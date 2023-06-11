53 425 зрителей с Fan ID посетили финал Кубка России «Краснодар» – ЦСКА в «Лужниках»
Финал Фонбет Кубка России посетили более 53 тысяч зрителей.
В финальном матче турнира «Краснодар» играет с ЦСКА. Матч проходит на стадионе «Лужники».
На матче присутствует 53 425 зрителей. Отметим, что для посещения финального матча было необходимо оформить Fan ID.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, серия пенальти).
Там если взять всех болельщиков , которые прям регулярно ходят на стадион , то их вряд ли более 7-8 тысяч сейчас наберётся, остальные набегами посещают или просто случайные пассажиры.
Даже если представить ,что таких нерегулярных посетителей тысяч пятьдесят, и они все как один оформиди фан-айди (зачем-то) , то напрашивается вопрос: кто же эти оставшиеся 60+ тысяч людей?
Завтра скажут, что фан айди прекрасно работает
55 тыс зрителей с этим аусвайсом на одном матче.
А было бы все 150 тысяч, но просто остальные носители скреп остались дома в канун дня России со своими семьями (без всяких родитель 1 и родитель 2)
Вопрос в том, что изначально зачем этот закон нужен, когда на стадионах и так десятки камер.
Или до этого были взрывы, огнестрелы, драки , что понадобилось вводить данный закон?