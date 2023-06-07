Уокер о финале ЛЧ: «Сити» будет не так легко, как люди себе представляют. «Интер» вышел в финал не по счастливой случайности»

Кайл Уокер считает, что матч против «Интера» в финале Лиги чемпионов не будет простым.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и « » пройдет 10 июня в Стамбуле. «Манчестер Сити» в случае победы завоюет требл – ранее команда выиграла и Кубок Англии.

«Манчестер Сити» недостаточно просто появиться [на поле], чтобы выиграть требл. «Интер» попал [в финал] не по счастливой случайности – они попали туда благодаря хорошей обороне и игре до самого конца.

Мы хотим победить, но я не думаю, что это будет так просто, как люди это себе представляют. Это финал, и за 90 минут футбола случиться может все что угодно», – сказал защитник « ».

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