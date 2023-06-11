Ивич о поражении «Краснодара»: «ЦСКА создавал больше шансов. Я оставил Агкацева на пенальти, потому что он хорошо отработал»
Владимир Ивич призвал «Краснодар» работать над собой после финала Фонбет Кубка России.
– Конечно, неприятно проигрывать после пенальти. Хочу поздравить ЦСКА с Кубком России, игра была хорошая с обеих сторон.
Возможно, соперник создавал больше шансов, но хочу поблагодарить своих игроков. Они боролись, в течение шести месяцев работали ради финала, но это футбол. Мы выиграли несколько серий пенальти, чтобы добраться до финала, но здесь мы проиграли. Мы должны продолжать работать и становиться лучше.
– Не было желания заменить Агкацева на Сафонова в серии пенальти?
– Нет, потому что Агкацев хорошо играл 90 минут, риск выставлять другого. Кто знает, что было бы, если бы я выставил Сафонова?
Агкацев был сфокусирован, хорошо отработал, поэтому я решил его оставить, – сказал главный тренер «Краснодара».
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а Сафонов, вроде бы, уже выручал ранее в послематчевых сериях...
это просто как данность - тренер ошибся, думаю, что не выпустил Сафонова на послематчевую серию
к Акгацеву - никаких вопросов (далеко не все вратари умеют в серии пенальти)
просто не особо слежу за российскими соревнованиями