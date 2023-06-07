Уокер о финале ЛЧ: «Сити» будет не так легко, как люди себе представляют. «Интер» вышел в финал не по счастливой случайности»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Кайл Уокер Футбол

Кайл Уокер считает, что матч против «Интера» в финале Лиги чемпионов не будет простым.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня в Стамбуле. «Манчестер Сити» в случае победы завоюет требл – ранее команда выиграла АПЛ и Кубок Англии.

«Манчестер Сити» недостаточно просто появиться [на поле], чтобы выиграть требл. «Интер» попал [в финал] не по счастливой случайности – они попали туда благодаря хорошей обороне и игре до самого конца.

Мы хотим победить, но я не думаю, что это будет так просто, как люди это себе представляют. Это финал, и за 90 минут футбола случиться может все что угодно», – сказал защитник «Манчестер Сити».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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19 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Не по счастливой случайности, а по счастливому жребию. Ну будем объективны- сетка с коллегами по чемпу и португальским середнячком и близко не стояла с другой частью
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Ученик Пепа
Нравится настрой игроков, болельщиков и тренера. Недооценкой и не пахнет, что радует. 10-го числа будет шикарный матч
+8
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Динар
Порту, Бенфика, Милан ... О чем ещё здесь можно говорить?
+6
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Артур Мкртычян
настрой у парней отличный. Никакой недооценки. шансы Интера и без того мизерные, тают на глазах.
+5
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Пилат
Вот почему-то есть ожидание, что Сити грохнет Интер по игре вчистую, а по счету в 2-3 мяча. Хату, конечно, не ставлю, мяч всё ж круглый, произойти всё может😉
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Милан37
Финал будет очень интересным ...
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Эден Азаров
Ответ Этот Райола хочет денег
Не по счастливой случайности, а по счастливому жребию. Ну будем объективны- сетка с коллегами по чемпу и португальским середнячком и близко не стояла с другой частью
Не всегда же шити награждать лионами и монако
+5
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Спартак Уокер
У Интера не было по настоящему топовых соперников в плей оф
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gninnur esrever*
Только Бира Моретти, только Победа. Форца Интер.
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Mooney
Адекватно. Парни Симоне еще и пожалуй самая скоростная команда из соперников МС в ЛЧ. И даже спринтеру Кайлу будет весьма нелегко противостоять на своем фланге Феду Димарко.
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Eshen Kerimov
Ответ Этот Райола хочет денег
Не по счастливой случайности, а по счастливому жребию. Ну будем объективны- сетка с коллегами по чемпу и португальским середнячком и близко не стояла с другой частью
Далбарик у интера был группа смерти
+1
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Артур Мкртычян
Ответ Эден Азаров
Не всегда же шити награждать лионами и монако
ты не улавливаешь причинно следственную связь.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Бавария и Реал подтвердят эти слова))
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кто-то
Не по случайности, а легкой сетке
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Павел Светчиков
Обычная дань уважения. Молодец
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Егор Кириллов
Только не сыграйте 1:0,умоляю, а то не хочется четвертый подряд такой счёт в финале увидеть
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FEZ10
Главное чтобы Сити выиграл и 7 штук прилетят( я не лудоман,месяца 2 вообще не ставил )
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Ностальгическое Дерьмо
очень верим вашим словам, как и всегда, пеп научил
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