Уокер о финале ЛЧ: «Сити» будет не так легко, как люди себе представляют. «Интер» вышел в финал не по счастливой случайности»
Кайл Уокер считает, что матч против «Интера» в финале Лиги чемпионов не будет простым.
Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня в Стамбуле. «Манчестер Сити» в случае победы завоюет требл – ранее команда выиграла АПЛ и Кубок Англии.
«Манчестер Сити» недостаточно просто появиться [на поле], чтобы выиграть требл. «Интер» попал [в финал] не по счастливой случайности – они попали туда благодаря хорошей обороне и игре до самого конца.
Мы хотим победить, но я не думаю, что это будет так просто, как люди это себе представляют. Это финал, и за 90 минут футбола случиться может все что угодно», – сказал защитник «Манчестер Сити».
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