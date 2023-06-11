«Краснодар» проиграл 2 из 2 финалов Кубка России – это повторение антирекорда для клубов, не бравших трофей

«Краснодар» проиграл оба своих финала Фонбет Кубка России.

В сезоне-2022/23 «Краснодар» в финале уступил в серии пенальти (1:1, по пенальти – 5:6).

До этого команда выходила в финал турнира в 2014 году и уступила «Ростову» (0:0, по пенальти – 5:6).

« » повторил антирекорд по поражениям в финалах среди клубов, ни разу не побеждавших в Кубке России.

Также в 2 из 2 финалов проигрывали « », « », «Химки» и « ».