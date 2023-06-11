«Краснодар» проиграл 2 из 2 финалов Кубка России – это повторение антирекорда для клубов, не бравших трофей

Теги ЦСКА Крылья Советов Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Анжи рекорды Краснодар Футбол

«Краснодар» проиграл оба своих финала Фонбет Кубка России.

В сезоне-2022/23 «Краснодар» в финале уступил ЦСКА в серии пенальти (1:1, по пенальти – 5:6).

До этого команда выходила в финал турнира в 2014 году и уступила «Ростову» (0:0, по пенальти – 5:6).

«Краснодар» повторил антирекорд по поражениям в финалах среди клубов, ни разу не побеждавших в Кубке России.

Также в 2 из 2 финалов проигрывали «Анжи», «Урал», «Химки» и «Крылья Советов».

27 комментариев

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Peter Parker
Все еще впереди у Краснодара. Не вешайте нос
+43
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Артём Никулин
Ответ Надоело париться в бане
Уникальная команда. 15 лет существования - 0 трофеев, причем даже ПФЛ взять не смогли
Лол, много клубов и за 100 лет существования ни одного трофея не взяли. Очень уж уникальная.
+32
-7
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Aleksandr Dubovik
Слушайте, ну при всем уважении, Краснодара не должно было быть вообще в этом финале. Они в плей-офф проиграли тем же армейцам в двухматчевом противостоянии, и только формат кубка позволил им продолжить выступать дальше. Так что ЦСКА с заслуженным трофеем!
+17
-6
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Тюменский медвежонок
Краснодару не унывать, достойно играли, я был нейтральным болельщиком в этом финале и душа лежала ближе к ним, хотелось красивой истории и трофея Галицкому, но ЦСКА в этой истории тоже "добрая" сторона, поэтому все впереди у Краснодара. Понравился их кипер Агкацев, в серии пенальти чем то внешне напомнил Кепу из Челси)
+11
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+8
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Peter Parker
Ответ Eugene88
Что там впереди у них?)) никакой перспективы на титул не видно. Ну мб через 10 лет в финал кубка выйдут снова
Даже если 10 лет, не вижу никаких проблем в этом. Некоторые и побольше ждут
+7
-4
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Shilo_za_CSKA
Хочу выразить огромный респект Краснодару! Шикарный финал получился. Быки, не вешайте нос. Всё ещё обязательно будет! Спасибо за этот матч. Выиграть у такой крутой, дерзкой и смелой команды - это честь для нас.
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Анатолий Табаков
Ответ Shilo_za_CSKA
Хочу выразить огромный респект Краснодару! Шикарный финал получился. Быки, не вешайте нос. Всё ещё обязательно будет! Спасибо за этот матч. Выиграть у такой крутой, дерзкой и смелой команды - это честь для нас.
хорошо же когда есть такие команды, а то с даже с левым пендалем не дотянули бы
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Dimonty
Ответ Надоело париться в бане
Уникальная команда. 15 лет существования - 0 трофеев, причем даже ПФЛ взять не смогли
Пеп уникальный тренер - за всю карьеру так и не смог выиграть ПФЛ
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Анатолий Табаков
Ответ Надоело париться в бане
Уникальная команда. 15 лет существования - 0 трофеев, причем даже ПФЛ взять не смогли
не у всех есть покровители из царства
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Маноло Санчи́с
Ответ Надоело париться в бане
Уникальная команда. 15 лет существования - 0 трофеев, причем даже ПФЛ взять не смогли
Ой да ладно, твой любимый зенит вообще 20 лет ждал первого трофея. Так что это не показатель.
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113k
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Ответ Отец Абду
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Значит при конкуренции его бизнес не конкурентен нигде.
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Гладиатор из Тушино
Удивительно как команда Галицкого из клуба в котором делается упор на воспитанников превратилась в заурядную команду с огромным количеством легионеров в составе. Результата не было ни тогда ни сейчас, но за тот Краснодар хотелось переживать и болеть, в отличии от этого
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Goldstream
Этот Краснодар крепче других. Но все равно слишком мягкий.
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Quiet Dad
Объективно, Краснодар просел начиная с середины второго тайма, поднаелись многие.
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ymuller
ничего себе, уже рекорды на основе двух событий, НБА пошло курить в сторонке
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kex18
Ответ Aleksandr Dubovik
Слушайте, ну при всем уважении, Краснодара не должно было быть вообще в этом финале. Они в плей-офф проиграли тем же армейцам в двухматчевом противостоянии, и только формат кубка позволил им продолжить выступать дальше. Так что ЦСКА с заслуженным трофеем!
Сами же себе противоречите. Раз формат кубка позволил, значит они заслуженно в финале. ЦСКА как-то два раза за групповой этап обыграл Реал в ЛЧ и как-то ни у кого не было мыслей что Реал вышел в плей-офф незаслуженно, а ЦСКА вылетел, ибо формат это подразумевает
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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