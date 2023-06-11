53 425 зрителей с Fan ID посетили финал Кубка России «Краснодар» – ЦСКА в «Лужниках»

Теги ЦСКА Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Краснодар Fan ID Футбол

Финал Фонбет Кубка России посетили более 53 тысяч зрителей.

В финальном матче турнира «Краснодар» играет с ЦСКА. Матч проходит на стадионе «Лужники».

На матче присутствует 53 425 зрителей. Отметим, что для посещения финального матча было необходимо оформить Fan ID.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, серия пенальти).

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62 комментария

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Милитаризм
Ответ Мурат Морин
Бюджетники?
А это уже неважно. Важно, что 55 тысяч с фан-айди - это уже стадия принятия неизбежного.
+103
-15
+88
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sashka.loker
а разве не было новости, что МВД разрешило только 15 тысяч на Лужниках?
+41
-6
+35
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Дмитрий Бервинов
кто бы мог подумать, очередной протест накрылся медным тазом
+35
-9
+26
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MakeBelieve
Ответ MUthebest
и это лишь первый год) бедные fan уйди, остается лишь сетовать на то, что это бюджетников нагнали и семьи работников стадионов
Забавно, что на этот матч действительно приглашали бюджетников :)
+23
-6
+17
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TaR
Fan ID победил… К сожалению, как ни крути… Даже если билеты были бесплатные - народ идёт, а прибыль от билетов все равно мизерная…
+21
-8
+13
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Yury Kanareykin
Ответ Мурат Морин
Бюджетники?
Мамы с детьми.
+17
-5
+12
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Мурат Морин
Бюджетники?
+19
-8
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Алар
Процесс с Fan ID пошёл, фанаты в жопе?
+8
-2
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Yury Kanareykin
Ответ sashka.loker
а разве не было новости, что МВД разрешило только 15 тысяч на Лужниках?
Была, тоже удивился.
+6
-1
+5
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Давай Так
Ответ Andy
Какой еще протест? Протест инет хомячков?? Настоящих болельщиков почему должен отпугивать что то??
Кузьмич, ты чоли настоящий?
+8
-4
+4
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Madyavchik
Ответ Давай Так
Кузьмич, ты чоли настоящий?
Сначала с пренебрежением относятся к обычным болельщикам, а потом удивляются, почему их неадекватами считают и «инициативы» не поддерживают…
+2
0
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Rulek
Сдулся байкот. Не прошло и года!
+2
0
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Леван Мкртчян
Ответ MUthebest
и это лишь первый год) бедные fan уйди, остается лишь сетовать на то, что это бюджетников нагнали и семьи работников стадионов
В Краснодаре например, фан-айди оформили свыше 120 тысяч человек. При том что сам город ,до недавно времени, и миллиоником не был.
Там если взять всех болельщиков , которые прям регулярно ходят на стадион , то их вряд ли более 7-8 тысяч сейчас наберётся, остальные набегами посещают или просто случайные пассажиры.
Даже если представить ,что таких нерегулярных посетителей тысяч пятьдесят, и они все как один оформиди фан-айди (зачем-то) , то напрашивается вопрос: кто же эти оставшиеся 60+ тысяч людей?
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Xm.md
Ответ Dr.aydar
Извините, а что в нем плохого? Оффники бомбанули, беспределить теперь не смогут на стадионах, а стадо подхватило
Клуб, лого которого у тебя на аватарке, зарабатывает на билетах или просто бесплатно раздает ради цифр посещаемости?
+3
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z3yjyzh29x
Ответ Милитаризм
А это уже неважно. Важно, что 55 тысяч с фан-айди - это уже стадия принятия неизбежного.
Да блин на финал не нужны бюджетники, такие матчи собирают любителей футбола, которые раз в год ходят.
Завтра скажут, что фан айди прекрасно работает
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Andy
Ответ giallo-verde
Вопрос сколько бы пришло без фан-ID? Без него был бы полный стадион.
Ну ну как будто бы до фана полные стадионы были))
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Давай Так
Ответ Andy
Еще долго будет продолжаться истерика от провального диванного протеста))
Кажеца у тя тушь потикла.
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Хаскерс
Ответ Юрий Хромов
ЦСКА - ПРОЩАЙ КУБОК !!! С ПОБЕДОЙ КРАСНОДАР !
Да правда что ли?
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Северный болельщик
Ответ LFC_Fan_123
когда для похода в магазин понадобится отдельный идентификационный номер, ты тоже будешь писать также? мол, какие вы глупые, не можете оформить себе на госуслугах ПокупательID всего за 2 мин!!
Нет, для похода в магазин я не буду так писать и ограничений никаких не будет.
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LFC_Fan_123
Ну все, бойкот можно считать проваленным)
55 тыс зрителей с этим аусвайсом на одном матче.
А было бы все 150 тысяч, но просто остальные носители скреп остались дома в канун дня России со своими семьями (без всяких родитель 1 и родитель 2)
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Gildas
Ммм, сколько ботов налетело сразу, нахваливающих фанайди, да-да общая посещаемость после ввода фанайди идет на*ер, главное на одной игре собрали народ, значит сторонники фанайди победили😁 у нас все больше разделяется реальный мир и мир который рисует пропаганда😏
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ДудьСдулся
Ответ Григорий Молотков
там вместительность ограничили. больше нельзя было, поэтому 53 тысячи
кто и когда сделал это ограничение?
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Всё знаю
Ответ Северный болельщик
Идёт процесс замены отморозков на адекватных болельщиков. Минусуйте сколько хотите те, кто не может две минуты уделить на гос. услугах и оформить иден. номер болельщика
Вопрос не в том, чтобы потратить две минут на госуслугах.
Вопрос в том, что изначально зачем этот закон нужен, когда на стадионах и так десятки камер.
Или до этого были взрывы, огнестрелы, драки , что понадобилось вводить данный закон?
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Григорий Молотков
Ответ ДудьСдулся
53400. До аншлага далеко. Для финала это полный провал и позор. Но фанУйди, конечно, уже не отменят. Миллер на свой стадио народ пригонит всеми средствами. А на остальных--****ть.
там вместительность ограничили. больше нельзя было, поэтому 53 тысячи
+3
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Жанна Калгина
Пришли те кто любит свои команды
+6
-6
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