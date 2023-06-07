Уокер про «МЮ»-1999 и «непобедимый» «Арсенал»: «Одни из лучших команд АПЛ всех времен. «Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы о нас говорили как о них»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер считает, что «Манчестер Сити» может стать в один ряд с величайшими командами АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» выиграл требл в 1999 году. «Манчестер Сити» может повторить достижение той команды, если выиграет финал Лиги чемпионов.

«Этот состав «Юнайтед», наряду с «непобедимым» [«Арсеналом»], вероятно, является одной из лучших команд АПЛ всех времен. Мы и «Ливерпуль» тоже должны рассматриваться [в этом контексте], учитывая то, чего мы добились, как боролись в течение последних лет. У обеих команд есть фантастические игроки.

Но для того, чтобы мы могли претендовать на то, чтобы о нас говорили [как о команде наравне с теми составами «Юнайтед» и «Арсенала»], нам нужно выиграть Лигу чемпионов. Но ни в коем случае нельзя думать, что мы просто возьмем и выиграем в субботу. Это не так. «Интер» нужно рассматривать как отличную команду», – сказал защитник.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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14 комментариев

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azimkhodjaev@icloud.com
Вот слова адекватно мыслящего человека который уважает и другие команды и свою тоже хочет вписать в историю в отличии от комментаторов спортс)
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serginn
Беги, Кайл, беги и все получится!
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Я всех их сделал
Арсенал в Европе был неконкурентоспособен, в 2004 все топы повылетали в 1/4 или раньше и был отличный шанс взять кубок, но Арсенал благополучно слился сам, ещё и на своём поле проиграли Челси. И в группе так же дома получили 0:3 от интера, который сам был никакой и из группы даже не вышел. Сравнивать их с нынешним Сити, который уже стабильно доходит до полуфиналов-финалов, как и с тем МЮ это глупо, команды разного уровня, в первую очередь по ментальности и характеру, ну и та АПЛ была гораздо слабее нынешней, нашпигованной звёздами и большими деньгами.
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gninnur esrever*
О них все равно будут говорить как о цистерне с углеводородами
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Kazbek Ilyassovskiy
МЮ 98/99, МЮ 07/08, Челси 04/05, Сити и Ливерпуль (сложно выбрать сезон) - лучшие в истории АПЛ. арсенал лучший среди середняков.
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Усатая Козляра
Ответ #SharkTeam
И команда, собравшая все внутренние трофеи. Пока единственная в истории. Арсенал в тот сезон прошел АПЛ без поражений, но вылетел из всех остальных турниров
Сити тоже выигрывал все внутренние трофеи
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zzzeeerrrooo
Ответ #SharkTeam
Ну я имею в виду что Сити как раз единственная
Внутренний требл
Так проще
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Niko [Ars]
Ответ Я всех их сделал
Арсенал в Европе был неконкурентоспособен, в 2004 все топы повылетали в 1/4 или раньше и был отличный шанс взять кубок, но Арсенал благополучно слился сам, ещё и на своём поле проиграли Челси. И в группе так же дома получили 0:3 от интера, который сам был никакой и из группы даже не вышел. Сравнивать их с нынешним Сити, который уже стабильно доходит до полуфиналов-финалов, как и с тем МЮ это глупо, команды разного уровня, в первую очередь по ментальности и характеру, ну и та АПЛ была гораздо слабее нынешней, нашпигованной звёздами и большими деньгами.
Но нынешний Сити не был бы таким сильным если бы АПЛ не была такой крутой лигой. тут прямая зависимость. Лет через 30 и этот Сити не будет пределом мечтаний по уровню игры
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