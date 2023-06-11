Уокер о победе «Сити» в ЛЧ: «Выпью все, что увижу перед собой! Прости, Саутгейт, я уничтожу все!»

Кайл Уокер пообещал как следует отметить победу в Лиге чемпионов, несмотря на сборную.

33-летний защитник « » включен в состав сборной Англии на матчи отбора к Евро-2024 с Албанией и Северной Македонией.

Английский клуб впервые в истории выиграл , обыграв в финале «Интер» (1:0).

– Что вы будете пить после столь долгожданного успеха?

– Все, что увижу перед собой! Прости, (Cаутгейт, тренер сборной – прим. Sports.ru)! Я уничтожу все!

Я на седьмом небе от счастья. Моя мечта сбылась. Этот клуб очень много значит для меня. Я всегда расстраиваюсь, если не играю, а ведь мне 33. Это пример для ребят помоложе. Я произнес небольшую речь перед выходом команды на поле.

Сказал ребятам, что моя мечта в их руках, но без всякого давления, – сказал , вышедший на замену на 82-й минуте.