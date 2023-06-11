Защитник «Краснодара» Алонсо отдал ребенку на трибуне серебряную медаль Кубка России

Защитник «Краснодара» отдал серебряную медаль Кубка России ребенку.

выиграл у « » (1:1, по пенальти – 6:5) в финале Фонбет Кубка России в «Лужниках».

30-летний парагваец после награждения отдал свою медаль маленькой девочке, державшей плакат с просьбой к футболисту подарить ей футболку.