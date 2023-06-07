Уокер про «МЮ»-1999 и «непобедимый» «Арсенал»: «Одни из лучших команд АПЛ всех времен. «Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы о нас говорили как о них»
Кайл Уокер считает, что «Манчестер Сити» может стать в один ряд с величайшими командами АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» выиграл требл в 1999 году. «Манчестер Сити» может повторить достижение той команды, если выиграет финал Лиги чемпионов.
«Этот состав «Юнайтед», наряду с «непобедимым» [«Арсеналом»], вероятно, является одной из лучших команд АПЛ всех времен. Мы и «Ливерпуль» тоже должны рассматриваться [в этом контексте], учитывая то, чего мы добились, как боролись в течение последних лет. У обеих команд есть фантастические игроки.
Но для того, чтобы мы могли претендовать на то, чтобы о нас говорили [как о команде наравне с теми составами «Юнайтед» и «Арсенала»], нам нужно выиграть Лигу чемпионов. Но ни в коем случае нельзя думать, что мы просто возьмем и выиграем в субботу. Это не так. «Интер» нужно рассматривать как отличную команду», – сказал защитник.
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