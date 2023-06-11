Защитник «Краснодара» Алонсо отдал ребенку на трибуне серебряную медаль Кубка России

Теги ЦСКА Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Краснодар Хуниор Алонсо Футбол

Защитник «Краснодара» отдал серебряную медаль Кубка России ребенку.

ЦСКА выиграл у «Краснодара» (1:1, по пенальти – 6:5) в финале Фонбет Кубка России в «Лужниках».

30-летний парагваец Хуниор Алонсо после награждения отдал свою медаль маленькой девочке, державшей плакат с просьбой к футболисту подарить ей футболку.

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18 комментариев

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TaR
«Футболку то дай!»
+30
-2
+28
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dreamstep
Моур стайл)
+25
-2
+23
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Амин Чич
Ответ SMART789
зря, это высшее достижение Краснодара как клуба
за такой короткий срок становления ФК Краснодар, это отличное достижение
+17
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Kirkoroff
Ждём на авито
+6
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Амин Чич
Ответ SMART789
за 20 лет можно выиграть все трофеи, а здесь увы и ах зеро титули
За сколько лет существования Зенита, он впервые, что то выиграл в 2000-х !?
+7
-3
+4
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SMART789
Ответ Амин Чич
За сколько лет существования Зенита, он впервые, что то выиграл в 2000-х !?
при 5-6 бюджете выиграл в первый год, как только перестали платить зарплату ботинками
+3
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LaffyTaffy
Вспомнилось из американской комедии.
Бродяга на улице попросил у главного героя «дай доллар», а тот ему дал недоеденный бургер. В итоге бродяга швырнул в голову герою этот бургер со словами «н***й мне твой бургер, дай доллар».
+2
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Bashibuzuck
Уважуха, ребенку нужнее👏👏👏
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Фан Рубина
Красивый жест.
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mancity111
Ответ Амин Чич
за такой короткий срок становления ФК Краснодар, это отличное достижение
У вегаса за 6 лет финал и победа в КС будет, где конкуренция выше намного
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Skrech
Ответ SMART789
зря, это высшее достижение Краснодара как клуба
фанаты зенита бы молчали, знаем мы цену ваших трофеев
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abdulkaderkeita
Ответ SMART789
зря, это высшее достижение Краснодара как клуба
Ты походу в садик ещё ходил, когда Краснодар брал серебряные медали кубка, раз даже этого не знаешь
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SMART789
Ответ Skrech
фанаты зенита бы молчали, знаем мы цену ваших трофеев
да в каждый трофей вложено много труда, стремления, борьбы, упорства всех игроков и тренеров, цена высокая
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Антон Аксенов
Ответ SMART789
зря, это высшее достижение Краснодара как клуба
Достижение остаётся, есть или нет железяки на гвоздике
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