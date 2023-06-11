53 425 зрителей с Fan ID посетили финал Кубка России «Краснодар» – ЦСКА в «Лужниках»

Финал Фонбет Кубка России посетили более 53 тысяч зрителей.

В финальном матче турнира « » играет с . Матч проходит на стадионе « ».

На матче присутствует 53 425 зрителей. Отметим, что для посещения финального матча было необходимо оформить Fan ID.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, серия пенальти).