Ивич о поражении «Краснодара»: «ЦСКА создавал больше шансов. Я оставил Агкацева на пенальти, потому что он хорошо отработал»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Станислав Агкацев Футбол

Владимир Ивич призвал «Краснодар» работать над собой после финала Фонбет Кубка России.

– Конечно, неприятно проигрывать после пенальти. Хочу поздравить ЦСКА с Кубком России, игра была хорошая с обеих сторон.

Возможно, соперник создавал больше шансов, но хочу поблагодарить своих игроков. Они боролись, в течение шести месяцев работали ради финала, но это футбол. Мы выиграли несколько серий пенальти, чтобы добраться до финала, но здесь мы проиграли. Мы должны продолжать работать и становиться лучше.

– Не было желания заменить Агкацева на Сафонова в серии пенальти?

– Нет, потому что Агкацев хорошо играл 90 минут, риск выставлять другого. Кто знает, что было бы, если бы я выставил Сафонова?

Агкацев был сфокусирован, хорошо отработал, поэтому я решил его оставить, – сказал главный тренер «Краснодара».

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30 комментариев

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Язычок Дзюбы
Акгацев молодец
+30
-2
+28
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Chatmax
Это, конечно, ошибочное решение. Игроки ЦСКА не чувствовали давления от вратаря при пробитии пенальти. Фактор вратаря последнее время сильно вырос в сепиях пенальти. Аргентина, Севилья, сейчас ЦСКА - победители этих серий угадывались заранее именно из-за вратарей.
+23
-3
+20
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Виталий Киселев
Спасибо тренер
+22
-2
+20
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Alex Alex
Молодцы ребята и тренер! Хорошая работа
+12
-1
+11
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Евгений Кузнецов
ну, по факту, в финальной серии Акгацев вообще ни одного удара не отразил...

а Сафонов, вроде бы, уже выручал ранее в послематчевых сериях...

это просто как данность - тренер ошибся, думаю, что не выпустил Сафонова на послематчевую серию

к Акгацеву - никаких вопросов (далеко не все вратари умеют в серии пенальти)
+10
-1
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Aleksandr Morozov
Ошибка конечно. Сафонова на пенальти нужно было ставить.
+7
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Артур Ганненко
Так можно любую ошибку оправдать "Кто знает, что было бы.." Ивич ступил, да, Сафонов косячил и не ставить его на матч было правильно, но в пеналях Сафонов силен и было бы дополнительное давление на игроков ЦСКА. Здесь важен опыт.
+7
-1
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Язычок Дзюбы
Ответ Саша Соболев
Агкацев дурак
Нет, ты
+5
0
+5
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Дмитрий Тихонов
Ответ Азамат Кабертай
подскажите, пожалуйста, почему Сафонов не на воротах изначально был? просто не особо слежу за российскими соревнованиями
Потому что он привозит в каждом матче в свои ворота.
+4
0
+4
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Денис Май
Стас молодец ,хорошо играл ,но на пенальти надо было ставить опытного Матвея,с давлением он бы справился лучше , а тем более после удара по голове Стасу на 85й минуте ,надо было точно его менять
+3
0
+3
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Андрей Левицкий
Ответ Aleksandr Danilov
Сафонов абсолютно нулевой, не факт что он следующий сезон в основе начнет
Мотя норм,образумится.Но теперь у нас два вратаря +++.
+1
0
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Aleksandr Danilov
Ответ Chatmax
Это, конечно, ошибочное решение. Игроки ЦСКА не чувствовали давления от вратаря при пробитии пенальти. Фактор вратаря последнее время сильно вырос в сепиях пенальти. Аргентина, Севилья, сейчас ЦСКА - победители этих серий угадывались заранее именно из-за вратарей.
Сафонов абсолютно нулевой, не факт что он следующий сезон в основе начнет
+5
-4
+1
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Азамат Кабертай
Ответ Дмитрий Тихонов
Потому что он привозит в каждом матче в свои ворота.
просто стал запасным ? 😯Сафонов? 😯 я, конечно, знаю, что после развода он стал хуже играть, но прям до такой степени, чтобы стать запасным ??
+1
0
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Spartakus1984
Вратарь Краснодара,что был в воротах,что нет,во время пенальти.
+1
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Виталий Желтоусов
сейчас начнут говорить: вот если бы Мотя стоял...
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Skrech
Ответ притвиц
Все правильно сделал тренер, что не поставил в ворота Сафонова, Акгацев заслужил этот финал , в основное время матча сыграл очень достойно , именно в таких матчах и создается команда и совершенно точно видно, что для этой команды это был не последний финал, все впереди.
увы многие из этой состава в межсезонье уйдут. так что это был пик этой команды, нужен собирать новую
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Skrech
Ответ Азамат Кабертай
просто стал запасным ? 😯Сафонов? 😯 я, конечно, знаю, что после развода он стал хуже играть, но прям до такой степени, чтобы стать запасным ??
он хорошо играет большую часть времени, выиграл все серии пенальти в кубке, но последние несколько игр заставили засомневаться. в противовес ему Агуацев играл уверенно когда выходил, так что резон его выпустить был, а как бы оно обернулось если Сафонов играл в серии мы уже не узнаем
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Дмитрий Тихонов
Ответ Азамат Кабертай
просто стал запасным ? 😯Сафонов? 😯 я, конечно, знаю, что после развода он стал хуже играть, но прям до такой степени, чтобы стать запасным ??
Да, представьте себе. Если раньше он своей уверенной игрой вёл за собой команду, то теперь тянет её назад... Надеюсь, что это пройдёт и он возьмётся за ум.
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OldRedWhite
Ответ Aleksandr Morozov
Ошибка конечно. Сафонова на пенальти нужно было ставить.
Греческий стиль от Ивича
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Саша Соболев
Ответ Язычок Дзюбы
Нет, ты
Рот офф, Сафонов лучше бы сыграл чем он
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arsenal.ave
Ответ Язычок Дзюбы
Акгацев молодец
В чем он молодец в этом матче? Вот хотя бы один аргумент? Весь матч пожарил, отдал не точный пас ногой и только чудом Цска не наказал, на выходах действовал неуверенно, Чалов дважды простил, пенальти ни разу не потащил, более того, отбил мяч в свои ворота. И не надо пожалуйста разговоров про то, что он молодой и тд. Это совершенно не аргумент
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воробей джек
Краснодар спасибо за игру! Вы тоже за служивали трофей!
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притвиц
Хорошую команду создает этот тренер , играть с ними будет очень непросто любому сопернику .
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Азамат Кабертай
подскажите, пожалуйста, почему Сафонов не на воротах изначально был?
просто не особо слежу за российскими соревнованиями
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