Ивич о поражении «Краснодара»: «ЦСКА создавал больше шансов. Я оставил Агкацева на пенальти, потому что он хорошо отработал»

Владимир Ивич призвал «Краснодар» работать над собой после финала Фонбет Кубка России.

– Конечно, неприятно проигрывать после пенальти. Хочу поздравить ЦСКА с Кубком России, игра была хорошая с обеих сторон.

Возможно, соперник создавал больше шансов, но хочу поблагодарить своих игроков. Они боролись, в течение шести месяцев работали ради финала, но это футбол. Мы выиграли несколько серий пенальти, чтобы добраться до финала, но здесь мы проиграли. Мы должны продолжать работать и становиться лучше.

– Не было желания заменить на в серии пенальти?

– Нет, потому что Агкацев хорошо играл 90 минут, риск выставлять другого. Кто знает, что было бы, если бы я выставил Сафонова?

Агкацев был сфокусирован, хорошо отработал, поэтому я решил его оставить, – сказал главный тренер « ».

Фонбет Кубок России. Финал. ЦСКА победил «Краснодар» по пенальти, Акинфеев отразил 2 удара

«Краснодар» проиграл 2 из 2 финалов Кубка России – это повторение антирекорда для клубов, не бравших трофей