может повторить достижение той команды, если выиграет финал Лиги чемпионов.

«Этот состав «Юнайтед», наряду с «непобедимым» [«Арсеналом»], вероятно, является одной из лучших команд всех времен. Мы и « » тоже должны рассматриваться [в этом контексте], учитывая то, чего мы добились, как боролись в течение последних лет. У обеих команд есть фантастические игроки.

Но для того, чтобы мы могли претендовать на то, чтобы о нас говорили [как о команде наравне с теми составами «Юнайтед» и « »], нам нужно выиграть Лигу чемпионов. Но ни в коем случае нельзя думать, что мы просто возьмем и выиграем в субботу. Это не так. «Интер» нужно рассматривать как отличную команду», – сказал защитник.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?