Уокер о победе «Сити» в ЛЧ: «Выпью все, что увижу перед собой! Прости, Саутгейт, я уничтожу все!»

Теги Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Лига чемпионов УЕФА Кайл Уокер квалификация Евро-2024 алкоголь и спорт Футбол

Кайл Уокер пообещал как следует отметить победу в Лиге чемпионов, несмотря на сборную.

33-летний защитник «Манчестер Сити» включен в состав сборной Англии на матчи отбора к Евро-2024 с Албанией и Северной Македонией.

Английский клуб впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Интер» (1:0).

– Что вы будете пить после столь долгожданного успеха?

– Все, что увижу перед собой! Прости, Гарет (Cаутгейт, тренер сборной Англии – прим. Sports.ru)! Я уничтожу все!

Я на седьмом небе от счастья. Моя мечта сбылась. Этот клуб очень много значит для меня. Я всегда расстраиваюсь, если не играю, а ведь мне 33. Это пример для ребят помоложе. Я произнес небольшую речь перед выходом команды на поле.

Сказал ребятам, что моя мечта в их руках, но без всякого давления, – сказал Уокер, вышедший на замену на 82-й минуте.

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7 комментариев

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S.Laposter
Ну хоть не стал говорить, что дома будет сидеть и решать уравнения
Заветная мечта сбылась, день-два можно и отметить
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Барыга блинами
Ушёл из Тоттенхэма и трофеи полились рекой)
+5
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Okaka
главное чтобы причиндалами не светил
+2
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stason79
спартаковский борщ тоже?
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Dovlet
Смотри Дани Алвеса не навести
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